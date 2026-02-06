U.E.
Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important
După ani în care a privit Turcia ca pe o problemă, Uniunea Europeană o consideră acum parte a soluției, arată Politico Europe.
Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră – o transformă într-un partener esențial pentru UE. Cu toate acestea, Bruxelles face pași mici cu o țară care a înregistrat regrese în materie de democrație și al cărei lider islamist, Recep Tayyip Erdoğan, a întemnițat oponenți politici de rang înalt.
În încercarea de a dezgheța relațiile, comisarul pentru extindere Marta Kos va vizita Turcia vineri. Înaintea călătoriei sale, Kos a declarat pentru Politico într-o declarație scrisă: „Pacea în Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important pentru noi”.
„Pregătirea pentru pace și stabilitate în Europa implică pregătirea unui parteneriat puternic cu Turcia”, a adăugat ea.
Turcia este o putere militară importantă. Are a doua cea mai mare armată din NATO și deține o poziție strategică crucială în Mediterana și Orientul Mijlociu. Controlul Ankarei asupra Bosforului îi conferă o influență imensă asupra securității regionale și a jucat un rol cheie în negocierea acordului privind Marea Neagră din iulie 2022, care a garantat trecerea în siguranță a navelor care transportau cereale ucrainene.
Țara cu 88 de milioane de locuitori a declarat, de asemenea, că este dispusă să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se ajunge la un acord cu Rusia și că va juca un rol de lider în asigurarea securității în Marea Neagră.
Cu toate acestea, relațiile dintre UE și Turcia s-au deteriorat de-a lungul anilor și nu au fost ajutate de înclinația lui Erdoğan către autocrație și de măsurile dure luate împotriva primarilor din opoziție. Deși este oficial candidată la aderarea la UE, negocierile sunt înghețate din 2018.
„În ultimele rapoarte privind extinderea UE, am observat o îndepărtare de standardele UE, în special în ceea ce privește statul de drept și democrația. Știu că Turcia are o tradiție democratică foarte lungă și o societate civilă puternică, iar acestea sunt aspectele pe care trebuie să le vedem consolidate pentru a construi încrederea între UE și Turcia”, a declarat Kos.
La Ankara, pentru a face primii pași către o apropiere, Kos va participa la o ceremonie în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții și Turcia vor semna un acord privind acordarea de împrumuturi în valoare de 200 de milioane de euro pentru proiecte în domeniul energiei regenerabile. BEI a suspendat acordarea de noi împrumuturi Turciei în 2019 din cauza unui conflict privind forajul de petrol și gaze în largul Ciprului.
Tot vineri, Comisia va prezenta un studiu privind „promovarea unei agende de conectivitate interregională” cu Turcia, Europa Centrală și Caucazul de Sud. Studiul, consultat de POLITICO, prezintă investițiile necesare pentru consolidarea transporturilor, comerțului, energiei și conexiunilor digitale de-a lungul Coridorului Transcaspic, care leagă China, Asia Centrală, Caucazul de Sud și Marea Neagră.
Acestea sunt primii pași simbolici către readucerea Ankarei în cercul UE, dar nu sunt ceea ce Turcia dorește cu adevărat de la UE – și anume un acord actualizat privind uniunea vamală. Vechiul acord a fost semnat în 1995.
Noile acorduri comerciale semnate de Bruxelles cu India și Mercosur pun Turcia într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial. Odată ce acestea vor intra în vigoare, Ankara va fi obligată să acorde acces fără tarife vamale mărfurilor provenite din aceste țări, dar acest beneficiu nu va fi reciproc.
Chiar și Ekrem İmamoğlu, primarul ales democratic al Istanbulului, a cărui arestare în martie anul trecut a declanșat proteste masive la nivel național și condamnări internaționale, s-a pronunțat în favoarea actualizării acordului privind uniunea vamală.
Într-o pledoarie trimisă din celula sa de închisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consilierului European, António Costa, și președintei Parlamentului, Roberta Metsola, İmamoğlu a solicitat UE să modernizeze acordul vamal cu Turcia.
„Uniunea vamală rămâne singurul cadru normativ și bazat pe reguli care stă la baza relațiilor dintre Turcia și UE. În urma acordurilor de liber schimb ale UE cu Mercosur și India, consecințele asimetrice pentru Turcia au devenit din ce în ce mai vizibile”, a declarat İmamoğlu într-o postare pe rețelele de socializare joi.
Actualizarea acordului cu Turcia ar necesita aprobarea Consiliului. Cu toate acestea, Grecia și Cipru se opun ferm îmbunătățirii relațiilor fără un gest de bunăvoință din partea Ankarei.
Cipru dorește ca Ankara să permită navelor sale să acosteze în porturile turcești, potrivit unui oficial al UE. Ankara nu recunoaște Cipru din cauza divizării insulei în 1974, în urma invaziei militare turce.
„Puterea oricărui parteneriat viitor trebuie să se bazeze pe relații politice bune cu statele noastre membre și, în special, pe relații de bună vecinătate și relații cu Cipru”, a declarat Kos.
Vice-ministrul cipriot pentru afaceri europene, Marilena Raouna, a declarat pentru POLITICO că președinția țării sale a Consiliului UE „poate fi o oportunitate” pentru relațiile dintre UE și Turcia.
Însă remodelarea relațiilor geopolitice și comerciale de către președintele american Donald Trump ar putea împinge Europa și Turcia să se apropie din nou una de cealaltă.
„Lumea se schimbă, iar istoria se accelerează. Relațiile dintre Turcia și UE trebuie, de asemenea, să se adapteze”, a declarat ambasadorul Turciei la UE, Yaprak Balkan, pentru POLITICO.
„Aceste relații pot deveni mai puternice prin consolidarea intereselor reciproce. Sperăm să putem construi pe baza acestei filosofii într-un mod foarte concret. Obiectivul strategic al Turciei rămâne aderarea la Uniunea Europeană, iar acest lucru ar trebui să fie punctul de referință în relațiile noastre.”
Reluarea negocierilor de aderare la UE nu se află încă în planurile UE. Cu toate acestea, Kos a declarat că „trebuie să privim cu ochi noi relațiile” cu această țară. „Vizita mea la Ankara … are ca scop restabilirea încrederii și explorarea modalităților prin care putem îmbunătăți relațiile economice în beneficiul ambelor părți”, a mai spus comisarul european pentru extindere.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu reprezentanții BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate și despre măsurile necesare pentru punerea acesteia în aplicare.
„Am avut o discuție foarte bună cu BusinessEurope. Împărtășim același sentiment de urgență. Și aceeași convingere că schimbările profunde care remodelează lumea reprezintă o oportunitate de a construi o Europă mai puternică și mai independentă”, a scris von der Leyen, pe X.
Good discussion with @BusinessEurope
We share the same sense of urgency.
And the same conviction that the profound changes reshaping the world are an opportunity to build a stronger, more independent Europe.
We discussed Europe’s competitiveness strategy and what it will take… pic.twitter.com/bauFlUFg0f
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2026
De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că succesul presupune implicarea tuturor actorilor, în special a industriei și a mediului de afaceri european.
În cadrul întrevederii, președinta Comisiei Europene a prezentat principalii piloni ai strategiei europene pentru consolidarea competitivității:
„Reguli mai simple – pentru toți.
Lanțuri de aprovizionare mai reziliente, construite printr-o rețea de parteneri de încredere.
O piață unică mai profundă:
- în care startup-urile inovatoare pot crește și se pot extinde peste granițe;
- în care pot avea acces la o piață de capital pe deplin funcțională;
- și în care pot beneficia de energie la prețuri accesibile.
Un continent care pune inteligența artificială pe primul loc.
Și un continent care crede în știință, inovație și în talentul oamenilor săi, dotați cu competențele potrivite”, a explicat Ursula von der Leyen.
Tot în aceeași zi, Ursula von der Leyen s-a întâlnit, la Paris, cu președintele francez Emmanuel Macron, care i-a prezentat o imagine de ansamblu a principalelor subiecte de actualitate, în perspectiva summitului european de săptămâna viitoare.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
SUA
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte așa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.
„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Dacă americanii încep să-și reducă prezența, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldați americani aflați la ora actuală pe continentul european și care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.
În acest context, comisarul european a amintit că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE.
El a subliniat și necesitatea dezvoltării capacităților de tehnologie spațială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.
Luna trecută, comisarul european pentru apărare a reamintit, la conferința „Folk och Försvar”, desfășurată la Sälen, în Suedia, că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.
Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de inițiativă este însă în creștere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetățenii din Spania, Belgia și Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, comparativ cu doar 10% care ar opta pentru armate naționale și 12% pentru NAT.
Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare.
„Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și din structurile NATO. Nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată”, a spus Kallas.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent, în cadrul unei dezbateri în comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European, că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite.
„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.
CONSILIUL EUROPEAN
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană”
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie.
”Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a afirmat președintele francez pe rețeaua socială X.
”Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independență europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm și să simplificăm”, a adăugat el.
For a Europe that makes its own decisions, more competitive and more sovereign.
Working with the President of the European Council, @eucopresident, and the President of the European Commission, @vonderleyen, to prepare next week’s meeting of EU Heads of State and Government… pic.twitter.com/Cx737hCvk1
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2026
Într-o postare separată pe X, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a precizat că a discutat cu Macron despre direcțiile-cheie pentru independența Europei: competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea.
La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a făcut trimitere la piața unică în perspectiva summitului de săptămâna viitoare, subliniind că aceasta are “încă un potențial imens și neexploatat”, fiind “un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor”.
Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezența fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei Mario Draghi, autor al unui raport de referință privind consolidarea competitivității Bătrânului Continent, precum și a fostului premier italian Enrico Letta, autor al unui raport privind potențialul pieței unice.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, acesta vrea să profite de reuniune ”pentru a face afirmații suficient de puternice și a face puțin valuri, pentru ca declarațiile care au urmat amenințărilor lui Donald Trump” privind Groenlanda și taxele vamale ”să fie urmate de decizii”, transmite AFP, citat de Agerpres.
”Marele pericol care ne pândește este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a adăugat această sursă referindu-se la momentul în care președintele american l-a atacat verbal pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacție unită a europenilor.
