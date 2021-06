Comisia Europeană a adoptat PNRR-ul de 25,6 mld. de euro al Germaniei. Berlinul va primi o prefinanțare de 2,3 mld. de euro pentru redresare

Comisia Europeană a adoptat marți, 22 iunie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență al Germaniei. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a unor granturi în valoare de 25,6 miliarde EUR în cadrul mecanismului de redresare și reziliență (RRF), potrivit unui comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Germaniei. De asemenea, va juca un rol important în sprijinirea Germaniei pentru a ieși mai puternică din pandemia COVID-19.

„Astăzi, Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și reziliență al Germaniei. Acest plan conține măsuri esențiale care vor sprijini Germania să iasă mai puternică din criza COVID-19. Reformele și investițiile prezentate vor contribui la digitalizarea și la decarbonizarea economiei germane, astfel încât aceasta să fie mai bine pregătită pentru viitor”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

