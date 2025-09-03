U.E.
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este cel mai avansat candidat la aderare și ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028. Albania, aflată într-un stadiu mai puțin avansat, ar putea adera tot în mandatul actualei Comisii Europene, dar ceva mai târziu, transmite Moldpres, citată de Agerpres.
„Din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârşitul anului viitor. Ţinând cont de perioada medie de ratificare a tratatelor de aderare, de 1-2 ani, Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028”, a explicat Kos.
În privința Albaniei, mai sunt de deschis două dosare de negociere. Dacă procesul avansează conform planului, discuțiile tehnice ar putea fi încheiate până la sfârșitul lui 2027. „Astfel, şi Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat comisarul.
Marta Kos se află într-o vizită oficială în Republica Moldova între 3 și 5 septembrie. Ea urmează să aibă o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, și să poarte discuții cu oficiali de rang înalt despre reformele interne și parcursul european al țării. De asemenea, programul include întâlniri cu investitori și antreprenori, dar și vizite la obiective de patrimoniu cultural și religios.
Aceasta este a treia vizită a Martei Kos în Republica Moldova, după deplasarea efectuată în perioada 8-12 mai, când a vizitat mai multe localități din nordul și sudul țării.
La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat, marți, din Croația, că „extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate”.
„Extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat înaltul oficial al UE.
Uniunea Europeană consideră extinderea o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europene.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să efectueze o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
Standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza amenință să-i submineze prestigiul global, avertizează premierul Spaniei
Standardele duble ale Europei și Occidentului în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza amenință să submineze prestigiul global, a avertizat premierul spaniol, Pedro Sanchez, descriind răspunsul la atacul Israelului asupra teritoriului palestinian ca unul dintre cele mai întunecate episoade ale relațiilor internaționale din secolul XXI.
Într-un interviu pentru The Guardian înainte de întâlnirea cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, programată pentru miercuri, la Londra, liderul socialist a menționat că SUA sub conducerea lui Donald Trump încerca să pună capăt ordinii globale bazate pe reguli creată după cel de-Al Doilea Război Mondial.
El a apărat, de asemenea, beneficiile migrației și a acuzat partidele tradiționale de dreapta că au rupt consensul privind răspunsul la urgența climatică, copiind politicile rivalilor lor populiști.
Sanchez – primul lider european de rang înalt care a acuzat Israelul de genocid în Gaza – s-a declarat mulțumit de faptul că alte națiuni europene au urmat exemplul Spaniei în recunoașterea statului palestinian, dar a recunoscut că răspunsul Europei a fost slab.
„Este un eșec”, a spus el. „Absolut. De asemenea, este o realitate faptul că, în cadrul Uniunii Europene, există țări care sunt divizate în ceea ce privește modul de exercitare a influenței asupra Israelului. Dar, în opinia mea, acest lucru este inacceptabil și nu putem continua așa dacă vrem să ne sporim credibilitatea în ceea ce privește alte crize, cum ar fi cea cu care ne confruntăm în Ucraina”, a continuat premierul spaniol.
„Rădăcinile acestor războaie sunt complet diferite, dar, în cele din urmă, lumea se uită la UE și la societatea occidentală și își pune întrebarea: <<De ce aplicați standarde duble în ceea ce privește Ucraina și Gaza?>>”, s-a întrebat Pedro Sanchez.
În încercarea de a-și reafirma poziția de lider pe scena internațională și de a depăși o serie de acuzații de corupție care au afectat administrația sa și au alimentat apelurile pentru alegeri generale anticipate, Sanchez a declarat că presează Europa să facă mai mult, inclusiv să pedepsească financiar Israelul.
La mijlocul lunii august, Uniunea Europeană a anunțat că ia în calcul „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian”.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Bugetul UE reflectă viziunea politică pentru Europa și viitorul său
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a subliniat importanța bugetului Uniunii Europene, arătând că acesta nu reprezintă doar o serie de cifre, ci o viziune politică pentru întregul continent.
„Bugetul aduce bani pentru coeziune, ceea ce înseamnă reducerea decalajelor dintre regiuni, investiții în școli, spitale și insfrastructură”, a afirmat deputatul European într-un podcast, subliniind beneficiile directe pentru cetățeni. De asemenea, oficialul european a evidențiat sprijinul consistent acordat agriculturii, inclusiv fermierilor români, care astfel pot oferi produse mai bune și mai accesibile.
Potrivit europarlamentarului, bugetul UE înseamnă și investiții în securitate, cercetare, inovație și competitivitate: „Fiecare sector are o direcție clară de dezvoltare, gândită pentru viitorul Europei”, a adăugat acesta.
Declarația sa vine în contextul dezbaterilor privind prioritățile financiare ale Uniunii pentru următoarea perioadă de programare.
Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
Antonio Costa se află într-un „tur al capitalelor” Uniunii Europene, care include și Bucureștiul, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat la începutul acestei săptămâni în România.
Antonio Costa a explicat că aceste vizite urmăresc să aducă instituțiile europene mai aproape de cetățenii UE, „o uniune a națiunilor, iar toate națiunile contează, toate vocile contează”.
„Este foarte important să ascultăm diferiți lideri pentru a creiona principalele noastre priorități și agenda pentru lunile care urmează. Este important să ne ascultăm unii pe alții, să construim unitatea, pentru că unitatea este principala putere în Uniunea Europeană”, a evidențiat președintele Consiliului European, amintind că agenda strategică existentă cuprinde mai multe priorități-cheie: competitivitatea, securitatea, ambele fiind interconectate.
„Trebuie să privim securitatea sub toate dimensiunile sale, inclusiv schimbări climatice, securitatea cetățenilor, apărare, care, la rândul lor, stimulează competitivitatea. Pentru aceasta, trebuie să colaborăm și să rămânem foarte stricți în elaborarea politicilor noastre”, a mai spus Costa.
Printre aspectele importante ale UE se numără și extinderea sau bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.
„Extinderea este, de departe, cea mai importantă investiție geopolitică pe care o putem face în propria noastră securitate – extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat președintele Consiliului European.
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028
