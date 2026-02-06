Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte așa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.

„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Dacă americanii încep să-și reducă prezența, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldați americani aflați la ora actuală pe continentul european și care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.

În acest context, comisarul european a amintit că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE.

El a subliniat și necesitatea dezvoltării capacităților de tehnologie spațială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.

Luna trecută, comisarul european pentru apărare a reamintit, la conferința „Folk och Försvar”, desfășurată la Sälen, în Suedia, că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.

Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de inițiativă este însă în creștere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetățenii din Spania, Belgia și Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, comparativ cu doar 10% care ar opta pentru armate naționale și 12% pentru NAT.

Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare.

„Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și din structurile NATO. Nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată”, a spus Kallas.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent, în cadrul unei dezbateri în comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European, că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite.

„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.