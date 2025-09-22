Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a încheiat ieri vizita în Azerbaidjan și Armenia, reafirmând angajamentul UE față de pace, stabilitate și dezvoltare economică în Caucazul de Sud, informează Comisia Europeană. UE își propune să consolideze legăturile cu ambele țări prin integrarea reformelor cu măsuri de conectivitate ușoară și investiții specifice în infrastructură.

„UE sprijină cu tărie procesul de normalizare a relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan și este pregătită să investească în conectivitatea regională. Prin deschiderea rutelor comerciale, conectarea infrastructurii și apropierea oamenilor, putem transforma oportunitatea de astăzi într-o pace durabilă și prosperitate comună. Anunțurile făcute în timpul vizitei mele susțin concret această viziune, transformând progresele diplomatice recente în rezultate tangibile pentru întreaga regiune”, a declarat Marta Kos, comisarul pentru extindere.

În Azerbaidjan, comisarul Kos a convenit să înființeze un grup de lucru economic la nivel înalt pentru a consolida cooperarea economică dintre UE și Azerbaidjan și a stimula investițiile în cadrul Global Gateway. Ea a anunțat, de asemenea, intenția de a acorda sprijin suplimentar zonelor afectate de mine. Prin intermediul inițiativei Team Europe, UE și statele sale membre sunt principalii donatori pentru deminarea umanitară în Azerbaidjan, contribuind cu până la 23 milioane de euro.

În Armenia, a fost anunțată adoptarea celei de-a doua tranșe din Planul de reziliență și creștere economică al UE, în valoare de 270 de milioane EUR, însumând 202,5 milioane EUR. Această finanțare va consolida reformele și reziliența socioeconomică.

În timpul vizitei sale, comisarul Kos a lansat, de asemenea, un dialog politic la nivel înalt pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește reformele privind prioritățile strategice din agenda bilaterală. UE va sprijini, de asemenea, reziliența democratică a Armeniei și integritatea alegerilor înaintea alegerilor parlamentare din 2026.