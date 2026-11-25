Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a criticat reducerile propuse pentru următorul buget multianual al UE, înaintea summitului liderilor europeni care va avea loc la Bruxelles, relatează Politico.

Într-un discurs susținut miercuri dimineață în Parlamentul European, Serafin a avertizat că reducerile în valoare de 44 de miliarde de euro, prezentate sâmbătă de președintele Consiliului European, António Costa, vor dezavantaja guvernele statelor membre.

„Reducerea bugetului Uniunii nu va aduce neapărat economii pentru statele noastre membre. Acestea vor trebui oricum să suporte, prin intermediul bugetelor naționale, costurile investițiilor necesare pentru competitivitate și securitate”, a declarat Serafin.

Declarațiile sale anticipează negocieri dificile între liderii europeni, programate joi și vineri. Un diplomat european, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat că reuniunea Consiliului European riscă să fie una „sângeroasă”, întrucât guvernele statelor membre nu sunt pregătite să facă compromisuri în privința liniilor roșii pe care le-au stabilit.

António Costa dorește să obțină progrese în negocieri înaintea unei noi reuniuni dedicate Cadrului financiar multianual (CFM), programată să înceapă pe 17 decembrie. Cu toate acestea, guvernele statelor membre sunt divizate în privința dimensiunii totale a bugetului, Germania conducând demersurile pentru reducerea cu alte zeci de miliarde de euro a sumei propuse de Comisia Europeană.

„Sunt necesare noi reduceri substanțiale pentru a aduce majorările semnificative față de actualul CFM la un nivel rezonabil și sustenabil din punct de vedere financiar”, a transmis guvernul german într-o notă internă consultată de Politico.

Berlinul a reluat, de asemenea, apelurile pentru reintroducerea rabaturilor la contribuțiile bugetare ale statelor membre mai bogate, cunoscute sub denumirea de corecții bugetare. „Acestea reprezintă o condiție fundamentală pentru încheierea oricărui acord”, se arată în document.

Într-o abordare mai conciliantă, Germania a transmis însă că va analiza „cu deschidere” propunerea de introducere a unei taxe la nivelul UE pentru marile companii din sectorul digital.

Piotr Serafin a respins afirmațiile potrivit cărora dimensiunea bugetului UE ar fi în creștere. El a susținut, dimpotrivă, că propunerea aflată în prezent pe masa negocierilor este mai mică decât bugetul multianual actual, intrat în vigoare în 2021, dacă este raportată la venitul național brut.