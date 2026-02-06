SUA
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte așa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.
„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Dacă americanii încep să-și reducă prezența, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldați americani aflați la ora actuală pe continentul european și care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.
În acest context, comisarul european a amintit că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE.
El a subliniat și necesitatea dezvoltării capacităților de tehnologie spațială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.
Luna trecută, comisarul european pentru apărare a reamintit, la conferința „Folk och Försvar”, desfășurată la Sälen, în Suedia, că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.
Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de inițiativă este însă în creștere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetățenii din Spania, Belgia și Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, comparativ cu doar 10% care ar opta pentru armate naționale și 12% pentru NAT.
Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare.
„Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și din structurile NATO. Nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată”, a spus Kallas.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent, în cadrul unei dezbateri în comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European, că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite.
„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.
SUA
Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl susțin “complet și total”
Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.
În mesajul său, Trump afirmă că Viktor Orbán are „un istoric dovedit de rezultate fenomenale” și subliniază că acesta „luptă neobosit” pentru Ungaria și pentru poporul ungar, comparându-l cu propria sa abordare față de Statele Unite ale Americii. „Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, a scris liderul de la Casa Albă, folosind majuscule pentru a accentua prioritățile menționate.
Donald Trump a evidențiat, de asemenea, evoluția relațiilor bilaterale dintre Washington și Budapesta, susținând că acestea „au atins noi culmi ale cooperării și realizărilor spectaculoase” în timpul administrației sale, „în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”.
Președintele american a declarat că își dorește continuarea colaborării strânse cu liderul ungar, astfel încât „ambele noastre țări să poată avansa și mai mult pe acest drum extraordinar al succesului și cooperării”.
În postarea sa, Trump a reamintit că l-a susținut pe Viktor Orbán și la alegerile din 2022, precizând că este „mândru” să îi acorde din nou sprijinul. „Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și câștigător”, a scris președintele american, adăugând că premierul Ungariei „nu îi va dezamăgi niciodată pe minunații oameni ai Ungariei”.
Mesajul se încheie cu reafirmarea explicită a sprijinului politic. Trump subliniază că Viktor Orbán are „susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei”, într-un nou gest public de apropiere între cei doi lideri, cunoscuți pentru relația lor politică strânsă și pentru poziții convergente pe teme precum imigrația, suveranitatea națională și ordinea internă.
În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP, potrivit Agerpres.
Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.
Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.
INTERNAȚIONAL
Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare
Peședintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi „un nou tratat îmbunătățit și modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două țări, New START.
Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a subliniat că „Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume” și că, în primul său mandat, a „reconstruit complet” armata americană, inclusiv prin introducerea unor arme nucleare noi și modernizarea celor existente.
„Am reconstruit complet armata în primul meu mandat, inclusiv arme nucleare noi și multe arme nucleare modernizate”, a scris Trump, adăugând că a creat Forța Spațială și că Statele Unite „continuă să își reconstruiască armata la niveluri nemaiîntâlnite până acum”.
În mesajul său, Trump afirmă că administrația sa a decis inclusiv extinderea flotei navale, susținând că sunt adăugate „nave de luptă care sunt de 100 de ori mai puternice decât cele care cutreierau mările în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, enumerând printre acestea „Iowa, Missouri, Alabama și altele”.
Liderul american susține totodată că a împiedicat izbucnirea unor conflicte nucleare majore la nivel global. „Am oprit războaie nucleare să izbucnească în întreaga lume între Pakistan și India, Iran și Israel și Rusia și Ucraina”, afirmă Trump în postarea sa.
Referindu-se la tratatul de control al armamentului nuclear „New START”, Trump s-a pronunțat împotriva prelungirii acestuia, descriindu-l drept „un acord prost negociat de Statele Unite” care a fost „încălcat în mod grav”.
În locul extinderii tratatului, Trump consideră că trebuie „să îi punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un nou tratat, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”.
Ultimul acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START, a expirat joi, 5 februarie 2026, lăsând în urma sa nicio înțelegere existentă între cele două superputeri nucleare și alimentând perspectiva unei noi curse a înarmărilor, deși mai mulți lideri au cerut public prelungirea sau menținerea acestui acord.
Expirarea acestui acord a fost însoțită de discuții telefonice separate între președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin și între liderul chinez și președintele american Donald Trump. Deși în septembrie 2025 Donald Trump a declarat că prelungirea acestui acord „sună ca o idee bună”, liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă. Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei.
INTERNAȚIONAL
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de consolidare a securității economice și a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, a reunit reprezentanți ai administrației SUA, ai Uniunii Europene și ai zeci de state partenere.
Potrivit autorităților române, reuniunea ministerială și discuțiile pregătitoare au avut ca obiectiv întărirea lanțurilor de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare, dezvoltarea unor parteneriate globale și protejarea industriilor și locurilor de muncă pe termen lung. În contextul în care industriile de apărare, tehnologie și energie din România sunt tot mai dependente de accesul la resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la astfel de negocieri internaționale este considerată esențială.
România s-a aliniat evaluării Statelor Unite privind riscurile asociate dependențelor din lanțurile de aprovizionare și a susținut ideea constituirii unei coaliții globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și a perturbărilor comerciale. Autoritățile române au subliniat importanța întăririi lanțurilor de aprovizionare transatlantice, prin utilizarea instrumentelor de piață și a politicilor publice comune.
Citiți și “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a făcut parte din nucleul de cinci miniștri europeni participanți, a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre planurile economice și cele de securitate, în actualul context geopolitic, pledând pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, procesării și al instrumentelor comune de piață.
„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE – SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Rolul României în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare este evidențiat și într-o evaluare a Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, care arată că țara se profilează ca un actor strategic în acest domeniu.
„România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în document.
În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociată de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, urmează să stabilească politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul implementării Actului european privind materiile prime rare. Autoritățile române au transmis că țara este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniile magneților, bateriilor, stocării energiei, aerospațial și tranziției către energie verde, precum și în reciclare și eficiența utilizării resurselor.
Mineralele rare și pământurile rare sunt considerate esențiale pentru tehnologiile avansate și vor căpăta o importanță și mai mare pe măsură ce inteligența artificială, robotica și dispozitivele autonome transformă economiile globale.
România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit miniștri și reprezentanți din 54 de țări, Comisia Europeană și un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE: România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania.
