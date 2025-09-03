Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este cel mai avansat candidat la aderare și ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028. Albania, aflată într-un stadiu mai puțin avansat, ar putea adera tot în mandatul actualei Comisii Europene, dar ceva mai târziu, transmite Moldpres, citată de Agerpres.

„Din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârşitul anului viitor. Ţinând cont de perioada medie de ratificare a tratatelor de aderare, de 1-2 ani, Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028”, a explicat Kos.

În privința Albaniei, mai sunt de deschis două dosare de negociere. Dacă procesul avansează conform planului, discuțiile tehnice ar putea fi încheiate până la sfârșitul lui 2027. „Astfel, şi Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat comisarul.

Marta Kos se află într-o vizită oficială în Republica Moldova între 3 și 5 septembrie. Ea urmează să aibă o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, și să poarte discuții cu oficiali de rang înalt despre reformele interne și parcursul european al țării. De asemenea, programul include întâlniri cu investitori și antreprenori, dar și vizite la obiective de patrimoniu cultural și religios.

Aceasta este a treia vizită a Martei Kos în Republica Moldova, după deplasarea efectuată în perioada 8-12 mai, când a vizitat mai multe localități din nordul și sudul țării.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat, marți, din Croația, că „extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate”.

„Extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat înaltul oficial al UE.