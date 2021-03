Comisia Europeană a aprobat peste 77 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru îmbunătățirea sistemului de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor în județul Galați

Premierul Italiei, Mario Draghi, i-a solicitat miercuri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să accelereze reacția Uniunii Europene la criza COVID-19, în special în ceea ce privește vaccinurile, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Obiectivul prioritar de a apăsa acceleraţia reacţiei europene la COVID-19, în special în ceea ce priveşte vaccinurile, a fost în centru schimbului de puncte de vedere”, arată un comunicat al cancelariei prim-ministrului după o convorbire telefonică a celor doi lideri.

În cadrul unui mesaj pe Twitter, von der Leyen a afirmat doar că a discutat cu Draghi despre ”cooperarea la producţia şi distribuţia vaccinurilor”.

Glad to speak to Prime Minister Draghi tonight. We discussed cooperation on vaccine production & delivery.

We look forward to the G20 Global Health Summit in May.

And we talked about preparatory work on the 🇮🇹 recovery plan under #NextGenerationEU @Palazzo_Chigi pic.twitter.com/mMxlWwnGuf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2021