Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile

Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în construcție, a anunțat Comisia Europeană vineri.

Luni, comisarul Jørgensen va co-prezida reuniunea CESEC alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, discuțiile fiind axate pe atingerea obiectivelor REPowerEU, în contextul negocierilor Uniunii Europene privind eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.

Potrivit comunicatului, temele principale ale reuniunii vor fi interconectivitatea energetică, integrarea pieței și diversificarea surselor, cu scopul de a face prețurile la energie mai accesibile pentru consumatori. Discuțiile se vor baza pe pachetul de măsuri propus de Comisie la începutul acestei săptămâni pentru reducerea prețurilor, care include și o nouă rundă de achiziții comune de gaze pentru actorii interesați din regiune. Ulterior, comisarul european și ministrul român al Energiei vor apărea în fața presei într-o conferință comună.

În cadrul vizitei, comisarul european va avea întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, și cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian. După-amiază, oficialul european va vizita Dispecerul Energetic Național, administrat de Transelectrica.

Marți, în Bulgaria, Dan Jørgensen și miniștrii țărilor europene implicate în proiectul Coridorului Vertical de Gaze vor vizita șantierele aflate în construcție și vor susține declarații de presă privind importanța consolidării securității energetice și diversificării aprovizionării cu gaze în Europa Centrală și de Sud-Est — un element esențial pentru reducerea dependenței de gazul rusesc.

