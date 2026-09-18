Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune al ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul deschide calea reluării comerțului international

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al Autorității Naționale Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine.

Instituția detaliază într-un comunicat că soluția aprobată protejează și nu afectează în niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea.

ANSVSA mai anunță că a securizat șase piețe terțe de export în condiții de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Documentul strategic elaborat de experții ANSVSA a fost aprobat, fără modificări, de către toți cei 27 de reprezentanții ai statelor membre UE, în Comitetul de specialitate din cadrul Comisiei Europene.

ANSVSA subliniază că aprobarea acestui plan reprezintă un pas important pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine din România, pentru că deschide calea către reevaluarea statutului epidemiologic la nivel național.

Conform sursei citate mai sus, reluarea livrărilor intracomunitare și către țări terțe va fi realizată conform următorului calendar structural:

Adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană: Acest nou act juridic de punere în aplicare va stabili statutul special de vaccinare pentru județele cu risc ridicat și va recunoaște oficial restul teritoriului României ca fiind liber de boală. Activarea acordurilor comerciale cu statele non-UE: Validarea noilor condiții sanitar-veterinare de către țările de destinație. Demararea efectivă a campaniei naționale de vaccinare: Implementarea imunizării în teren, operațiune susținută direct de Executivul european, care pune la dispoziția României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin.

România a anticipat aceste rigori tehnice și a securizat din timp piețele externe strategice, mai spune comunicatul.

Până în prezent, țara noastră a semnat deja șase tratate internaționale pentru export în condiții de vaccinare cu parteneri comerciali de importanță majoră: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte șapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debușee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ.

Structura pe zone a Planului de Acțiune aprobat:

Strategia națională de vaccinare validată de Comisie va fi aplicată diferențiat, în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional:

Zonă de risc maxim (Județele Tulcea și Constanța): Se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). Din această zonă logistică specială, exportul se va realiza exclusiv către statele terțe care acceptă în mod expres importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea.

Restul teritoriului național: Planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC). Această abordare nuanțată menține restul țării cu statutul oficial de „liber de PMR”, protejând acordurile comerciale tradiționale și livrările de animale din zonele neafectate.

Sprijin total pentru fermieri și toleranță zero pentru mișcările clandestine

ANSVSA reiterează că toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la forul european vor fi administrate în totalitate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescătorii de animale. De asemenea, mecanismele de compensare guvernamentală justă rămân pe deplin active pentru a sprijini fermierii afectați direct de focare în procesul de repopulare a exploatațiilor.

Până la publicarea noii decizii europene și începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere și în exploatații, mai este menționat în comunicat.

ANSVSA avertizează ferm că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal subminează direct eforturile tehnice și diplomatice și pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană.

Având în vedere identificarea unor dezinformări recurente în spațiul public, experții ANSVA recomandă ca informarea pe acest subiect să fie făcută din surse oficiale și verificate. În acest context, precizăm că în anul 2026, numărul de ovine sacrificate până în acest moment, cu respectarea totală a normelor naționale și europene și pentru protejarea împotriva răspândirii PMR și VOC este de aproximativ 19.000, ceea ce reprezintă 0,13% din numărul total estimat de capete de la nivel național.