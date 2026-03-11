Comisarul european pentru Energie recomandă statelor membre să reducă taxele pe energie, în contextul creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran 

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a subliniat că instituția din care face parte poate face mai mult pentru a reduce prețurile la energie, lansând, în același timp, un apel la adresa țărilor membre de a reduce imediat taxele pentru energie electrică, în contextul în care prețurile pentru petrol și gaze naturale au crescut vertiginos ca urmare a războiului din Iran și a represaliilor Teheranului asupra țărilor din Golf, blocând Strâmtoarea Ormuz, culoar strategic pentru aprovizionarea globală cu petrol.

Comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat că „mai sunt multe de făcut” pentru a reduce creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale ca urmare a instabilității din Orientul Mijlociu, în contextul în care Bruxellesul este supus presiunilor din partea statelor membre pentru a implementa o soluție pe termen scurt.

Într-un interviu acordat emisiunii matinale a Euronews, Jørgensen a solicitat statelor membre să reducă taxele pe energie electrică, considerând că aceasta este cea mai rapidă modalitate de a reduce facturile gospodăriilor. El a afirmat că o reducere a taxelor ar „facilita competitivitatea industriei”.

„Am transmis un semnal foarte clar statelor membre: vă recomandăm să reduceți taxele pe energie electrică. Și puteți face acest lucru mâine, nu trebuie să așteptați să fie prezentată o altă propunere legislativă. Se poate face pe termen scurt”, a declarat Jørgensen.

Între timp, liderii din UE sunt pregătiți să solicite Comisiei Europene propuneri specifice care pot fi implementate rapid. Cererea ar urma să fie avansată săptămâna viitoare la Bruxelles, cu ocazia summitului Consiliului European programat înainte de declanșarea conflictului din Iran, ale cărui urmări sunt unele globale și multisectoriale.

Declarațiile sale vin după o săptămână tumultoasă pe piața globală de energie, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale asupra țărilor din Golf, furnizorilor și producătorilor de petrol din zonă, afectând în același timp fluxul prin Strâmtoarea Ormuz.

Escaladarea și intensificarea conflictului a generat o creștere a prețului petrolului la 100 de dolari pe baril la începutul acestei săptămâni, înregistrându-se cea mai mare creștere din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

Președintele american Donald Trump a amenințat marți că, dacă Teheranul continuă să obstrucționeze accesul navelor în Strâmtoarea Ormuz, se va confrunta cu consecințe militare „nemaiîntâlnite până acum”.

Administrația SUA a lansat, de asemenea, planuri de escortare a tancurilor petroliere în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, dar detaliile operațiunii rămân neclare.

O întâlnire virtuală a liderilor țărilor din G7, inclusiv președintele american Donald Trump, a fost convocată de președintele francez Emmanuel Macron, cel care asigură președinția rotativă a acestui format internațional, pentru a discuta despre consecințele geoeconomic ale războiului din Orientul Mijlociu, cu accent pe sectorul energetic, potrivit unor surse apropiate de Administrația Prezidențială franceză.

Reuniunea are loc după ce miniștrii Energiei din G7 au avut discuții cu directorul Agenției Internaționale pentru Energie.

Cei 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie au convenit în unanimitate să deblocheze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice globale, în încercarea de a preveni întreruperile în aprovizionare și de a calma temerile pieței cauzate de penuria provocată de războiul din Iran, informează Euronews.

„Provocările cu care ne confruntăm pe piața petrolului sunt de o amploare fără precedent, de aceea sunt foarte bucuros că țările membre ale AIE au răspuns cu o acțiune colectivă de urgență de o amploare fără precedent. Piețele petrolului sunt globale, astfel încât răspunsul la perturbările majore trebuie să fie, de asemenea, global. Securitatea energetică este mandatul fondator al AIE și sunt încântat că membrii AIE dau dovadă de o solidaritate puternică în luarea de măsuri decisive împreună, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol.

Aceasta este cea mai mare intervenție pentru stabilizarea pieței de la invazia Rusiei în Ucraina, care a declanșat o criză energetică globală în 2022.

Înainte de acest anunț, Germania și Austria declaraseră deja că vor elibera o parte din rezervele lor de petrol, în urma solicitării AIE.

De asemenea, Japonia a declarat că va elibera o parte din rezervele sale începând de luni, 16 martie.

Germania și Japonia sunt membre ale G7, alături de SUA, Marea Britanie, Italia, Canada și Franța.

Jørgensen, care a participat marți la reuniunea miniștrilor Energiei din G7, a declarat că eliberarea rezervelor ar fi benefică dacă ar contribui la calmarea îngrijorărilor la nivel global.

„Ar contribui la menținerea prețurilor la un nivel scăzut. În prezent, în Europa, nu ne confruntăm cu probleme legate de securitatea aprovizionării, dar, desigur, chestiunea prețurilor este extrem de importantă pentru cetățenii și companiile noastre, a declarat el pentru Euronews.

El a afirmat că UE nu a luat în considerare în niciun moment relaxarea sancțiunilor asupra energiei rusești, așa cum se gândește să facă SUA pentru a reduce prețurile și cum a solicitat Ungaria Comisiei Europene într-o scrisoare controversată săptămâna aceasta.