Comisarul european pentru comerț va merge în SUA la sfârșitul lunii: „Suntem dispuși să clarificăm neînțelegerile”

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, va vizita Statele Unite la sfârșitul lunii aprilie, a confirmat pentru Politico purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Nu este clar dacă un nou „dialog” controversat pe teme tehnologice va figura pe agendă. „Suntem deschiși să clarificăm neînțelegerile cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru tehnologie, Thomas Regnier, în cadrul conferinței de presă zilnice de marți.

Uniunea Europeană a rezistat presiunilor venite din partea SUA de a relaxa reglementarea și aplicarea normelor în domeniul tehnologic, pe care administrația Trump le consideră bariere tehnice în calea comerțului.

Dialogul este așteptat să includă reprezentanți ai DG Connect și ai DG Competition, potrivit a două surse familiarizate cu subiectul. Configurația exactă din partea Comisiei este încă discutată atât intern, cât și cu SUA.

În pofida încercărilor SUA, reglementările tehnologice ale UE au fost menținute în afara armistițiului comercial de la Turnberry, pe care cele două părți l-au convenit în iulie anul trecut. UE și SUA lucrează în prezent la transpunerea declarației comune rezultate în legislația națională.

„Cu siguranță, implementarea declarației comune va fi în fruntea agendei”, a adăugat Olof Gill.

Negocierile interne europene încep luni. Diplomații comerciali ai statelor membre ale UE au discutat miercuri numeroasele cerințe ale Parlamentul European adresate SUA, semnalând discuții dificile cu legislativul.

Totuși, dacă negocierile decurg bine, UE ar putea implementa partea sa din acord până în iunie, au declarat mai mulți diplomați pentru Politico.

Materiile prime critice vor fi, de asemenea, pe agendă, a adăugat Olof Gill. Washingtonul și Bruxelles se află în negocieri tensionate privind un acord de cooperare în domeniul materiilor prime, ambasadorii statelor membre ale UE solicitând mai mult timp pentru a evalua Memorandumul de Înțelegere și Planul de Acțiune aferent.