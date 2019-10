Comisarul european pentru justiție Věra Jourová o ”felicită călduros pe Laura Kövesi pentru că a devenit primul procuror-şef european”: Va face o muncă excelentă protejând interesele financiare ale UE

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen în Comisia Juncker, care va prelua mandatul de vicepreședinte însărcinat cu valorile și transparența în viitoarea Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen, a salutat joi validarea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European și și-a exprimat speranța că aceasta va face o muncă excelentă pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, informează Agerpres.

”Aş dori să o felicit călduros pe Laura Kövesi pentru că a devenit primul procuror-şef european. Această numire este un pas către operaţionalizarea #EPPO (n.r. Biroul Procurorului Public European). Ea va face o muncă excelentă protejând interesele financiare ale UE. Dorim să trimitem infractorilor semnalul puternic că suntem serioşi în combaterea infracţiunilor financiare şi în protejarea banilor contribuabililor. UE pierde anual cel puţin 50 de miliarde euro din cauza fraudelor cu TVA, pe care #EPPO le va ancheta”, a scris Jourová pe într-o postare pe Twitter, însoțită de fotografii de la întâlnirea pe care aceasta a avut-o joi cu Laura Codruța Kövesi.

We want to send a strong signal to criminals that we are serious about fighting financial crime and protecting the taxpayers’ money. EU is losing at least 50 billion every year due to the VAT fraud which the #EPPO will also investigate.



Věra Jourová și-a exprimat speranța față de aderarea alor state la Parchetul Public European, din care actualmente fac parte 22 de țări, printre care și România. Comisarul european s-a arătat astfel optimistă față de o viitoare aderare a Ungariei, Poloniei și Suediei la EPPO.

I am very glad that we now have 22 founding members of the European Public Prosecutor. #EPPO

I hope that Hungary, Poland and Sweden will soon see the benefits of joining the club.

— Věra Jourová (@VeraJourova) October 17, 2019