Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, în vizită la București pe 16 iulie pentru a discuta cu premierul și ministrul Sănătății despre progresele privind campania de vaccinare

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, se va afla la finalul săptămânii viitoare la București pentru a discuta cu premierul Florin Cîțu și cu ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, despre stadiul campaniei de vaccinare.

Potrivit calendarului Comisiei Europene pentru săptămâna viitoare, oficialul european va vizita vineri, 16 iulie, și un centru de vaccinare.

De altfel, Stella Kyriakides a efectuat astăzi o astfel de vizită în Spania, unde a discutat cu ministrul Sănătății, Carolina Darias, despre ”progresele privind campania de vaccinare împotriva COVID-19 pentru a face față amenințării noilor variante”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la cetățeni, marți, din plenul Parlamentului European, pentru a continua campania de vaccinare, în special în contextul răspândirii variantei Delta, o tulpină de virus SARS-CoV-2 extrem de contagioasă.

”Varianta Delta se răspândește. Și prea multe doze de vaccin zac nefolosite în frigidere. Trebuie să ne dublăm eforturile pentru a-i convinge pe europeni să se vaccineze. Vaccinarea înseamnă protecție. Vaccinarea înseamnă libertate. Dovada vie în acest sens este faptul că 250 de milioane de europeni și-au descărcat în prezent certificatele digitale ale UE. Acesta este un succes uriaș”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Conform datelor, până la 5 iulie au fost administrate în țările membre UE 376,4 milioane de doze de vaccin. 62,7% dintre cetățeni au primit cel puțin o doză, în vreme ce 45% dintre adulți au primit schema completă.

