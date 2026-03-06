Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a început vineri în Polonia așa-numitul „turneu al rachetelor”, cu un apel urgent la creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane, relatează EFE, citat de Agerpres.

Declarațiile comisarului european la conferința de presă de la Varșovia au fost susținute de ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care a avertizat că „instabilitatea din Orientul Mijlociu va obliga SUA să acorde prioritate reaprovizionării propriilor arsenale”, ceea ce va provoca întârzieri în livrările către aliații lor europeni.

Ministrul polonez a subliniat că „independența producției în Europa și construirea propriilor capacități sunt acum mai importante ca niciodată”, întrucât, a avertizat el, este de așteptat ca industria americană „să se concentreze pe propriile nevoi, ceea ce face imperativ ca Europa să ajungă la autonomie militară”.

La rândul său, Kubilius a amintit că, în 2025, Ucraina a fost vizată de „aproape 2.000 de atacuri cu rachete, dintre care 900 au fost balistice”.

„În timp ce Kievul are nevoie de aproximativ 2.000 de rachete Patriot pentru apărarea sa antiaeriană, capacitatea actuală de producție a SUA este de doar 700 de exemplare pe an”, a afirmat comisarul european.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a pronunțat pentru o „creștere de 400%” a producției de arme pentru apărarea antiaeriană și de rachete în Europa, a amintit în acest context Andrius Kubilius.

Kubilius a sugerat că Polonia ar putea deveni „viitorul lider al industriei europene de rachete”, grație fondurilor din programul comunitar SAFE de credite pentru apărare, Polonia fiind cel mai important beneficiar al acestora, cu aproximativ 43,7 miliarde de euro alocate din totalul de 150 miliarde.

Având în vedere posibilitatea ca președintele polonez Karol Nawrocki să respingă accesul Poloniei la programele SAFE de teama unei presupuse pierderi de suveranitate, comisarul a avertizat că „a spune nu programului SAFE înseamnă a spune nu locurilor de muncă în Polonia și a pierde oportunitatea de a extinde producția de arme cruciale”.

La rândul său, Kosiniak-Kamysz a insistat că aceste fonduri vor permite ca 80% din investiție să rămână la companiile și angajații din Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk a semnalat că țara sa va încerca, în cele din urmă, să obțină propriile arme nucleare, în contextul în care Europa își consolidează descurajarea pe fondul îndoielilor privind angajamentul SUA de a apăra continentul.

„Polonia tratează securitatea nucleară cu maximă seriozitate”, a declarat premierul înaintea ședinței săptămânale de guvern de marți.