Comisia Europeană a aprobat României o schemă de ajutor de stat de 11 mil. euro pentru crescătorii de porci

Comisia Europeană a aprobat României o schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro (59 de milioane de lei) pentru sprijinirea crescătorilor de porci care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat oficial al Executivului European.

Schema urmărește să atenueze impactul costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci afectați în mod direct de criza din Orientul Mijlociu în perioada 1 martie 2026 – 31 decembrie 2026.

Ajutorul va fi acordat sub formă de granturi directe, iar cuantumul acestuia va fi calculat în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte care afectează costurile de producție, până la un plafon maxim de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Schema va fi în vigoare până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a evaluat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat și a constatat că aceasta respectă condițiile prevăzute în METSAF.

În special, ajutorul va fi acordat în baza unei scheme cu un buget estimat clar și va fi furnizat temporar pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor active în sectorul creșterii porcilor.

Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a facilita dezvoltarea unei activități economice și că aceasta nu afectează în mod negativ condițiile comerciale într-o măsură contrară interesului comun.