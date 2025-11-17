Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE

Uniunea Europeană are propria sa clauză de apărare reciprocă, însă aceasta este considerată mai slabă decât articolul 5 al Tratatului NATO, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pare să își dorească schimbarea acestei situații, în contextul în care armata americană își reconsideră prezența militară în Europa, relatează Euronews.

Țările din Uniunea Europeană ar trebui să aibă „garanții multiple” pentru securitatea lor, alături de Articolul 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” privind modul de funcționare a propriei clauze de apărare mutuală a UE a declarat, luni, Andrius Kubilius.

„Noi, lituanienii, am învățat din istoria noastră că este mai bine să avem garanții multiple pentru securitatea noastră”, a spus comisarul european de la Vilnius, unde a participat la o conferință intitulată „Apărarea Balticii 2025: Lecții de război din Ucraina”.

„Va fi bine ca, pe lângă garanțiile oferite de Articolul 5 al NATO, să avem și garanțiile prevăzute de Articolul 42.7 al Uniunii Europene, cu un mecanism clar privind modul în care acestea vor fi implementate. De asemenea, va fi bine să avem garanții că toate țările de pe flancul estic se vor apăra reciproc în același mod în care se pregătesc să se apere pe ele însele”, a adăugat fostul premier lituanian.

Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene – articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona – a fost aprobată în 2007 și este în vigoare din 2009. La fel ca echivalentul său din NATO, aceasta este în primul rând un instrument politic, dar a fost considerată în mod tradițional mai slabă comparativ cu Articolul 5.

Acest lucru se datorează, în parte, faptului că majoritatea statelor membre ale UE fac parte și din Alianța Nord-Atlantică, în cadrul căreia se antrenează în mod regulat sub comanda directă a NATO.

În cadrul aceluiași discurs, Kubilius a avertizat că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic.

Comisarul a făcut referire la evaluări ale serviciilor de informații occidentale care indică faptul că Kremlinul explorează activ scenarii pentru posibile atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. Evaluările inițiale lansate de țările occidentale, dar și de secretarul general al NATO se refereau la faptul că Rusia ar putea ataca NATO în cinci ani.

De asemenea, Kubilius a precizat că, dacă conflictul din Ucraina se va încheia cu un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea frontierelor estice ale UE împotriva Rusiei, scrie Politico Europe.

„Ar fi bine ca armata ucraineană, testată în luptă, după restabilirea păcii în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră, începând cu regiunea baltică și Lituania, alături de brigada germană și batalioanele americane care se rotesc”, a declarat Kubilius la Vilnius.