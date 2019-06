Comisarul european Tibor Navracsics: Uniunea Europeană trebuie să afirme clar că se bazează pe valori precum democrația, statul de drept și respectarea libertăților fundamentale

Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn, a salutat “transferul paşnic al puterii” de la Chişinău şi a felicitat-o pe şefa executivului din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru “măsurile pe care le-a luat deja pentru a începe implementarea programului de reformă al guvernului” pe care-l conduce, relatează luni Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, acesta a fost subiectul convorbirii telefonice dintre cele două oficialităţi, conform unui comunicat al Comisiei Europene, citat de IPN. Jurnal.md scrie că în cadrul discuţiei telefonice cu Maia Sandu, Hahn a spus că va veni la Chişinău cât de curând posibil.

Comisarul european, Johannes Hahn, a transmis săptămâna trecută pe contul său de Twitter că așteaptă cu nerăbdare să lucreze îndeaproape cu Guvernul condus de Maia Sandu.

#Moldova: Following the annulment of the constitutional court’s previous decisions I am looking forward to working closely with the coalition government led by @sandumajamd on the implementation of the reform agenda.

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 15 iunie 2019