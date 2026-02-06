Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important

După ani în care a privit Turcia ca pe o problemă, Uniunea Europeană o consideră acum parte a soluției, arată Politico Europe.

Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră – o transformă într-un partener esențial pentru UE. Cu toate acestea, Bruxelles face pași mici cu o țară care a înregistrat regrese în materie de democrație și al cărei lider islamist, Recep Tayyip Erdoğan, a întemnițat oponenți politici de rang înalt.

În încercarea de a dezgheța relațiile, comisarul pentru extindere Marta Kos va vizita Turcia vineri. Înaintea călătoriei sale, Kos a declarat pentru Politico într-o declarație scrisă: „Pacea în Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important pentru noi”.

„Pregătirea pentru pace și stabilitate în Europa implică pregătirea unui parteneriat puternic cu Turcia”, a adăugat ea.

Turcia este o putere militară importantă. Are a doua cea mai mare armată din NATO și deține o poziție strategică crucială în Mediterana și Orientul Mijlociu. Controlul Ankarei asupra Bosforului îi conferă o influență imensă asupra securității regionale și a jucat un rol cheie în negocierea acordului privind Marea Neagră din iulie 2022, care a garantat trecerea în siguranță a navelor care transportau cereale ucrainene.

Țara cu 88 de milioane de locuitori a declarat, de asemenea, că este dispusă să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se ajunge la un acord cu Rusia și că va juca un rol de lider în asigurarea securității în Marea Neagră.

Cu toate acestea, relațiile dintre UE și Turcia s-au deteriorat de-a lungul anilor și nu au fost ajutate de înclinația lui Erdoğan către autocrație și de măsurile dure luate împotriva primarilor din opoziție. Deși este oficial candidată la aderarea la UE, negocierile sunt înghețate din 2018.

„În ultimele rapoarte privind extinderea UE, am observat o îndepărtare de standardele UE, în special în ceea ce privește statul de drept și democrația. Știu că Turcia are o tradiție democratică foarte lungă și o societate civilă puternică, iar acestea sunt aspectele pe care trebuie să le vedem consolidate pentru a construi încrederea între UE și Turcia”, a declarat Kos.

La Ankara, pentru a face primii pași către o apropiere, Kos va participa la o ceremonie în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții și Turcia vor semna un acord privind acordarea de împrumuturi în valoare de 200 de milioane de euro pentru proiecte în domeniul energiei regenerabile. BEI a suspendat acordarea de noi împrumuturi Turciei în 2019 din cauza unui conflict privind forajul de petrol și gaze în largul Ciprului.

Tot vineri, Comisia va prezenta un studiu privind „promovarea unei agende de conectivitate interregională” cu Turcia, Europa Centrală și Caucazul de Sud. Studiul, consultat de POLITICO, prezintă investițiile necesare pentru consolidarea transporturilor, comerțului, energiei și conexiunilor digitale de-a lungul Coridorului Transcaspic, care leagă China, Asia Centrală, Caucazul de Sud și Marea Neagră.

Acestea sunt primii pași simbolici către readucerea Ankarei în cercul UE, dar nu sunt ceea ce Turcia dorește cu adevărat de la UE – și anume un acord actualizat privind uniunea vamală. Vechiul acord a fost semnat în 1995.

Noile acorduri comerciale semnate de Bruxelles cu India și Mercosur pun Turcia într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial. Odată ce acestea vor intra în vigoare, Ankara va fi obligată să acorde acces fără tarife vamale mărfurilor provenite din aceste țări, dar acest beneficiu nu va fi reciproc.

Chiar și Ekrem İmamoğlu, primarul ales democratic al Istanbulului, a cărui arestare în martie anul trecut a declanșat proteste masive la nivel național și condamnări internaționale, s-a pronunțat în favoarea actualizării acordului privind uniunea vamală.

Într-o pledoarie trimisă din celula sa de închisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consilierului European, António Costa, și președintei Parlamentului, Roberta Metsola, İmamoğlu a solicitat UE să modernizeze acordul vamal cu Turcia.

„Uniunea vamală rămâne singurul cadru normativ și bazat pe reguli care stă la baza relațiilor dintre Turcia și UE. În urma acordurilor de liber schimb ale UE cu Mercosur și India, consecințele asimetrice pentru Turcia au devenit din ce în ce mai vizibile”, a declarat İmamoğlu într-o postare pe rețelele de socializare joi.

Actualizarea acordului cu Turcia ar necesita aprobarea Consiliului. Cu toate acestea, Grecia și Cipru se opun ferm îmbunătățirii relațiilor fără un gest de bunăvoință din partea Ankarei.

Cipru dorește ca Ankara să permită navelor sale să acosteze în porturile turcești, potrivit unui oficial al UE. Ankara nu recunoaște Cipru din cauza divizării insulei în 1974, în urma invaziei militare turce.

„Puterea oricărui parteneriat viitor trebuie să se bazeze pe relații politice bune cu statele noastre membre și, în special, pe relații de bună vecinătate și relații cu Cipru”, a declarat Kos.

Vice-ministrul cipriot pentru afaceri europene, Marilena Raouna, a declarat pentru POLITICO că președinția țării sale a Consiliului UE „poate fi o oportunitate” pentru relațiile dintre UE și Turcia.

Însă remodelarea relațiilor geopolitice și comerciale de către președintele american Donald Trump ar putea împinge Europa și Turcia să se apropie din nou una de cealaltă.

„Lumea se schimbă, iar istoria se accelerează. Relațiile dintre Turcia și UE trebuie, de asemenea, să se adapteze”, a declarat ambasadorul Turciei la UE, Yaprak Balkan, pentru POLITICO.

„Aceste relații pot deveni mai puternice prin consolidarea intereselor reciproce. Sperăm să putem construi pe baza acestei filosofii într-un mod foarte concret. Obiectivul strategic al Turciei rămâne aderarea la Uniunea Europeană, iar acest lucru ar trebui să fie punctul de referință în relațiile noastre.”

Reluarea negocierilor de aderare la UE nu se află încă în planurile UE. Cu toate acestea, Kos a declarat că „trebuie să privim cu ochi noi relațiile” cu această țară. „Vizita mea la Ankara … are ca scop restabilirea încrederii și explorarea modalităților prin care putem îmbunătăți relațiile economice în beneficiul ambelor părți”, a mai spus comisarul european pentru extindere.