Comisarul european pentru sănătate, conferință de presă alături de Ioana Mihăilă: Ne aflăm aici pentru a vă arăta sprijinul Comisiei Europene în efortul de vaccinare

Comisia Europeană a adoptat vineri, 16 iulie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență (PNRR) al Irlandei. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a sumei de 989 de milioane EUR sub formă de granturi în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și reziliență al Irlandei. De asemenea, va permite Irlandei să devină mai puternică în urma pandemiei COVID-19.

„Sunt încântată să prezint evaluarea pozitivă a Comisiei Europene cu privire la planul de redresare și reziliență al Irlandei. Planul irlandez prezintă o combinație bine echilibrată de reforme și investiții care abordează principalele provocări cu care se confruntă Irlanda. Acesta pune un accent deosebit de puternic pe tranziția ecologică și digitală, cu investiții în transportul feroviar durabil în Cork, în conectivitatea școlilor rurale din întreaga țară. De asemenea, Irlanda intenționează să îmbunătățească reziliența sistemului său de sănătate. Așa cum spuneți în Irlanda, un început bun este jumătate din muncă. Vom fi alături de voi la fiecare pas. Împreună, vom face ca aceste proiecte ambițioase să devină realitate”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen și-a continuat în această săptămână turneul european prin capitalele statelor membre, început pe 16 iunie în Portugalia, țară care a deținut președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului, pentru a exprima sprijinul Comisiei Europene pentru PNRR-ul Irlandei. Săptămâna trecută, aceasta a mers în Cipru și Croația.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu prim-ministrul irlandez Micheál Martin la Universitatea Tehnologică din Dublin, Grangegorman.

Premierul și președinta Executivului European au avut o întâlnire bilaterală în cadrul căreia au discutat despre Covid-19 și vaccinuri, despre relațiile dintre UE și Regatul Unit, cu precădere despre implementarea Protocolului privind Irlanda de Nord și despre noul pachet de măsuri “Fit for 55” al Comisiei pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul climei.

Potrivit calendarului Comisiei, von der Leyen va merge luni, 19 iulie, în Cehia pentru discuții legate de PNRR-ul acestei țări.

🇮🇪 Green light for Ireland’s recovery and resilience plan!

It is a well-balanced mix of investments and reforms to power the green and digital transition.

As you say in Ireland, a good start is half the work!

And you’re off to a very good start.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2021