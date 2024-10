Comisia Europeană a aprobat agendele de reforme ale Albaniei, Kosovo, Muntenegrului, Macedoniei de Nord și Serbiei, pregătind terenul pentru plăți în cadrul Facilității pentru reformă și creștere

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat luni seară poporul din Republica Moldova și pe președinta Maia Sandu pentru votul pozitiv la referendumul republican constituțional pentru integrarea europeană a țării.

“Ați reușit din nou!”, a exclamat șefa executivului european. “În fața tacticilor hibride ale Rusiei, Moldova demonstrează că este independentă, este puternică și își dorește un viitor european!”, a continuat ea.

Congratulations to the people of Moldova and to you, @sandumaiamd

You’ve done it again!

In the face of Russia’s hybrid tactics, Moldova shows that it is independent, it is strong and it wants a European future! https://t.co/R9v95YnHh7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2024