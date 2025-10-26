Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă

Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe.

Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor secrete ungare din guvernul lui Viktor Orbán s-au dat drept diplomați și au încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni.

Serafin a declarat eurodeputaților la Strasbourg că presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale între statele membre și instituțiile UE”.

„Chiar dacă anchetele nu au fost încă finalizate, vă pot asigura că Comisia va discuta problemele semnalate cu guvernul maghiar la toate nivelurile”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, el nu a oferit detalii cu privire la ancheta mai amplă a Comisiei, invocând necesitatea confidențialității pentru „a asigura integritatea anchetei”.

Unii membri ai Parlamentului au susținut în cadrul dezbaterii plenare privind scandalul că Comisia ar trebui să-l suspende pe comisarul maghiar Oliver Várhelyi, care se ocupă de portofoliul sănătății.

Várhelyi a fost supus unei anchete deoarece a fost ambasadorul Ungariei la UE în perioada în care rețeaua de spionaj ar fi operat din ambasadă.

Nu există nicio sugestie că Várhelyi ar fi fost implicat în vreo activitate de spionaj, iar acesta i-a spus președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Însă Sophie Wilmès, europarlamentar din grupul centrist Renew, a declarat că executivul european ar fi trebuit să-l suspende pe comisar „cel puțin (până când) se clarifică situația”.

„Dacă Comisia nu va acționa în mod responsabil”, a spus ea, atunci „Parlamentul trebuie să o facă, și de aceea am sprijini crearea imediată a unei comisii de anchetă care să se ocupe de aceste probleme”.

Adrián Vázquez Lázara, un membru al grupului Partidului Popular European, s-a declarat, de asemenea, „destul de surprins” că Várhelyi nu a fost „eliberat din funcție până la finalizarea anchetei. Credeam că asta era minimul, cel puțin ceea ce ne puteam aștepta, nu-i așa?”