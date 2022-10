Comisarul european pentru democrație și demografie, Dubravka Suica, vizită în România. Aceasta se va întâlni cu autorități de la București și Cluj-Napoca

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat liniile de acțiune diplomatică ”în acest vremuri de transformare și turbulențe” pentru ca vocea europeană să se facă mai bine auzită ”pe scena globală”.

Într-un discurs susținut în fața ambasadorilor UE, aceasta și-a exprimat convingerea că Europa ”trebuie să vorbească întotdeauna în numele valorilor în care crede și să îi sprijine pe toți cei care luptă pentru aceste valori”.

Russia’s failure alone won’t save the rules-based global order.

We must rebuild trust in our global rules and the universal values at their heart.

In these times of transformation and turmoil, Europe must engage even more on the global stage ↓ https://t.co/0Pxv7kPQMV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2022