Comisarul european pentru inovație, Mariya Gabriel, testată pozitiv cu COVID-19. Bulgăroaica se află în autoizolare încă de pe 5 octombrie

Comisarul european pentru inovaţie, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel, a anunţat sâmbătă că a fost testată pozitiv pentru COVID-19 în urma unui al doilea test pe care l-a efectuat după ce a intrat în contact cu o persoană infectată din echipa sa.

Potrivit unei declarații pe Twitter, Gabriel se află în autoizolare la domiciliu încă de luni și va continua acest regim în conformitate cu regulile în vigoare.

After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe!

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) October 10, 2020