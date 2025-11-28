EDITORIALE
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi
de Jessika Roswall, comisar european pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă
Imaginați-vă o lume în care toate produsele pe care le folosim în viața de zi cu zi, de la materialele plastice la vopsele, la îmbrăcăminte și la materialele de construcții, în loc să fie produse din combustibili fosili, ar fi fabricate din resurse naturale regenerabile, biologice și autohtone?
V-ați spăla pe dinți cu o periuță din lemn și v-ați vopsi unghiile cu un lac fabricat din alge, într-o casă izolată cu materiale naturale. Ați merge la serviciu pe jos, purtând pantofi făcuți din materiale vegetale, v-ați transporta prânzul într-un sac din plastic de origine biologică și ați mânca servindu-vă de o furculiță făcută din porumb. De asemenea, agricultorii europeni ar cultiva pământul folosind îngrășăminte biologice, fabricile noastre ar produce ambalaje sustenabile din cânepă, iar bateriile noastre ar utiliza pastă de lemn. Fiecare produs și material pe care l-am utiliza ar fi tot atât de eficace și de fiabil ca alternativele sale bazate pe combustibili fosili. Fiecare ar fi circular și ar fi gândit de așa manieră încât să nu aibă efecte adverse asupra climei.
Închipuiți-vă că am putea face toate aceste lucruri, sprijinind în același timp comunitățile rurale, asigurând locuri de muncă de calitate, transpunând creșterea verde în realitate și reducându-ne amprenta de carbon.
Ei bine, momentul în care toate acestea ar putea deveni realitate este mult mai aproape decât v-ați putea închipui. Bine ați venit în era bioeconomiei! Bioeconomia oferă o soluție inovatoare la problema combustibililor fosili, combustibili la care trebuie să renunțăm rapid. În 2023, bioeconomia UE a generat 863 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 5 % din PIB-ul UE, și a sprijinit peste 17 milioane de locuri de muncă. Însă bioeconomia este departe de a-și fi atins potențialul.
UE este bine plasată pentru a se impune ca lider în bioeconomia mondială, dat fiind că are drept locomotivă știința și inovarea, se bazează pe resursele naturale și pe materiile prime pe care le deținem și este sprijinită de piața noastră unică. Peste două treimi din statele membre ale UE s-au angajat să elaboreze strategii naționale în domeniul bioeconomiei. România pregătește o agendă strategică pentru bioeconomie și integrează prioritățile bioeconomiei și în alte planuri naționale. Dorim să sprijinim mai multe progrese majore în acest domeniu pentru a face saltul de la inovare la creștere.
Noua Strategie a UE în domeniul bioeconomiei urmărește să fie un catalizator al acestei creșteri. Vom colabora cu agricultorii, cu silvicultorii și cu alte întreprinderi mici pentru a asigura tranziția mai rapidă a inovațiilor de la etapa de laborator la cea de comercializare pe piață și pentru a transforma ideile în realitate industrială. Strategia va asigura un ecosistem financiar solid, care va combina investițiile publice și private. De asemenea, strategia va oferi claritate în materie de reglementare, propunând norme simple și coerente, care accelerează procesul de aprobare a soluțiilor inovatoare.
Europa trebuie să susțină acele sectoare bazate pe bioresurse care au cel mai mare potențial de expansiune economică și care pot oferi cele mai mari beneficii pentru mediu. Însă această creștere trebuie să se întemeieze pe un angajament ferm față de sustenabilitate. Pădurile, solul și celelalte ecosisteme ale Europei trebuie gestionate cu înțelepciune și cu respectarea limitelor ecologice. Urmărim atât obiectivul creșterii verzi, cât și pe cel al asigurării unui viitor durabil. Iar aceasta înseamnă că bioeconomia trebuie să combată pierderea biodiversității și poluarea.
În acest sens, trebuie, de asemenea, să acordăm o atenție deosebită circularității și utilizării resturilor de biomasă de tipul deșeurilor organice sau al reziduurilor agricole, de exemplu paiele de cereale sau rumegușul. În loc să fie aruncate, acestea pot fertiliza culturile, pot fi folosite ca hrană pentru animale sau ca materie primă pentru biomateriale. Putem transforma deșeurile în bogăție și putem ajuta Europa să producă mai multă valoare cu mai puține resurse primare.
Bioeconomia poate stimula prosperitatea europeană și ne poate consolida avantajul competitiv. De asemenea, ne va reduce dependența de lanțurile de aprovizionare globale vulnerabile, dar și dependența de alte țări în ceea ce privește materiile prime. Consider că bioeconomia este un pilon central al proiectului european de consolidare a autonomiei noastre strategice și de combatere a schimbărilor climatice; este o investiție la nivelul întregii societăți în comunitățile și regiunile noastre rurale, în mediul și ecosistemele noastre și, mai presus de toate, în viitorul nostru. Gândiți-vă la acest lucru în timp ce vă continuați sarcinile cotidiene, înconjurați de nenumărate produse fabricate din combustibili fosili. Și imaginați-vă o Europă mai curată, mai sustenabilă, mai rezilientă!
EDITORIALE
Iulian Chifu: Dronele rusești în spațiul românesc. Între dependențe și condiționări, formulele de ieșire dintr-o agresiune constantă
de Iulian Chifu*
Spațiul românesc a fost ținta recentă a unor valuri de drone. În România, 13 asemenea incursiuni au avut loc, majoritatea în zona limitrofă de frontieră, dar și în două cazuri zboruri mai lungi, de observare și survol, de provocare și citire a reacțiilor autorităților române în fața acestei provocări. Republica Moldova a fost survolată și ea de un număr de ori, câteodată pentru zborurile programate în, dar și pentru atacurile ulterioare la adresa Ucrainei. În ambele cazuri, s-au înregistrat debriuri de dronă căzute în zone civile, fără consecințe imediate majore dar cu amenințatea constantă că, dacă vorbim despre drone înarmate cu explozibili, o catastrofă soldată cu morți și răniți poate apărea oricând. În orice caz, orice incursiune în spațiul aerian este o agresiune, chiar dacă rămâne discuția de relativizare a intenției sau accidentului prin care o asemenea incursiune are loc – lovite de către artileria de apărare ucraineană, bruiaj al războiului electronic ucrainean sau intenție originară a planificatorilor ruși.
Drone: tipuri și obiective
Există nenumărate tipuri de drone, dar privind obiectivele lor, le putem împărți în 3 categorii: drone de observare și culegere de informații, drone de atac dotate cu explozibili și drone – momeală pentru saturarea apărării anti-aeriene sau anti-dronă. O singură categorie poartă încărcătură explozibilă, dronele de atac. Dronele de observare nu au încărcătură la bord, dronele momeală nici ele. Din punctul de vedere al gradului de sofisticare, dronele de observare au capacitatea redusă de a rezista războiului electronic, de interceptare și doborâre, sau preluare și aterizare la sol, deși ultimele variante sunt mult mai evoluate.
Dronele momeală au, de asemenea, greutate mai redusă și capacitate de apărare mult mai redusă, fiind lesne sacrificabile, chiar dacă, din nou, pentru a menține aparența unei drone de atac, pentru a nu fi deosebite și a-și atinge țintele, e necesar să se asemene cât mai mult cu dronele de atac dotate cu explozibil. Diferențele intervin, însă, aici. În funcție de resurse, lucrurile pot funcționa diferit și avea reflexe distincte de dronele de atac.
Posibilitatea identificării pe deplin a țintelor, a categoriei dronelor, este redusă atât de la sol, cât și din aer, de pe avioane de interceptare. Vitezele de zbor ale avioanelor sunt atât de mari încât cu excepția unei prăbușiri ca efect al curentului din siaj sau dezechilibrării în zbor a dronelor, angajarea acestor sau identificare la vedere este cu eficiență redusă. Nu există nici formule de scanare sau radare care să decidă efectiv situația și calitatea dronelor, respectiv separarea celor de atac de restul zgomotului produs de restul dronelor fără încărătură explozibilă prezente într-un val de atac.
Există diferențe substanțiale și vizând înălțimile de zbor. Una dintre cele mai importante caracteristici a dronelor este capacitatea zborului la înălțimi reduse și lipsa capacității de detectare prin radar. În formulele alternative, ele pot fi lesne confundate cu păsările mari. Dronele de supraveghere au nevoie de înălțime și anvergură, dar și un zbor cu viteză mai degrabă redusă pentru a fotografia, filma și identifica ținte și acțiuni la sol. Ele sunt utilizate la înălțime aleasă special spre a fi reperate pentru a determina și verifica reacția apărărilor anti-aeriene, protocoale și metode de reacție.
Dronele de atac zboară la înălțime redusă, sub radar, pentru a nu fi observate sau tocmai pentru a fi confundate și pentru a putea lovi direct la sol. Desigur, pentru a crea confuzie, situația celor două categorii se amestecă și distincția, inclusiv cu partea de zone – momeală este redusă, nefiind o regulă delimitarea în funcție de înălțimea sau viteza de zbor, sau calitatea rezistenței la diferite tipologii de instrumente ale războiului electonic. Dar cert este că dronele de atac trebuie, în final, să coboare la nivelul solului pentru a lovi.
Reglementările internaționale. Opțiuni de reacție.
Dreptul internațional nu califică dronele ca atare sau obiectele zburătoare în sine. Agresiunea se poate conduce în egală măsură prin orice mijloc, iar operațiunea hibridă cu pierderi majore le pot efectua toate categoriile de drone: simpla prezență a unor drone de observare, chiar drone civile, în proximitatea aeroporturilor blochează zborurile regulate – și s-a întâmplat de multe ori acest fapt. Cât despre dronele cu încărcătură explozivă la bord, acestea sunt, natural, letale.
Totuși orice încălcare a teritoriului național prin orice acțiune, ba chiar ridicarea de drone de la sol într-un stat de către cetățeni civili, fără intenții agresive, dar în proximitatea unor aeroporturi sau elemente de infrastructură critică, ca să nu vorbim despre componenta militară, este element care antrenează responsabilitatea juridică, dacă nu este direct agresiune. Însă raportarea la cazurile concrete trebuie făcută nuanțat și cumpănit de către autorități. Putem spune, de asemenea, că nu mai dă rezultate simpla convocare a ambasadorilor Rusiei la MAE, deci trebuie identificate elemente cu forță mai puternică de convingere pentru instalarea descurajării credibile. Negarea credibilă și anonimatul sunt componente clare care asociază dronele războiului hibrid sau războiului cu spectru larg.
Există două mari școli de gândire, cu numeroase nuanțe, în privința reacției față de aceste drone. O teorie vorbește despre descurajarea credibilă a adversarului care ridică asemenea drone, și acțiunea ar fi angajarea și distrugerea oricărei drone. Pe de altă parte, costurile interceptoarelor la dispoziție, numărul lor, capacitatea de producție sau achiziție pot genera un calcul al eficienței care indică faptul că angajarea nu se face decât atunci când exiustă certitudinea amenințării directe și se justifică prin valoarea țintei alese sau a perspectivelor în regiunea în care se deplasează obiectul zburător agresiv. Desigur, avem și varianta mai nuanțată, care presupunea judecarea de la caz la caz a acțiunii necesare.
În România, există regula ca Ministrul Apărării să autorizeze doborârea obiectelor străine, dar revine piloților aeronavelor militare, în funcție de condițiile concrete, sarcina de a decide dacă trag și doboară sau nu drona intrată pe teritoriul național. Nu vorbim aici de complicația intervenției la frontieră, în imediata aropiere a unui stat vecin, cu riscul ca intervenția să afecteze la prăbușire vecinătatea. Desigur, există reguli de angajare specifice, care stabilesc parametrii necesari pentru ca pilotul să tragă împotriva unei asemenea ținte chiar și atunci când are autorizarea de doborâre. Cazul și condițiile concrete sunt definitorii în legătură cu acțiunea aleasă. Până la această oră, în România nici piloții români, nici cei aliați, aflați în misiuni de poliție aeriană și supervizare/apărare a spațiului aerian românesc, nu au decis încă să tragă și să doboare vreo dronă.
Angajarea de la caz la caz. Riscurile efectelor secundare
Principala problemă a angajării zborurilor de drone vine din efectele secundare care pot apărea. Mai întâi, angajarea se poate face de la sol, cu tiruri de rachete, artilerie sau chiar mitraliere grele, dar asta presupune ca drona să treacă prin raza de acțiune – redusă- a acestor mijloace. De principiu, ele sunt utilizate pentru protejarea clădirilor importante și de valoare – comandă și control, politică, simbolică, reprezentativă – a infrastructurii critice sau a zonelor militare de valoare. Altfel, angajarea trebuie făcută din avioane cu rachete sau de pe elicoptere de atac.
Desigur, variantele cele mai bune vizează apărarea prin roiuri de anti-drone gestionate prin inteligență artificială sau prin arme cu laser, din nou, mobile și montate în imediata proximitate sau pe platforme zburătoare. Varianta războiului electronic este de asemenea luată în considerare, ca și hakingul și preluarea controlului dronei care atacă, o variantă mult mai dificilă și greu de executat în timp scurt fără antecedente, teste și probe ale unei asemenea capacități.
Efectele secundare vin din două direcții: debriurile dronelor lovite – a fost cazul din Polonia care a determinat doi morți, am avut cazuri cu distrugeri dacă resturile au căzut în zonă locuită – și rachetele care ratează tirul și, eventual, pot lovi ținte la sol. Oricât de redusă ca probabilitate este cea de a doua variantă, chiar și după modificarea legislației care permite interceptarea și în momente de pace în afara poligoanelor militare, efectele secundare și costurile unei intervenții ratate pot fi mari.
De aceea revine pilotului aeronavelor ridicate să decidă dacă să angajeze țintele direct, în funcție de propria evaluare. Mai întâi, trebuie stabilit dacă e o țintă de valoare, o amenințare directă sau nu. Dificil, dar dacă nu e o dronă care zboară la altitudine mică, potențial urmând să atace vreo țintă, nu are sens să fie lovită sau angajată, exact așa cum preferată este alegerea de a o face dacă se află în câmp liber, în condițiile în care se impune decizia de a o doborî. Cât timp nu prezintă pericol iminent, este inutilă lovirea acestor ținte, cu atât mai mult cu rachete aer-aer care costă de cel puțin 10 ori mai mult decât costul rachetei.
Drona trebuie acompaniată, pentru a fi supravegheată, și doborâtă obligatoriu dacă amenință o țintă de valoare. Regulile de angajare nu sunt publice, evident, și cele prezentate aici sunt evaluări logice și din surse publice, nicidecum rezultatul expunerii unor regulamente militare aduse la zi sau a unor regulamente clasificate românești sau aliate, cu reguli de angajare.
Eficiența și apărarea anti-dronă
Desigur, eficiența la apărarea anti-dronă e cea mai relevantă când vorbim despre ținte fixe, de valoare. Acolo, însă, dificultatea este decriptarea țintei reale din zgomotul produs de drone – momeală lansate în număr mare pentru a supra-satura apărarea și a permite dronelor cu încărcătură, de valoare, să poată pătrunde prin această apărare. Altfel, varianta potrivită este aceea a zidului de drone, montat din timp, indiferent dacă vorbim despre interceptoare convenționale sau cu laser, dar care reclamă cercetare, evaluare, timp de producție, montare/amplasare etc.
O altă variantă este cea a sistemelor de drone anti-dronă, gestionate prin/cu ajutorul inteligenței artificiale. Dronele anti-drone se plasează în spațiul aerian și zboară pentru a intercepta, deturna zborul sau distruge drona de atac sau orice dronă intră în spațiul aerian. Sistemul de drone anti-drone are avantajul că poate fi amplasat în zonele de intrare în spațiul aerian și poate acționa la distanță, mai mult, poate fi programat pentru ca interceptarea să nu se facă deasupra unor zone locuite sau a țintelor de valoare.
Potrivit comandantului american în Europa, România va primi anul viitor o capabilitate serioasă care să ajute la interceptarea dronelor. Ea este neprecizată astăzi. Totuși spațiul aerian trebuie apărat tot timpul, nu numai în momentul în care vei avea capabilități, peste un an sau niște luni. E valabil și în Republica Moldova: apărarea și securitatea propriilor cetățeni este un atribut al statului care nu are formule alternative de nuanțare sau relativizare, e obligatoriu și permanent ca timp. Nu numai în perioade de război.
Până atunci, varianta mai eficientă și aproape de realitate, pentru a evita ridicarea avioanelor de fiecare dată, este elicopterul de atac. Mai fiabil, capabil de viteze comparabile și mai lesne de amplasat la distanțe rezonabile, nu numai pe aeroporturi dedicate, poate acționa mai lesne și cu costuri mai mici, de fiecare dată. Asta că tot se discută de ani de zile despre achiziția elicopterelor Apache în afara celor multirol aflate deja în dotarea forțelor armate române.
Dar poate cea mai problematică acțiune a Rusiei prin utilizarea unor drone programate să zboare peste România este aceea de a determina ridicarea avioanelor, respectiv crearea condițiilor și a unui reflex de a face ceva pe comandă externă. O asemenea situație este intolerabilă, pe termen mediu și lung, și nu atât din cauza costurilor, cât din crearea posibilităților de a dirija alte acțiuni combinate cu faptul că se ridică avioanele românești și aliate de fiecare dată, tipul de acțiune nu implică surpriză, impredictibilitate și formule de descurajare credibilă pentru aceste intervenții. De aceea, la nivel tactic și particular, al procedurilor, lucrurile trebuie schimbate prin obținerea unor soluții multiple și variate de a contracara dronele.
În privința Republicii Moldova, achiziționarea de radare și capacitatea de a vedea traversarea spațiului aerian de către obiecte zburătoare este un pas mare înainte. Pentru interceptare și apărare, integrarea în planurile și proiectele europene și euro-atlantice este de primă importanță și, atunci când se va putea și vor exista formule de contracarare testate și clare, chiar achiziția unor capabilități minimale ieftine care să justifice utilizarea lor în interceptarea dronelor, atunci când e posibil acest fapt. Apărarea cerului comun european e un prim pas important, ca și integrarea în capacitățile de apărare UE plus Ucraina.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România
A luat avânt de câțiva ani în spațiul public ideea că problemele energetice ale României, (în principal prețuri finale mari și dependență crescândă de importuri) se rezolvă prin urmărirea unei politici de independență energetică.
Ea își are cel mai probabil originea în mitologia regimului comunist care promova concepția că prosperitatea domestică este corelată pozitiv cu autosuficiența economică. Nu luăm nimic de la străini (mai ales cei din Vest), producem totul intern, nu depindem de nimeni, ne este bine.
Idealul autosuficienței promovat înainte de 1989 a fost, în realitate, o ipocrizie economică menținută prin sacrificiul populației. Deși propaganda clama independența totală, economia României rămânea critic dependentă de importuri strategice (gaze naturale, țiței și huilă cocsificabilă) necesare pentru susținerea industriei grele. Mai mult, chiar și proiecte de dezvoltare internă, precum Centrala Nucleară Cernavodă, se bazau pe tehnologie externă (canadiană).
În anii ’80 chiar dacă România devenea într-adevăr un exportator net de electricitate, acest rezultat a fost obținut prin prelucrarea unor cantități mari de combustibili fosili importați, exportul forțat al energiei și prin raționalizarea drastică a consumului intern (curent electric, căldură, benzină). Obsesia exportului a făcut ca Sistemul Energetic Național (SEN) să devină instabil, depinzând de interconexiunile cu țările vecine pentru echilibrarea rețelei.
Și acum ajungem în zilele noastre, când România se confruntă cu problema prețurilor ridicate la electricitate, care este strâns legată de nevoia stringentă de a aduce noi capacități de producție în sistem. Dar care să fie arhitectura optimă a SEN-ului?
Sigur, componenta principală trebuie să se refere la capacități proprii, într-un mix energetic diversificat, dar centrat pe regenerabile pentru a exploata cea mai abundentă resursă naturală de care dispun România și Europa: soarele și vântul. Asta apropo de a nu mai depinde de importuri de energie primară și a avea deci securitate energetică. Apoi, pentru echilibrul și stabilitatea sistemului, este absolut necesar să avem energie în bandă prin surse dispecerizabile, iar aici intervin nuclearul și termocentralele pe gaze naturale, cu riscurile și avantajele lor. Pe același palier al importanței se află rețelele puternic digitalizate și extinse.
Deci este perfect rezonabil să ne acoperim nevoile energetice interne prin amenajarea propriei infrastructuri, dar doar până la punctul în care acest lucru rămâne eficient dintr-o perspectivă de cost. De la un anumit moment încolo, continuarea adăugării lor devine prea scumpă. Și aici intervine Piața Unică a UE, care are rolul de imprima o dimensiune de eficiență SEN-urilor Statelor Membre.
De exemplu integrarea în Piața Unică este soluția pentru a evita construcția și întreținerea de capacități de rezervă (cam 10-20% din capacitățile instalate în funcție de Stat) care ar sta nefolosite 90% din timp, dar care acum sunt esențiale pentru acoperirea vârfurilor de consum de doar câteva ore pe zi.
Piața Unică aduce Statelor Membre beneficiile diversificării geografice a cererii și ofertei. Aceasta exploatează diferențele de climă, de fus orar și de obiceiuri de consum. De exemplu, un vârf de cerere în sudul României poate fi compensat de un surplus de producție eoliană în nordul Europei sau de un vârf de producție solară în sudul continentului. Prin interconectare, și coridoare robuste de transport pe teritoriul Statelor Membre energia abundentă de pe o piață se mișcă spre piața deficitară, netezind curbele de cerere și ofertă și optimizând utilizarea capacităților pe un teritoriu vast.
Lecția esențială a istoriei noastre energetice este că independența energetică rigidă este în realitate nefezabilă tehnic și scumpă. Pragmatismul impune să ne bazăm pe un mix inteligent de surse interne, rețele robuste și să exploatăm din plin interdependența oferită de Piața Unică a UE. Această integrare nu este o slăbiciune, ci cea mai puternică garanție a stabilității și rezilienței, asigurând prețuri competitive prin accesul reciproc la resursele continentale.
Nota redacției: Acest material reflectă puncte de vedere ale autorului și perspectiva PPC România
EDITORIALE
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere
de Iulian Chifu*
Negocierea prin constrângere este o abordare nesigură. O abordare care nu aduce niciodată un acord cosimțit, în mod real, e subiect al anulărilor, revenirilor, revizuirilor. Cu atât mai mult la nivel internațional, acolo unde vicierea de consimțământ poate însemna război și pierderi de vieți omenești. Totuși în real-politik-ul pragmatic, cu iz de mercantilism egocentric, iată că vedem utilizarea propunerii imposibile ca metodă de negociere: pentru a debloca un acord greu de realizat, constrângerea, ultimatumul, propunerea imposibilă devin instrumente care, ulterior, sunt relativizate și împing spre noi deschideri și concesii care altfel nu apăreau. Negocierea în forță pe care a introdus-o Donald Trump în relațiile internaționale a văzut un astfel de episod la finalul săptămânii, deblocând încleștarea din formulele de ieșire din agresiunea militară a Rusiei în Ucraina. Cât riscă Trump, intern și extern, prin această tehnică de propunere a imposibilului, inclusiv prin alierea cu cel puternic, agresiv, revizionist, în asemenea momente, pentru a extrage concesii, dar supunând și Rusia unui pachet de constrângeri majore, urmează să vedem în perioada următoare.
Nuanțări și retractări marca Trump: fără termene și fără rigiditate în formulare
Donald Trump a lansat o variantă de negociere inedită, negociere în forță, desigur, cu constrângeri și condiționări, cu presiuni resimțite dar și cu unele condiții impuse Rusiei lui Putin, în subsidiar. Că a fost intenție sau întâmplare, formula a redeschis agitația în jurul găsirii unei formule de acord în cazul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei și a dezvăluit un nivel de compromisuri pe care sunt dispuse diferitele părți implicate să le accepte. Un test al flexibilității, care a început chiar cu Statele Unite, care și-au asumat formula unui Mare Târg, oferind garanții de securitate bilaterale – în afara celor NATO și ale statelor europene – pentru Ucraina contra compromisurile dificile pe care i le cere.
Iar dacă prevederile sunt vizibil imposibile pentru Ucraina, având cel puțin două puncte majore problematice, ele sunt făcute spre a putea fi relativizate prin pașii de compromis pe care urmează să-i facă, în spectrul admisibil. De aceea, probabil, nu a fost implicată nici Europa, nici administrația instituțională americană, care ar fi respins, cum a făcut-o ulterior, formula inacceptabilă oricărui profesionist în domeniul diplomației. Un joc la risc maxim care se putea oricând solda cu Marea Ruptură, dacă o parte considera că s-a mers prea departe și nu mai e nimic de făcut. Totuși Ucraina e mult prea dependentă de SUA pentru a-și permite azi o ruptură completă.
Primele nuanțări asupra formulării planului trimis au venit chiar de la Donald Trump, care a nuanțat termenul – joi, 27 noiembrie, de Thanksgiving – asumând că se poate prelungi dacă există premize serioase de încheiere a planului. Ulterior experții au comentat că o mișcare pozitivă în sensul acordului ar putea însemna chiar mai mult: în cazul respingerii de către Rusia a acordului de încetare a focului din august, nu a urmat o reacție la nerespectarea termenului de către Rusia. Mai important, relativizarea ultimatumului formulat de către președintele Trump a vizat și datele despre conținutul acordului. Sâmbătă, 23 noiembrie, întrebat dacă actuala ciornă și propunere este una definitivă, Președintele Donald Trump a spus reporterilor acreditați la Casa Albă “Nu, nu este ultima mea ofertă”, adăugând că, “într-un fel sau altul, trebuie să găsim un final al războiului, așa încât lucrăm la asta”. Și Casa Albă a sugerat, de asemenea, că documentul rămâne neterminat, dar și faptul că draftul nu a fost nici măcar acceptat formal de către Rusia.
Sâmbătă, 22 noiembrie, a apărut reacția liderilor europeni, din Canada și Japonia prezenți la summitul G20 din Africa de Sud, care au anunțat într-un comunicat comun că planul conține elemente “esențiale pentru o pace justă și durabilă”, dar că documentul de plecare mai are nevoie de “muncă suplimentară”, referindu-se mai ales la prevederi incompatibile cu dreptul internațional precum modificarea frontierelor prin forță sau limitarea numărului de trupe și a capacității de apărare a Ucrainei. Președinții și premierii din Canada, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Țările de Jos, Spania, Marea Britanie, Germania și Norvegia, prezenți la summit, alături de președintele Consiliului European și cel al Comisiei Europene, au adăugat în documentul comun semnat că “Implementarea elementelor care au legătură cu Uniunea Europeană sau cu NATO are nevoie de consimțământul statelor membre ale celor două organizații”.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat prudent și fără a respinge planul din start, în timp ce Vladimir Putin a anunțat că planul în 28 de puncte poate fi baza pentru o soluție, chiar dacă media rusă a început pregătirea populației pentru respingerea planului. Pe aceeași direcție, Dan Fried, fost diplomat, acum la Atlantic Council, a subliniat că întreaga propunere e o amestecătură inconsistentă, cu contradicții și cu o schimbare fundamentală de poziție a președintelui care susținea plecarea de la linia actuală de contact, nu cu teritorii cedate în plus. Totuși propunerea are elemente cu care se poate lucra, inclusiv condițiile privind reacțiile dacă Rusia nu respectă angajamentele și atacă din nou Ucraina. Cât despre capacitatea de îmbunătățire a acordurilor proaste, el a dat drept exemplu acordul inițial privind mineralele, transformat ulterior într-un acord rezonabil și avantajos pentru relațiile americano-ucrainene.
Ambiguitate în politica externă americană: cine a scris planul?
Poate cel mai ciudat a părut, într-adevăr, lipsa de comunicare și absența instituțiilor americane din procesul de redactare a planului, fapt ce a dus la nenumărate reacții deloc avantajoase. Astfel, tema autoratului propunerii este cea mai ambiguă, și are numeroase episoade. Principalele vorbesc despre Steve Witkoff, trimisul special al Președintelui în Rusia și Kiril Dmitrov, trimisul special al Rusiei, aflat pe lista de sancțiuni dar cu dispensă având în vedere rolul său. A doua îl adaugă în discuții pe ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, pentru ca cea de a treia să îl implice și pe Secretarul de Stat și consilier pentru Securitate națională, Marco Rubio. Mai complicat, planul trădează lipsa diplomaților și a cunoscătorilor, greșeli factuale și chiar prezentări calchiate de traducere din limba rusă, de unde prezumția că ar fi fost făcut chiar de ruși.
E clară și sursa scăpării în media americană, după spusele lui Witkoff, aceasta fiind chiar Kiril Dmitriev, alias K., cu o variantă proprie nemodificată, de unde forțarea administrației să recunoască existența proiectului și să-l publice. E motivul pentru care și secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a trebuit să iasă public și să explice faptul că trimisul special Steve Witkoff și Secretarul de Stat Marco Rubio sunt autorii care au lucrat în liniște la acord de circa o lună.
Analiza făcută de The Guardian a găsit limbajul calchiat din rusă în text, așa cum la baza lui se află narațiuni ale Kremlinului despre faptul că Ucraina pierde pe teren și că Zelenski este asaltat intern de scandalul de corupție, e slab și acum e momentul de a obține concesii majore. Așa s-a și proiectat un tip de wishful thinking al Kremlinului care s-a revărsat, în mod ciudat, în presa americană deși cei în cauză, care au scurs documentul, par să fie mai degrabă persoane cu o cunoaștere redusă a situației și a modului de lucru al Rusiei, fiind și înclinați spre acomodarea cu agresiunea rusă, nu înclinați spre sancționarea sa pe baza dreptului internațional. Deci nu diplomați de carieră, nici persoane supuse în activitatea lor limitărilor lumii bazate pe reguli, nu pe forță, și fără a permite orice într-o negociere pentru pacea cu orice preț. Asta a dus la credința că, a da Rusiei ceva teritoriu din Ucraina ar duce la încetarea războiului. Asta cu atât mai mult cu cât toate evaluările serioase arată că Putin nu și-a schimbat agenda și nivelul de ambiție, nici planurile vizând Ucraina, și că trebuie elemente solide de constrângere pentru a-l îndemna să încheie conflictul.
Lovitura cea mai puternică, cea care a subliniat ambiguitatea, a venit de la senatorii americani aflați la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax care au prezentat o discuție telefonică avută cu Secretarul de Stat Marco Rubio, aflat în drum spre Geneva, și care le-a spus că documentul “nu este planul administrației” ci “mai degrabă o listă cu doleanțele Rusiei”. Senatorul republican Mike Rounds (R-SD) a subliniat că Rubio a fost foarte clar comunicând că “suntem cei care am primit propunerea dată unui reprezentant al nostru. Nu e nici recomandarea noastră, nici planul de pace care ne-ar aparține.” Din contra, Rounds susține că textul “pare mai degrabă scris la origine în rusă și tradus,” subliniind originea străină a documentului. Și senatoarea democrată Jeanne Shaheen (D-NH), a confirmat relatarea și a numit ciorna “o propunere rusă … sunt atât de multe prevederi complet inacceptabile în plan.” Departamentul de Stat a reacționat rapid pentru a respinge varianta.
Într-o declarație comună a cinci senatori cheie, între care Shaheen, King, și republicanul Thom Tillis (R-NC), se mai menționează că: “Nu vom realiza o pace durabilă oferindu-i lui Putin concesie după concesie și degradând fatal posibilitatea Ucrainei de a se apăra singură.” Intervenția senatorilor este cu atât mai gravă cu cât ea trădează, indirect, faptul că Departamentul de Stat ar minți spunând lumii despre autorii americani ai unui draft rusesc de capitulare, practic, pentru Ucraina, acuzându-l, totodată, pe același Secretar de Stat că a contrazis în discuții private politica oficială a președintelui.
Între timp, europenii au anunțat că pregătesc propria contra-propunere pentru “că nu pot să se bazeze pe documentul american și Ucraina nu poate negocia singură dacă poziția americană este instabilă”, potrivit relatărilor presei. Europenii au anunțat că nu au știut despre acest plan, deși discută despre securitatea Europei și exista o înțelegere cu partea americană că nici o temă despre Ucraina nu se poate discuta fără Ucraina, nici o temă despre Europa fără europeni. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că, din perspectiva sa, nu ar avea de a face cu un plan, ci mai degrabă cu “o listă de teme și opțiuni”, citând, la rândul său declarațiile Secretarului de Stat Marco Rubio.
Ucraina pusă la colț: costul refuzului planului
Poziția cea mai ingrată a fost cea a Ucrainei în fața cvasi-ultimatumului și planului furnizat de către Statele Unite. Dar președintele Zelenski a învățat lecția și a primit cu precauție lovitura, evitând să-l antagonizeze pe Donald Trump. Mai întâi a insistat că este „gata să lucreze cu Statele Unite asupra viziunii lor pentru încheierea războiului”. Și comunicatul formal al președinției ucrainene notează faptul că președinția americană consideră că va revigora diplomația pentru soluționarea conflictului prin acest draft.
Totuși ulterior, într-un discurs de 10 minute, Volodimir Zelenski a anunțat faptul că Ucraina se confruntă cu “unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa” în legătură cu presiunea Statelor Unite de a accepta planul văzut ca favorabil Moscovei. El a insistat că Ucraina trebuie să facă “o alegere foarte dificilă: fie își pierde demnitatea, fie riscă să-și piardă un partener cheie”, cu referire la SUA. Deși nu a respins formal planul, a arătat deschidere spre negocierea acestuia și o discuție cu Trump și a trimis o delegație în Elveția pentru a se întâlni cu partea americană, toată mass media mondială a înțeles că există o respingere a unor puncte relevante din plan și a modului în care a apărut acesta, dar și a condiționărilor la adresa Ucrainei să accepte planul.
Altel, prima reacție lui Trump a fost dură și directă, către Zelenski, solicitând că acestuia “va trebui să-i placă” planul, în timp ce vicepreședintele JD Vance i-a vizat pe europeni într-o tiradă în care îi insultă pe cei care nu înțeleg prevederile planului și realismul lor. UE nu este azi în situația de a prelua responsabilitățile și contribuția americană în război, pe teren, și nu are nici resursele de a produce azi cele necesare Ucrainei pentru a purta războiul. În plus, dacă Kievul ar pierde sprijinul american, ca urmare a refuzării planului, consecințele ar fi grave și pe direcția aprovizionării cu armament, chiar cumpărat de europeni din SUA via NATO, și ar pierde și informațiile necesare apărării și țintirii rachetelor prin limitarea aschimbului de intelligence. Iar acțiunea s-ar repercuta și asupra dimensiunii economice și financiare a Ucrainei.
Pentru că formulele puse pe masă lasă să se înțeleagă, în primă fază, că Statele Unite ar putea să renunțe nu numai la efortul diplomatic și de constrângere a Rusiei în încercarea de soluționare a conflictului, ci și să se retragă complet, cu consecințe majore, chiar existențiale, din afacerea războiului din Ucraina și chiar a securității europene. La imprevizibilitatea lui Trump și gradul de ingerință al Rusiei în deciziile americane, a devenit foarte probabil ca Statele Unite să le comunice Ucrainei și europenilor că sunt pe cont propriu. Acest fapt ar însemna pierderea accesului la armele americane, fapt care ar afecta fundamental în primul rând apărarea anti-aeriană cu bateriile Patriot și rachetele necesare, care sunt utilizate pentru apărarea împotriva rachetelor rusești, dar și la rachetele ATACM care lovesc în profunzime. Tot așa cum rachetele NASAMS, Patriot sau IRIS-T ar avea ținte neclare fără datele și informațiile venite de la Statele Unite.
Desigur, eurpenii își îmbunătățesc pe zi ce trece capacitățile proprii de a avea aceste informații, dar le vor trebui ani ca să ajungă la un nivel de coordonare al capabilităților pe care-l oferă azi intelligence-ul american. La chestiunile privind armele și intelligence-ul, se mai adaugă problema financiară și economică a Ucrainei. Statele Unite susțin Ucraina pentru solvabilitatea ei în condiții de război iar FMI-ul susține că Ucraina are nevoie de sprijin bugetar de 65 miliarde de dolari pentru anul viitor, de exemplu. În timp ce Uniunea Europeană se luptă cu decizia de a utiliza fondurile ruse înghețate și indisponibilizate drept un fel de colateral pentru garanții pentru împrumuturi, soluția finanțării Ucrainei nu poate fi doar la europeni. Și cum vicepreședintele American JD Vance a avertizat că SUA ar putea să-și încheie eforturile diplomatice, cel puțin, dacă planul său nu dă rezultate, obiectivul Ucrainei a rămas ca să se asigure că planul propus nu este un dezastru pentru ea și că nu va fi blamată pentru nefuncționarea acestuia.
Garanțiile de securitate: marele plus al planului
Cea mai importantă parte a draftului, care are în interior și acordul clar al Statelor Unite, este componenta referitoare la garanțiile de securitate, chiar dacă planul prevede o componentă de compensare de 100 miliarde de dolari din fondurile ruse indisponibilizate și condiții stricte de anulare a acestor garanții. Prima evaluare și cea mai optimistă a fost că Planul de Pace a lui Trump ar oferi Ucrainei garanții de securitate de tip articolul 5 al NATO.
Documentul prevede ca Washingtonul și aliații europeni să trateze orice atac “semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei drept o amenințare la adresa întregii comunități euro-atlantice. În acest caz, Președintele Statelor Unite ar putea fi autorizat să poarte o acțiune militară, după consultări cu Ucraina și partenerii europeni. Garanțiile de securitate ar dura 10 ani și ar putea fi reînnoite ulterior. Totuși nuanțările privind atacul Rusiei la adresa Ucrainei fac diferența între această prevedere și articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic, care nu are deloc dileme și e extrem de clar și departe de orice interpretare privind cât de semnificativ, de deliberat sau susținut ar fi un atac sau altul pentru a determina reacția aliată.
La Kiev, Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a dat două documente lui Zelenski joi, 20 noiembrie, unul fiind planul și un al doilea descriind acele “garanții de securitate de încredere”. Aici s-a vorbit despre similitudinea cu articolul 5, în draftul pentru garanții de securitate care avea, potențial, cinci semnatari, Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană, NATO și Rusia. Este neclar dacă Rusia ar fi pregătită să semneze un asemenea acord sau măcar pe cel vizând pacea în Ucraina. Totuși garanțiile de securitate sunt legate direct de costuri asumate, cedări și concesii ale Kievului. În orice caz e cea mai importantă concesie a Statelor Unite care refuzau până recent orice angajament care viza implicarea forțelor sale armate peste hotare.
Astfel, orice atac major al Rusiei dincolo de linia convenită de încheiere a armistițiului “ar fi privit ca un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice.” Statele Unite și statele NATO, între care Franța Marea Britanie, Germania, Polonia și Finlanda, vor participa împreună pentru a răspunde amenințării, folosind potențial și forța armată în acest sens. Evaluarea încălcărilor se va face în comun de SUA, NATO și Ucraina, iar îndeplinirea angajamentelor va fi supravegheată de o Comisie Comună de Monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite.
Securitatea rămâne principala problemă a Ucrainei, ca și credibilitatea garanțiilor de securitate și a descurajării venită astfel. Dacă există o garanție de securitate bilaterală, cu Statele Unite, comparabilă cu cea din articolul 5, aceasta ar fi în stare să descurajeze orice agresiune viitoare a Rusiei. Totuși, dacă există claritate în privința avantajelor Moscovei din acord, Acordul nu e atât de clar privind garanțiile de securitate care ar trebui să protejeze Ucraina. Conținutul real al celui de-al doilea document nu este cunoscut, deci nu știm exact ce ar însemna angajamentul de tip NATO/articol 5 pentru Ucraina.
Concesiile Rusiei lui Putin: reale sau stop and go?
Rusia s-a grăbit să facă pași importanți, la nivelul presei oficiale și oficioase, pentru a pregăti terenul pentru refuzul acestui document. Dacă a privit actul distribuit drept o capitulare virtuală a Kievului, folosindu-se un eufemism pentru relevanța pozitivă a documentului pentru că “ține cont și de poziția Rusiei”, totuși și comentatorii neutri au subliniat că documentul cere concesii și din partea lui Putin. Discuția este dacă aceste elemente și concesii sunt reale sau doar un drum sigur spre reîntremare, pregătire și reluarea confruntării, pe modelul “stop and go”.
Astfel, între concesiile cerute Rusiei lui Putin se notează mai întâi faptul că Rusia ar fi renunțat la recunoașterea de jure a frontierelor noi și teritoriilor anexate – aici e o dispută privind cel puțin două forme ale acordului în 28 de pucnte, una prevăzând recunoașterea juridică de către SUA și alți aliați(nu de către Ucraina, explicit) a Crimeii și Donbasului drept teritoriu legal al Rusiei. Apoi se notează că Rusia ar renunța la anexarea completă a celorlalte două regiuni sudice, Kherson și Zaporoje, respectiv a părții pe care nu a ocupat-o, ba chiar prevede niște concesii teritoriale din zona ocupată deja – probabil referire la zona centralei nucleare Zaporoje. La asta s-ar adăuga renunțarea la orice porțiune ocupată în Harkov și Dnepropetrovsk și acceptarea unei armate de 600.000 de oameni – jumătate din ce are Ucraina astăzi dar mai mult decât a avut vreodată la pace. În plus Rusia ar fi de acord cu pierderea fondurilor blocate în băncile occidentale fără represalii.
Tot din punctul de vedere al Rusiei, pentru că tot s-a vorbit în presa americană și luările de poziții ale occidentalilor despre conceperea documentului de către ruși, comentariile ulterioare au remarcat faptul că “formulările revelează o înțelegere neconformă și chiar respingerea unor poziții și formulei în care Moscova însăși își formulează aceste poziții și solicită ca pozițiile propria să-i fie luate în considerare”, în timp ce “planul cere Moscovei să renunțe la unele din condițiile sale anterioare.”
Și partea rusă remarcă faptul că textul dat pe surse “nu a fost făcut de profesioniști în relațiile internaționale” și că ar conține erori factuale. În toate variantele, reiese că Rusia se consideră învingătoare, că ar face concesii doar de la a nu-și atinge obiectivele maximale și că nu acceptă nici o discuție despre agresiunea militară, costurile pentru această agresiune sau pedepsirea vinovaților în vreo formă, ci doar o diminuare nuanțată a ambițiilor sale, cu garanția că va putea relua campania oricând va dori și va menține Ucraina și Europa sub presiune militară.
Avantajele și riscurile Americii în andorsarea planului: Marea Ruptură
Desigur, în planul prezentat, America este marele câștigător. Planul în 28 de puncte este făcut din start în avantajul autorilor, Statele Unite și Rusia. Fidel abordării sale că mediatorul trebuie să câștige, Donald Trump a insistat cu prevederea că “100 miliarde din fondurile înghețate ale Rusiei să fie investite în eforturile americane de a reconstrui și investi în Ucraina, SUA urmând să primească 50% din profituri, de asemenea. În plus, e vorba despre fonduri care nu se află sub controlul Americii, ci în Europa. Rusia ar accepta, prin acord, să piardă cele 280 miliarde înghețate, dintre care 100 miliarde alocate ca mai sus pentru reconstrucția Ucrainei, alături de alte 100 miliarde plătite de europeni, iar restul mergând într-un fond pentru proiecte comune ruso-americane, cu profituri egale ruso-americane.
Această referire a stârnit deja reacții dure la nivelul comentariilor nepublice sau neasumate public din partea partenerilor Americii. Ideea de a forța Ucraina și a extrage profituri din războiul său, așa cum a fost cazul și cu acordul privind metalele rare, a stârnit numeroase discuții și un nivel crescut de oprobiu pe care Statele Unite trebuie să-l gestioneze. De asemenea, referirea la Centrala Nuclearo-electrică de la Zaporoje, care ar urma să intre sub supervizarea AIEA, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, centrală care va reporni și va distribui energia electrică egal în Ucraina aflată sub controlul autorităților legitime și părții aflată sub ocupație rusă, readuce în discuție propunerea mai veche a lui Donald Trump privind preluarea ei de către americani.
Dar cele mai importante riscuri vizează prestigiul și credibilitatea Americii ca partener internațional, după emiterea acestui plan, că va fi el sau nu aplicat într-un final. Comentariile internaționale vorbesc despre sprijinirea Rusiei, mergând până la premierea agresorului Putin de către Washington, tot așa cum detașarea Statelor Unite în cadrul acordului de NATO, al cărui membru este, stârnește numeroase critici. Anne Applebaum a subliniat în Atlantic că “există o tradiție a marilor puteri din Europa care fac tîrguri pe seama statelor mai mici, fapt care duce la suferințe. Pactul Molotov-Ribbentrop și anexele sale secrete a dus la cel de-al Doilea Război Mondial, iar acordul Witkoff-Dmitriev, dacă se ajunge acolo, se va înscrie în această tradiție,” mai susține ea.
Senatorul independent Angus King (I-ME), membru al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American, a criticat propunerea comparând-o cu cea de la Munchen 1938 și propunerea de acomodare cu Hitler a premierului britanic Neville Chamberlain: “Premiază agresiunea. Pur și simplu. Nu există nici o justificare etică, legală, morală sau politică pentru ca Rusia să ceară estul Ucrainei.” Simpla intrare în acest joc și acceptarea unui document care prevede împărțirea Ucrainei și lipsa de responsabilitate a Rusiei este un risc major pentru America și pentru Trump. SUA nu mai spune că Putin trebuie să se retragă din teritoriile ocupate și să plătească pentru crime de război și răul adus milioanelor de ucraineni. Iar intepretarea ca sprijin la adresa lui Putin pentru câștiguri personale, împărțirea Ucrainei și a Europei între Rusia și SUA, fără participarea celor implicați, adaugă la aceste costuri.
Marele risc este, totuși, cel al Marii Rupturi între Statele Unite și Europa. Europenii vor realiza din nou că nu se pot baza pe americani, nu pot avea încredere în pozițiile convenite și în împărtășirea datelor despre elementele relevante, în primul rând care-i privesc, și vor nota foarte clar realizarea unor acorduri care-i vizează pe la spatele lor. Relația transatlantică este sub presiune, dar cu fiecare gest de tipul propunerilor imposibile de acceptat, actuale sau care vor mai urma, această ruptură se adâncește și realitatea îi forțează pe continentali să reacționeze unilateral. Rămâne de discutat ce rămâne, în condițiile unei rupturi, din acordurile anterioare americano-ucrainene – Acordul privind metalele rare sau vânzările de armament și muniție prin intermediul NATO și aliaților europeni sau dacă afacerea cu drone mai rămâne valabilă – achizițiile de drone și producția în comun cu ucrainenii.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi
Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor
Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova. Radu Miruță: Avem „nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost”
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN2 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- U.E.1 week ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8