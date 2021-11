Comisarul european Thierry Breton vine joi în România pentru a discuta cu liderii politici despre “situația îngrijorătoare” cauzată de COVID-19: Rata scăzută de vaccinare pune în pericol sănătatea românilor

Comisia Europeană mobilizează 700.000 de euro pentru a livra alimente, pături, truse de igienă și de prim ajutor migranților blocați la granița dintre Belarus și Polonia, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Europa este alături de persoanele blocate la granița cu Belarus. Suntem pregătiți să facem mai mult. Regimul din Belarus trebuie să înceteze să mai ademenească oamenii și să le pună viețile în pericol”, a scris șefa executivului european, pe Twitter.

Europe is at the side of the people trapped at the border with Belarus.

The @EU_Commission is mobilising €700,000 to deliver food, blankets, hygiene and first aid kits.

We are ready to do more. But the Belarusian regime must stop luring people and putting their lives at risk. https://t.co/IiEdmFgWsT

