Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune ce vizează prevenirea exploatării organizate a migranților și reducerea migrației ilegale

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită de lucru în țările balcanice, a reiterat sprijinul Executivului European pentru aderarea Macedoniei de Nord și Albaniei la blocul comunitar.

„Într-adevăr, viitorul Macedoniei de Nord se află în Uniunea Europeană. Vă dorim alături de noi. Iar Comisia Europeană și eu, eu însumi, ne menținem cu fermitate acest angajament. Vă puteți baza pe noi. Ați făcut progrese remarcabile și ați luat decizii curajoase”, a transmis Ursula von der Leyen în vizita sa din Macedonia de Nord.

North Macedonia has made outstanding progress on EU-related reforms and taken courageous decisions.

I support the formal opening of accession negotiations with North Macedonia & Albania, as soon as possible.

You will be part of the EU.

It is not a question of if, but when. pic.twitter.com/LkOX9XBAH8

