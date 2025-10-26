Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă

Published

7 hours ago

on

© European Union, 2025

În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, informează un comunicat oficial al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu la sediul central BNR.

Citiți și: Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile

Marți, 28 octombrie, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, si afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților. La ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferință de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMISIA EUROPEANA

Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare

Published

1 day ago

on

October 25, 2025

By

© European Union, 2025, source EC - Audiovisual Service

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială. 

„Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune pentru a ține pasul cu realitatea globală”, a subliniat șefa executivului european. 

Ursula von der Leyen a evidențiat că Uniunea Europeană dispune de atuuri importante, precum o piață unică stabilă, industrii inovatoare și o forța de muncă bine pregătită, însă are nevoie de mai multă rapiditate în luarea deciziilor: „Avem nevoie de o Europă puternică, independentă și coezivă. Cheia competitivității noastre este viteza și urgența.” Aceasta a menționat planurile Comisiei Europene de accelera finalizarea pieței unice, de a simplifica reglementările și de a investi în domenii strategice precum inteligența artificală, biotehnologia și tehnologiile cuantice. 

Pentru a sprijini creșterea companiilor inovatoare europene, von der Leyen a anunțat inițiativa unui „28-lea regim”, un cadru unic de reguli pentru start-un-uri în întreaga Uniune, și crearea unui nou fond Scaleup Europe destinat extinderii investițiilor private: „Vrem ca bogăția și suveranitatea generate de inovație să rămână în Europa.”

În final, președinta Comisiei Europene a avertizat asupra noilor forme de competiție globală, marcate de tensiuni economice și tehnologice: „Ne aflăm în mijlocul unei schimbări sistemice. Instrumentele economiei globale sunt folosite ca arme pentru a exercita presiuni și control. Europa trebuie să răspundă cu realism, unitate și responsabilitate”, a concluzionat Ursula von der Leyen. 

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile

Published

2 days ago

on

October 24, 2025

By

© European Union, 2025

Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în construcție, a anunțat Comisia Europeană vineri.

Luni, comisarul Jørgensen va co-prezida reuniunea CESEC alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, discuțiile fiind axate pe atingerea obiectivelor REPowerEU, în contextul negocierilor Uniunii Europene privind eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.

Potrivit comunicatului, temele principale ale reuniunii vor fi interconectivitatea energetică, integrarea pieței și diversificarea surselor, cu scopul de a face prețurile la energie mai accesibile pentru consumatori. Discuțiile se vor baza pe pachetul de măsuri propus de Comisie la începutul acestei săptămâni pentru reducerea prețurilor, care include și o nouă rundă de achiziții comune de gaze pentru actorii interesați din regiune. Ulterior, comisarul european și ministrul român al Energiei vor apărea în fața presei într-o conferință comună. 

În cadrul vizitei, comisarul european va avea întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, și cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian. După-amiază, oficialul european va vizita Dispecerul Energetic Național, administrat de Transelectrica.

Marți, în Bulgaria, Dan Jørgensen și miniștrii țărilor europene implicate în proiectul Coridorului Vertical de Gaze vor vizita șantierele aflate în construcție și vor susține declarații de presă privind importanța consolidării securității energetice și diversificării aprovizionării cu gaze în Europa Centrală și de Sud-Est — un element esențial pentru reducerea dependenței de gazul rusesc.
 

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”

Published

3 days ago

on

October 23, 2025

By

© European Union 2023

Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe.

Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor secrete ungare din guvernul lui Viktor Orbán s-au dat drept diplomați și au încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni.

Serafin a declarat eurodeputaților la Strasbourg că presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale între statele membre și instituțiile UE”.

„Chiar dacă anchetele nu au fost încă finalizate, vă pot asigura că Comisia va discuta problemele semnalate cu guvernul maghiar la toate nivelurile”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, el nu a oferit detalii cu privire la ancheta mai amplă a Comisiei, invocând necesitatea confidențialității pentru „a asigura integritatea anchetei”.

Unii membri ai Parlamentului au susținut în cadrul dezbaterii plenare privind scandalul că Comisia ar trebui să-l suspende pe comisarul maghiar Oliver Várhelyi, care se ocupă de portofoliul sănătății.

Várhelyi a fost supus unei anchete deoarece a fost ambasadorul Ungariei la UE în perioada în care rețeaua de spionaj ar fi operat din ambasadă.

Nu există nicio sugestie că Várhelyi ar fi fost implicat în vreo activitate de spionaj, iar acesta i-a spus președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Însă Sophie Wilmès, europarlamentar din grupul centrist Renew, a declarat că executivul european ar fi trebuit să-l suspende pe comisar „cel puțin (până când) se clarifică situația”.

„Dacă Comisia nu va acționa în mod responsabil”, a spus ea, atunci „Parlamentul trebuie să o facă, și de aceea am sprijini crearea imediată a unei comisii de anchetă care să se ocupe de aceste probleme”.

Adrián Vázquez Lázara, un membru al grupului Partidului Popular European, s-a declarat, de asemenea, „destul de surprins” că Várhelyi nu a fost „eliberat din funcție până la finalizarea anchetei. Credeam că asta era minimul, cel puțin ceea ce ne puteam aștepta, nu-i așa?”

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA4 minutes ago

Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
INTERNAȚIONAL6 hours ago

Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina
COMISIA EUROPEANA7 hours ago

Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă
INTERNAȚIONAL11 hours ago

Până când nu va exista o perspectivă clară a unui acord care să garanteze pacea, Trump nu are în plan o nouă întâlnire cu Putin: ”Nu îmi voi pierde timpul”
ROMÂNIA12 hours ago

Ministrul Justiției, mesaj de Ziua Europeană a Avocaților: România, alături de statele europene care consolidează protecția profesiei de avocat
ROMÂNIA12 hours ago

ICI București: ”Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente”, mesajul directorului general Adrian-Victor Vevera la ROHO 2025
ROMÂNIA12 hours ago

Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată 
ROMÂNIA1 day ago

Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
ROMÂNIA1 day ago

Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul
COMISIA EUROPEANA1 day ago

Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare

ROMÂNIA4 days ago

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.2 weeks ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.3 weeks ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI3 weeks ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA3 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA4 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA4 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA4 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă

Trending