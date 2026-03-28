Comisarul european pentru comerț a discutat cu reprezentantul SUA despre situația tarifelor vamale și despre cooperarea în domeniul mineralelor critice

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a anunțat sâmbătă că a avut o întrevedere cu reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, în marja celei de-a 14-a Conferințe Ministeriale a Organizația Mondială a Comerțului, în cadrul căreia au fost abordate atât relațiile comerciale bilaterale, cât și coordonarea agendei comune UE-SUA.

„Am avut o întâlnire bună cu reprezentantul pentru comerț al Statelor Unite, ambasadorul Greer, despre Conferința Ministerială MC14 a OMC și acordul UE-SUA. Prioritatea mea este clară: să implementăm împreună acordul și să îl dezvoltăm în continuare, în special în domeniul oțelului (inclusiv produsele derivate) și al materiilor prime critice. Voi merge la Washington luna viitoare pentru a avansa agenda noastră comună”, a scris Sefcovic, pe X.

A good meeting with @USTradeRep Ambassador Greer on both @wto MC14 and the 🇪🇺🇺🇸 deal. My priority's clear: to jointly follow through on our deal and build on it, esp. in steel (incl. derivatives) and critical minerals. I'll travel to D.C. next month to advance our joint agenda. pic.twitter.com/Q9TG8j4o4Y — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 28, 2026

Reuniunea are loc în Yaounde, Camerun, în perioada 26 – 29 martie.

„Am convenit cu Statele Unite să extindem în continuare activitatea pe segmentul mineralelor critice”, a declarat Maros Sefcovic, adăugând că a fost discutată, de asemenea, problema taxelor vamale, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Joi, Parlamentul European și-a adoptat poziția privind două propuneri legislative care vizează aplicarea aspectelor tarifare ale acordului comercial UE–SUA (Acordul Turnberry), stabilind condiții stricte pentru reducerea tarifelor la produsele americane și pregătind terenul pentru negocierile cu statele membre.

Acordul comercial dintre UE și SUA a fost convenit în iulie 2025 între Donald Trump și Ursula von der Leyen, la Turnberry, în Scoția, și prezentat prezentat într-o declarație comună publicată pe 25 august. Ulterior, pe 28 august, Comisia a publicat două propuneri legislative menite să pună în aplicare aspectele tarifare ale declarației. Prima prevede accesul preferențial al mărfurilor americane în UE, iar a doua extinde regimul tarifar zero existent la importurile anumitor tipuri de homari.

Sefcovic a declarat că votul din Parlamentul European și întâlnirea pozitivă cu Greer sunt importante deoarece ‘demonstrează de ambele părți, în pofida turbulențelor de pe scena globală, că ne ținem de acord’.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al UE, iar exporturile blocului comunitar către SUA au ajuns anul trecut la nivelul record de 555 miliarde de euro (641 miliarde de dolari).

Sefcovic a dat asigurări că UE caută și alți parteneri comerciali.

„Agenda noastră pentru viitor prevede să lucrăm cât mai mult posibil cu toți partenerii care vor acorduri de liber schimb cu noi … și, desigur, reducerea taxelor vamale cu partenerii cu care deja avem schimburi comerciale”, a afirmat comisarul european pentru comerț.

