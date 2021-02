Comisarul european pentru gestionarea crizelor, despre dozele donate de România Republicii Moldova: Mulțumesc României pentru oferta sa generoasă și rapidă

Echipa de medici români trimisă în Slovacia, apreciată de Comisia Europeană într-un mesaj postat pe contul de Twitter al Executivului.

„Când vecinii au nevoie de ajutor, punem în aplicare solidaritatea europeană. În urma unei cereri primite prin Mecanismul de protecție civilă al UE, România a trimis o echipă medicală pentru a sprijini tratamentul pacienților cu COVID-19 din Slovacia”, se arată în postarea Executivului.

When neighbours are in need, we put European solidarity into action. 🇷🇴 🇪🇺 🇸🇰

Following a requests received through the EU Civil Protection Mechanism: Romania sent a medical team to support the treatment of COVID-19 patients in Slovakia.#CivPro

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 28, 2021