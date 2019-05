Comisarul european pentru concureță Margrethe Vestager, aflată în cursa pentru funcția de președinte al CE: A venit vremea să avem o femeie în fruntea Comisiei Europene

România a fost menționată joi seară, la Florența, în dezbaterea candidaților principalelor familii politice europene pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, într-un schimb de replici între Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European, și Frans Timmermans, actual prim-vicepreședinte al Comisiei și candidatul Partidului Socialiștilor Europeni. La Conferința ”The State of the Union”, unde vineri participă și președintele Klaus Iohannis, Weber și Timmermans s-au contrat pe seama slăbiciunilor din propriile lor familii politice, în speță Ungaria lui Viktor Orban și principalul partid de guvernământ din România – PSD.

”Ceea ce îmi vine dificil să înțeleg este că domnul Salvini a mers astăzi la domnul Orban și îi spune că suntem prieteni”, a început Frans Timmermans, făcând referire la sugestiile vicepremierului Italiei de a forma o alianță a populiștilor cu principala familie politică europeană – PPE, dar și la declarațiile similare ale premierului Ungariei.

”Viktor Orban este suspendat, el nu mai mare nicio putere în PPE. Îl puteți întreba pe Frans Timmermans despre atitudinea lui Fico (n.r. – fost prim-ministru), un socialist care a avut poziții împotriva migrației”, a replicat Weber.

”M-aș fi bucurat să răspundă întrebării despre Viktor Orban, dar nu a făcut-o. Însă eu sunt bucuros să răspund la orice întrebare despre orice social-democrat care are o atitudine necuviincioasă. (…) Dar sunt dispus să abordez orice problemă din partide, așa cum am făcut cu partidul din România (n.r. – PSD), care are o atitudine necuviincioasă și nu respectă regulile statului de drept. Am fost foarte strict cu asta, iar partidul meu este foarte strict cu asta. Manfred Weber nu trebuie să își facă griji despre asta. Cred că are îngrijorări mai mari cu Viktor Orban”, a continuat Frans Timmermans.





De altfel, și ceilalți doi candidați prezenți la dezbatere – Guy Verhofstadt din partea ALDE și Ska Keller din partea Verzilor – sunt cunoscuți pentru poziționările lor cu privire la România. Guy Verhofstadt solicită de ceva vreme excluderea ALDE România din ALDE european, în timp ce a criticat poziția Guvernului României de a împiedica numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european și a avertizat forțele politice din România că îndreaptă țara noastră spre o posibilă activare a articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene.

În ce o privește pe Ska Keller, aceasta a solicitat de-a lungul timpului organizarea mai multor dezbateri în Parlamentul European privind România. În cadrul dezbaterii de joi, de la Florența, Keller a subliniat că în Uniunea Europeană există o problemă privind respectarea statului de drept și a menționat în acest sens Polonia, Ungaria și România.