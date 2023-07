Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie privind web 4.0 și lumile virtuale, menită să orienteze următoarea tranziție tehnologică și să asigure un mediu digital deschis, sigur, de încredere

Pia Ahrenkilde Hansen, directorul general al Direcției Generale Comunicare din cadrul Comisiei Europene a fost numită în fruntea Direcției Generale Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC).

”Sunt onorată să fiu numită în fruntea DG EAC – cu o vastă misiune politică, având în centrul său cetățenii – pentru viitor”, a precizat Hansen într-un mesaj publicat pe Twitter.

🇪🇺Honoured to be appointed to steer DG EAC – with its vast policy remit with citizens at its heart – into the future. Date to follow soon.

Immensely proud of achievements in DG COMM over +4 momentous years leading @EU_Commission’s work on communication and citizens’ engagement! https://t.co/xqCHAyMiEn

