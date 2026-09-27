Comisarul european pentru energie îndeamnă țările membre să reducă consumul de energie, pe fondul presiunilor asupra prețurilor la gaze în timpul iernii

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a îndemnat guvernele din UE să continue să limiteze cererea de energie pentru a reduce consumul de gaze și electricitate, în contextul unor niveluri de stocare „excepțional de scăzute”, potrivit unei scrisori la care a avut acces Euronews și Politico Europe.

„Vă invit să luați în considerare adoptarea sau continuarea măsurilor care pot susține alimentarea cu gaz sau reduce cererea de gaz și energie electrică atât timp cât va fi necesar”, se menționează în scrisoare, subliniindu-se că situația „nu s-a îmbunătățit” de la prima avertizare a lui Jørgensen din luna martie.

Avertismentul vine în contextul în care stocurile de gaze ale UE sunt umplute în proporție de aproximativ 70%, cu aproximativ 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente cifre furnizate de asociația profesională Gas Infrastructure Europe. Tulburările continue din Orientul Mijlociu și concurența acerbă din partea Asiei pentru transportul de gaz natural lichefiat (GNL) determină creșterea prețurilor, amenințând cu o criză a aprovizionării.

Indicele olandez TTF, referința europeană pentru prețurile gazelor naturale, s-a situat la aproximativ 72 de euro pe MWh, în creștere cu 40 de euro pe MWh de când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul pe 28 februarie.

Analiștii avertizează asupra unor posibile creșteri bruște peste 100 de euro pe MWh în perioada de vârf a iernii, în cazul în care volumele de export de GNL din Golful Persic nu vor crește sau dacă lucrările de întreținere din Norvegia vor prelungi restricțiile la export.

Comisarul european pentru energie a afirmat că reducerea consumului de energie electrică în orele de vârf poate însemna o reducere a consumului de gaz în centralele electrice, diminuând astfel presiunea atât asupra aprovizionării cu gaz, cât și asupra prețurilor la energie electrică. Gospodăriile și întreprinderile sunt deja sensibile la facturile la energie, în timp ce guvernele se află sub presiune pentru a proteja consumatorii de un nou șoc al prețurilor.

Comisia menționează în mod specific măsurile care au fost aplicate în timpul crizei energetice din 2022, printre care reducerea consumului de energie electrică în orele de vârf, încurajarea consumatorilor să-și adapteze cererea prin intermediul contoarelor inteligente și al tarifelor de vânzare cu amănuntul, limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii în aer liber și oprirea iluminatului public inutil pe timp de noapte.

Cu toate acestea, Jørgensen nu merge până la impunerea unor măsuri obligatorii.

„Măsurile voluntare și bine planificate de reducere a cererii s-au dovedit utile în timpul crizei energetice din 2022, iar în situația actuală putem trage învățăminte din acea experiență”, se menționează în scrisoare.

Cu toate acestea, principalul responsabil al UE în domeniul energetic îi îndrumă pe miniștri să se bazeze și pe planurile naționale de urgență, care conțin instrumente mai puternice ce ar putea fi activate în cazul în care situația se agravează — inclusiv contractele de gaze care pot fi întrerupte și trecerea centralelor electrice de la gaz la alți combustibili.

Jørgensen a încurajat, de asemenea, capitalele să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele UE privind stocarea gazelor naturale pentru a evita achizițiile impulsive și să ia în considerare un obiectiv de umplere de 80 %, în loc să urmărească cu insistență obiectivul de 90 %.

În mod normal, umplerea depozitelor de stocare ține de securitate, deoarece o cantitate mai mare de gaze naturale stocate subteran înseamnă o rezervă mai mare atunci când cererea crește în timpul iernii. Însă achiziționarea unor cantități mari de gaze naturale atunci când piețele globale sunt deja tensionate poate, la rândul său, să determine creșterea prețurilor.

Comisia Europeană a susținut că atingerea unui nivel de 80 % poate fi suficientă pentru asigurarea securității aprovizionării pe timpul iernii în condițiile actuale, permițând în același timp țărilor să-și eșaloneze achizițiile pe o perioadă mai lungă și să evite o goană după gaze la sfârșitul sezonului.