Comisarul european pentru extindere a discutat cu reprezentanții Listei Studenților: Suntem pregătiți să ajutăm noul guvern sârb să realizeze toate reformele necesare

Reprezentanții formațiunii „Lista Studenților” din Serbia, care a câștigat alegerile, au organizat săptămâna aceasta la Bruxelles prima lor întâlnire la nivel înalt, însă discuțiile s-au axat mai degrabă pe problemele interne decât pe restabilirea relațiilor cu UE, informează Euronews.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a întâlnit cu o delegație a partidului care a câștigat alegerile de luna trecută cu o majoritate zdrobitoare și a oferit sprijinul UE pentru reformele interne.

Născut în urma unor luni de proteste studențești, mișcarea a obținut majoritatea absolută în parlament, punând capăt celor 14 ani de guvernare ai Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Aleksandar Vučić.

Pentru Bruxelles, schimbarea guvernului de la Belgrad trezește speranțe privind o relansare a relațiilor cu cea mai influentă țară din Balcanii de Vest.

Cu toate acestea, prim-ministrul albanez Edi Rama a declarat pentru Euronews că este puțin probabil ca noul guvern sârb să recunoască Kosovo, un punct cheie de blocaj în relațiile cu Uniunea Europeană.

„Serbia are șansa unui nou început. Noul guvern sârb are ocazia să întoarcă pagina, să consolideze instituțiile democratice și drepturile fundamentale și să ia măsurile necesare pentru a avansa pe calea aderării Serbiei”, a declarat Kos miercuri în fața deputaților din Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European.

Ea a confirmat în cadrul audierii că s-a întâlnit cu reprezentanții „Listei Studenților” la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Comisia Europeană și-a finalizat evaluarea anuală a țărilor candidate.

Raportul evidențiază tendințe negative în ceea ce privește drepturile fundamentale și retorica anti-UE persistentă din partea autorităților sârbe. Însă perioada de raportare s-a încheiat înainte de alegeri, astfel încât acesta nu reflectă rezultatul acestora.

„M-am întâlnit cu reprezentanții <<Listei Studenților>>. Am discutat despre multe lucruri. De asemenea, despre faptul că rolul principal pe care îl văd acum pentru Serbia este acela de a redeveni o țară democratică”, a spus ea.

Întâlnirea a avut loc luni după-amiază la Bruxelles, la invitația lui Kos. La aceasta au participat patru reprezentanți ai „Listei Studenților”, care i-au transmis comisarului că obiectivul lor principal este restabilirea statului de drept și a democrației în Serbia, atât în interesul Europei, cât și, în primul rând, al propriului popor.

Mișcarea populară a luat naștere după prăbușirea unui acoperiș din beton într-o gară din Novi Sad, accident în urma căruia și-au pierdut viața 16 persoane, ceea ce a alimentat furia opiniei publice și acuzațiile de corupție generalizată și neglijență sub guvernarea SNS.

„Protestatarii din Serbia doresc același lucru pe care Uniunea Europeană îl solicită Serbiei, și anume combaterea corupției, mass-media liberă și independentă, un sistem judiciar liber și independent. Relații de bună vecinătate și, desigur, alinierea strategică la Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să ajutăm noul guvern să realizeze toate reformele necesare”, a adăugat Kos.