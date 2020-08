Comisia Europeană a adoptat propunerea privind posibilitățile de pescuit pentru Marea Baltică pentru 2021: ”Va fi atât în beneficiul pescarilor, cât și al peștilor”

Pe baza celor mai recente avize științifice disponibile și în vederea îmbunătățirii sustenabilității pe termen lung a stocurilor de pește, Comisia propune creșterea posibilităților de pescuit pentru hering în Golful Riga și pentru somonul din bazinul principal, menținând în același timp nivelurile actuale pentru hering în Golful Botnia, pentru șprot și pentru cambulă de Baltica.

Comisia propune reducerea posibilităților de pescuit pentru stocurile rămase care fac obiectul propunerii, se arată în comunicatul oficial al Executivului European.

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: „Numeroși factori influențează starea stocurilor de pește din Marea Baltică. Pescuitul este unul dintre ei, iar factori precum poluarea marină sau schimbările climatice afectează grav sănătatea stocurilor. Sustenabilitatea pe termen lung a Mării Baltice nu este o opțiune, ci o necesitate. Astăzi adoptăm o propunere realistă, despre care am convingerea că va fi atât în beneficiul pescarilor, cât și al peștilor. Aștept cu interes să colaborez cu statele membre și cu alte părți interesate din zona Mării Baltice. Deoarece presiunea exercitată asupra stocurilor de pește din Marea Baltică nu poate fi abordată doar prin intermediul politicii în domeniul pescuitului, am luat inițiativa de a convoca o conferință ministerială a tuturor țărilor UE de la Marea Baltică pentru a aborda mai pe larg toți factorii în vederea asigurării unui viitor pe termen lung pentru Marea Baltică.”

Propunerile de capturi totale admisibile (TAC) se bazează pe avizul științific al Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și urmează planul de gestionare multianual pentru Marea Baltică, adoptat în 2016 de Parlamentul European și de Consiliu.

În ultimii ani, pescarii din UE, industria și autoritățile publice au făcut eforturi importante pentru refacerea stocurilor de pește din Marea Baltică. Atunci când au fost disponibile avize științifice complete, deciziile anterioare privind posibilitățile de pescuit în Marea Baltică au reușit să stabilească posibilități de pescuit în conformitate cu principiul capturii maxime durabile (MSY) pentru șapte din opt stocuri, acoperind 95 % din cantitățile de pește debarcate. Cu toate acestea, în 2019, oamenii de știință au descoperit că situația era mai puțin stabilă decât se estimase anterior. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri decisive pentru a reface toate stocurile și pentru a se asigura că acestea cresc sau rămân la niveluri sustenabile, în conformitate cu MSY.

Consiliul va examina propunerea Comisiei în vederea adoptării acesteia în cadrul reuniunii ministeriale din 19-20 octombrie.

În ceea ce privește codul estic, oamenii de știință au descoperit în 2019 că stocul a scăzut substanțial și că se afla de ceva timp sub limitele biologice de siguranță. Dată fiind urgența situației, Comisia a interzis pescuitul de cod în a doua jumătate a anului 2019 în zonele cu cea mai mare prezență de cod din estul Mării Baltice. Pentru 2020, la propunerea Comisiei, Consiliul a redus în mod substanțial nivelul TAC, aceasta putând fi utilizată doar pentru capturi accidentale, a prelungit ca timp și sferă de aplicare perioada existentă de prohibiție din motive de reproducere și a interzis pescuitul recreativ în zonele în care codul din estul Mării Baltice este cel mai prezent. Întrucât situația stocului nu s-a îmbunătățit, Comisia propune, pe baza avizelor științifice, să reducă cu 70 % TAC pentru capturile accidentale și să mențină toate măsurile de însoțire.

Codul din vestul Mării Baltice a fost la niveluri foarte scăzute timp de mai mulți ani. În 2018, indicațiile au arătat o creștere a stocului. Din păcate, de atunci, stocul a tot scăzut în fiecare an, rămânând sub nivelurile sănătoase. Prin urmare, Comisia propune reducerea cu 11 % a capturilor totale admisibile și menținerea tuturor măsurilor de însoțire adoptate pentru 2020. Aceste măsuri sunt: impunerea unei perioade de prohibiție a pescuitului din motive de reproducere pentru întreaga zonă și a unei limite pentru pescarii amatori de cinci exemplare pe zi și două exemplare în timpul perioadei de prohibiție. În plus, în apele mai adânci din partea de est, utilizarea TAC este limitată la capturi accidentale, iar pescuitul recreativ este interzis. Aceste măsuri în partea de est sunt necesare din cauza prezenței mixte a codului din vestul și din estul Mării Baltice, precum și a situației deosebit de grave a stocului estic.

Hering

Stocul de hering din vest rămâne sub limitele biologice de siguranță. Prin urmare, Comisia propune reducerea cu 50 % a capturilor totale admisibile. Pentru heringul din centru, Comisia propune o reducere cu 36 % în conformitate cu avizul ICES, deoarece stocul a scăzut sub nivelurile sănătoase. În conformitate cu avizul ICES, Comisia propune menținerea nivelului TAC pentru Golful Botnia, în timp ce situația pentru heringul din Riga permite o creștere cu 15 % a TAC.

Cambulă de Baltica

Deși avizul ICES ar permite o creștere, Comisia îndeamnă la prudență. Ea propune menținerea unui nivel neschimbat al TAC în vederea protejării stocurilor de cod care se află într-o stare precară, deoarece codul este o captură accidentală inevitabilă în pescuitul de cambulă de Baltica.

Șprot

La fel ca în cazul cambulei de Baltica, avizul ICES pentru șprot ar permite o creștere. Comisia recomandă prudență și propune menținerea unui nivel neschimbat al TAC. Acest lucru se datorează faptului că șprotul și heringul sunt capturate în cadrul pescuitului mixt, iar TAC pentru heringul din zona centrală a Mării Baltice trebuie să fie redusă în mod semnificativ. În plus, șprotul este o specie de pradă pentru codul în căutare de hrană și al cărui stoc nu se află într-o stare prea bună.

Somon

ICES estimează că vechile probleme cu raportările eronate substanțiale ale capturilor de somon din bazinul principal s-au încheiat. Prin urmare, în conformitate cu avizul ICES, Comisia propune majorarea cu 9 % a TAC. Cu toate acestea, pe baza avizului ICES, Comisia propune reducerea nivelurilor de pescuit pentru Golful Finlandei cu 10 %.

Propunerea privind posibilitățile de pescuit face parte din abordarea Uniunii Europene de adaptare a nivelurilor de pescuit la obiectivele de sustenabilitate pe termen lung sau la captura maximă durabilă (MSY) până în 2020, astfel cum au convenit Consiliul și Parlamentul European în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Propunerea Comisiei este, de asemenea, în concordanță cu intențiile de politică exprimate în comunicarea Comisiei „Către un pescuit mai sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2021” și Planul multianual pentru gestionarea stocurilor de cod, hering și șprot în Marea Baltică.