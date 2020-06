Comisarul european Thierry Breton: Intenția lui Donald Trump de a reduce prezența militară a SUA în Europa, un motiv ca UE să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a propus luni lansarea unui dialog transatlantic UE-SUA concentrat pe relațiile cu China și ambițiile crescânde ale Beijingului la nivelul politicii globale, într-un gest care denotă o apropiere de poziții între Uniunea Europeană și Statele Unite, doi parteneri și aliați tradiționali afectați de tensiunile ultimilor ani dintre administrația Trump și liderii europeni occidentali.

“Ne-am angajat într-un dialog strategic cu Mike Pompeo cu privire la relațiile noastre și la problemele cheie de politică externă atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Statele Unite. După cum știți – și este inutil să o subliniez, dar permiteți-mă să o fac – parteneriatul transatlantic este unul dintre pilonii cheie ai ordinii mondiale, iar întâlnirea video de astăzi a reafirmat angajamentul statelor membre ale Uniunii Europene de a continua această cooperare transatlantică strânsă. Poate că nu suntem de acord cu toate, dar angajamentul nostru pentru cooperarea transatlantică este la fel de puternic ca întotdeauna”, a spus Borrell, într-o conferință de presă ce a urmat reuniunii informale a miniștrilor de externe europeni, la care a participat și șeful diplomației americane.

