Comisarul european pentru Sănătate răspunde la apelul eurodeputatului Nicu Ștefănuță: Vom sprijini România în creșterea ratei de vaccinare

Comisia Europeană a prezentat marți prima strategie a Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești, un document apărut pe fondul creșterii îngrijorătoare a antisemitismului, atât în Europa, cât și în afara granițelor acesteia.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, strategia stabilește o serie de măsuri axate pe trei piloni: prevenirea tuturor formelor de antisemitism, protejarea și promovarea vieții evreiești și promovarea memoriei istorice și a educației cu privire la Holocaust.

De asemenea, strategia propune măsuri de intensificare a cooperării cu întreprinderile online pentru a pune capăt antisemitismului online, pentru a proteja mai bine locurile publice și lăcașurile de cult, pentru a crea un hub european de cercetare privind antisemitismul contemporan și o rețea de situri care au cunoscut Holocaustul. Aceste măsuri vor fi consolidate prin eforturile pe care UE le face la nivel internațional pentru a fi în primele rânduri în lupta împotriva antisemitismului pe plan mondial.

“Astăzi ne angajăm să promovăm viața evreiască în Europa în toată diversitatea sa. Dorim ca viața evreiască să prospere din nou în centrul comunităților noastre. Așa e normal să fie. Strategia pe care o prezentăm astăzi reprezintă o schimbare radicală în modul în care reacționăm la antisemitism. Europa poate prospera numai atunci când comunitățile sale evreiești se simt sigure și înfloritoare”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

