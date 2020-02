Comisarul european pentru Comerț, Phil Hogan, mesaj către premierul Boris Johnson: Un acord comercial de tipul celui cu Australia înseamnă lipsa unui acord. UE nu are un acord cu Australia

Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar putea să nu obțină un acord comercial cu Uniunea Europeană dacă urmărește să încheie unul de natura celui cu Australia, deoarece un astfel de acord cu Australia nu există, a semnalat comisarul european pentru Comerț, Phil Hogan, informează Politico Europe.

În cadrul unui discurs susținut la think tank-ul Centre for European Reform, Hogan l-a criticat pe Johnson pentru că a sugerat că Regatul Unit ar putea negocia un acord similar cu cel pe care îl are Uniunea Europeană cu Australia.

”Nu avem un acord cu Australia. Negocierile cu partenerii australieni continuă. Cred că mesajul se referă la lipsa unui acord”, a subliniat Phil Hogan.

La 22 mai 2018, sub președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene, miniştrii europeni ai Comerţului au autorizat Comisia Europeană să demareze negocierile în vederea încheierii unor acorduri de liber schimb cu Australia şi Noua Zeelandă.

Hogan i-a atenționat pe britanici că, în pofida unei Brexit fatigue, trebuie să ”rămână treji” și să urmărească cu atenția alegerile pe care le face guvernul lor în cadrul viitoarelor negocieri.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni că dorește să negocieze cu Uniunea Europeană un acord comercial similar cu cel stabilit de blocul comunitar cu Canada (CETA), completând că pentru un astfel de acord nu este nevoie ca Regatul Unit să se supună ”la toată panoplia” de reguli comunitate cerute de Bruxelles.

Acesta a completat că, dacă nu reuşeşte să obţină un acord de liber schimb cu UE, atunci comerţul bilateral al Regatului Unit cu statele UE s-ar putea face în baza acordului de retragere semnat anul trecut sau în baza unui tratat asemănător celui pe care blocul comunitar îl negociază cu Australia.

”Ni s-a spus adesea că trebuie să alegem între un acces deplin pe piaţa UE, acceptând normele şi instanţele ei, după modelul Norvegiei, sau un tratat ambiţios de liber schimb care deschide pieţele şi evită toată panoplia de reglementări comunitare, după exemplul Canadei”, a explicat şeful executivului de la Londra.

”Am ales: dorim un tratat de liber schimb similar celui (încheiat de UE) cu Canada, dar, în situaţia improbabilă în care nu vom reuşi, atunci comerţul nostru va trebui să se bazeze pe actualul acord de retragere din UE”, a precizat Johnson.

În opinia sa, aceasta nu înseamnă o alegere între ”un acord sau fără acord” la finalul perioadei de tranziţie post-Brexit (31 decembrie 2020), ci o relaţie comercială cu UE comparabilă celei pe care blocul comunitar o are cu Canada ”sau mai degrabă cu Australia”.

Cu toate acestea, negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a subliniat că stabilirea unui acord comercial ”ambițios” este strâns legată de menținerea concurenţei ”loiale şi deschise”, cerând Londrei să asigure Uniunii Europene să aibă acces la apele sale de pescuit și vice versa.