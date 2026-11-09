Comisarul european pentru economie manifestă un „optimism prudent” cu privire la un nou pachet de sprijin pentru Ucraina

Comisarul european pentru economie Valdis Dobrovskis și-a exprimat luni „optimismul prudent” față de posibilitatea ca Uniunea Europeană să sprijine Ucraina cu suma suplimentară de 45 de miliarde de euro, pe lângă fondurile acordate deja, anunță DPA, citat de Agerpres.

La mijlocul lunii octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor europene să asigure Ucrainei cel puțin 70 de miliarde de euro în plus pentru apărare, armament și reziliență anul viitor, afirmând că războiul va costa 155 de miliarde de euro în 2027.

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Uniunea Europeană a prevăzut pentru anii 2026 și 2027 un împrumut de sprijin dedicat Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit unui înalt oficial al UE, Comisia Europeană lucrează în prezent la o propunere de a acoperi circa două treimi, sau o sumă nouă de 45 de miliarde de euro, din nevoile financiare suplimentare ale Ucrainei.

„Facem eforturi pentru a acoperi deficitul de finanțare al Ucrainei, care s-a dovedit a fi mai mare decât se anticipa”, le-a spus Dombrovskis jurnaliștilor la sosirea la reuniunea miniștrilor de finanțe din statele membre.

Acordarea unui împrumut bazat pe activele rusești înghețate, similar cu cele de 90 de miliarde deja convenit, este „una dintre opțiunile centrale pe care le evaluăm în prezent”, a mai spus oficialul european.

Cu toate acestea, Donbrovskis și-a exprimat un „optimism prudent” cu privire la identificarea unei soluții pentru a furniza o finanțare suplimentară de 45 de miliarde de euro, pe lângă cea prevăzută deja.

Doar că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina întâmpină rezistență din partea unor țări membre, chiar dacă altele s-au arătat deschide de a redeschide subiectul.

Belgia este principalul opozant al redeschiderii dezbaterii cu privire la această idee, invocând riscurile juridice și financiare și posibilitatea ca autoritățile de la Bruxelles să fie nevoite să suporte singure eventualele despăgubiri solicitate de Rusia.

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Statele UE au imobilizat aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei după declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022. Aproximativ 185 de miliarde de euro sunt deținute de Euroclear, depozitarul internațional de titluri de valoare cu sediul la Bruxelles.