Comisarul european pentru educație: Pandemia a scos la iveală un important decalaj digital în rândul populației adulte

Astăzi se împlinesc 20 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, când prin intermediul a patru atacuri sinucigașe, membrii reţelei teroriste Al-Qaida au şocat Statele Unite şi lumea întreagă. Tot astăzi, liderii din întreaga lume transmit Americii mesaje de susțintere în memoria celor care și-au pierdut viața în timpul atacurilor.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reamintit Statelor Uniunte că Uniunea Europeană este alături de SUA în „apărarea libertății și a compasiunii în detrimentul urii”.

La 11 septembrie ne amintim de cei care și-au pierdut viața și îi onorăm pe cei care au riscat totul pentru a-i ajuta. Chiar și în cele mai întunecate și mai dificile momente, ceea ce este mai bun în natura umană poate străluci. UE este alături de SUA în promovarea libertății și a compasiunii în detrimentul urii”, a scris Șefa Executivului într-un mesaj pe contul de Twitter.

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.

Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.

The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021