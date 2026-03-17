Comisarul european pentru apărare: Europa trebuie să-și crească producția de sisteme de apărare antiaeriană

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a subliniat marți necesitatea consolidării capacităților europene de apărare antiaeriană, în contextul utilizării pe scară largă a rachetelor pentru sistemele Patriot în Ucraina și în Golful Persic, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Avem nevoie într-adevăr să creștem producția în Europa”, a reiterat Kubilus în cadrul conferinței „Europe 2026”, referindu-se la ceea ce, în opinia sa, ar trebui să fie prioritățile europenilor în materie de apărare antiaeriană, un domeniu în care țările Uniunii Europene ar trebui să poată ajuta în special Ucraina.

Împreună cu producția de muniție de artilerie de 155 de milimetri – un domeniu în care Europa „nu stă rău” – și sprijinul pentru drone, Kubilius a subliniat că, în prezent, există mai multă cerere decât ofertă în privința rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, fabricate în SUA.

Citiți și: Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa

Comisarul european a amintit că, în 2025, Ucraina a fost atacată cu 900 de rachete balistice rusești, un număr care depășește capacitatea SUA de a produce rachete Patriot capabile să intercepteze aceste arme rusești. „Producția anuală de rachete Patriot în Statele Unite este de aproximativ 750”, a indicat el.

Într-o declarație pentru ziarul american The New York Times, Kubilius a indicat că SUA și țările din Golf au „utilizat circa 800 de rachete Patriot în primele cinci zile” ale atacurilor de represalii lansate de Teheran ca răspuns la ofensiva americano-israeliană.

În fața a ceea ce a calificat drept o penurie de rachete interceptoare Patriot, el a spus că trebuie ‘căutate noi surse de producție’.

„Ucrainenii, cu industria lor de apărare atât de inovatoare și dinamică, sunt dispuși să caute posibilități de a dezvolta chiar noi sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice, poate împreună cu europenii”, a subliniat Kubilius.

Comisarul european pentru apărare și spațiu efectuează în prezent un turneu în mai multe țări din Europa, în cadrul căruia vizitează centre de producție a sistemelor de apărare antiaeriană.