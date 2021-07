Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul de 2,2 mld. de euro al Lituaniei. În prezent, 14 state membre au primit undă verde de la Bruxelles pentru reforme și investiții

Comisia Europeană a adoptat joi, 1 iulie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență al Sloveniei, un pas esențial care deschide calea pentru ca UE să plătească 1,8 miliarde EUR sub formă de granturi și 705 milioane EUR sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă descrise în planul de redresare și de reziliență al Sloveniei. De asemenea, aceasta va juca un rol esențial pentru a permite Sloveniei să devină mai puternică în urma pandemiei COVID-19.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și de reziliență al Sloveniei. Acesta combină investițiile pentru tranziția ecologică și digitală, cu reformele sistemelor de îngrijire pe termen lung, de asistență medicală și de pensii, în beneficiul tuturor cetățenilor sloveni. Sunt mândră că NextGenerationEU va oferi o finanțare de 2,5 miliarde de euro pentru a face acest lucru posibil”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen își continută turneul european prin capitalele statelor membre, început pe 16 iunie, cu o vizită la Ljubljana pentru a-și exprima sprijinul pentru planul național de redresare și reziliență al Sloveniei și pentru a discuta detaliile acestuia cu premierul Janez Janša. Vineri, șefa Comisiei va călători în Lituania, unde se va vedea cu președintele Gitanas Nausėda și premierul Ingrida Šimonytė.

Slovenia is taking the helm of Europe’s leadership at a turning point for our Union.

Our priority: a swift recovery.

For this, I count on @EU2021SI’s support to approve as many #NextGenerationEU national recovery plans as possible before the summer break https://t.co/qGPUyAzntw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2021