Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că Republica Moldova este candidatul la UE care înregistrează cele mai importante progrese în procesul de aderare, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina.

Într-un interviu pentru France 24, Marta Kos a numit Republica Moldova „cel mai bun elev din clasa mea”, având în vedere că această mică țară a depus cererea de aderare mult mai târziu față de țări din Balcanii de Vest.

„Muntenegru, care este cu adevărat în frunte, ar putea finaliza negocierile tehnice la sfârșitul anului și ar putea deveni membru în 2028”, spune Kos.

„Albania este pe drumul cel bun. Moldova înregistrează progrese din ce în ce mai bune și, desigur, la fel și Ucraina. Așadar, acestea sunt cele patru țări fruntașe. Dar când spunem că acesta este anul extinderii, mă refer la faptul că, în cele nouă luni ale acestui an, am deschis și închis mai multe capitole decât în orice alt an din ultimii 25 de ani”, a explicat comisarul european pentru extindere.

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În luna iulie, Republica Moldova și Ucraina au făcut un alt pas important în procesul de aderare prin deschiderea negocierilor de aderare privind așa-numitul cluster „relații externe” (Clusterul 6).

Aceasta vine în urma deschiderii negocierilor privind Clusterul 1 (Elementele fundamentale) în cadrul conferinței de aderare anterioare, care a avut loc la Luxemburg la 15 iunie 2026.

Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 28 februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul pe scară largă împotriva sa.

Profitând de contextul extern, Republica Moldova a călcat pe urmele Kievului și a avansat la 3 martie 2022 cererea de aderare la UE.

În luna iunie a aceluiași an, Consiliul European, adică șefii de stat sau de guvern, a acordat celor două țări statutul de țări candidate și a invitat Comisia Europeană să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de avizul executivului european privind cererile de aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de începere a negocierilor de aderare cu Ucraina, iar o lună mai târziu, liderii din Uniunea Europeană au decis să înceapă negocierile de aderare cu cele două țări.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024, iar câteva zile mai târziu, a organizat prima conferință interguvernamentală cu Republica Moldova și cu Ucraina pentru începerea negocierilor de aderare.