Comisia Europeană a decis: Pentru călătoriile în UE, valabilitatea certificatului digital COVID va fi limitată la 9 luni după schema principală de vaccinare

Europa este recunoscătoare României pentru solidaritatea pe care a demonstrat-o în timpul pandemiei de COVID-19, a afirmat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul unei întrevederi cu noul prim-ministru, Nicolae Ciucă, aflat în vizită de lucru la instituțiile UE și la NATO.

Într-o postare pe Twitter, șefa executivului european a subliniat că a avut “o întâlnire bună” cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, precizând că pe agendă s-au aflat subiecte precum fondul de redresare Next Generation EU, campania de vaccinare din România și solidaritatea europeană.

“Comisia Europeană este gata să susțină România în creșterea ratei de vaccinare“, a spus von der Leyen, în condițiile în care nivelul de imunizare în România este încă sub 40%, în timp ce media Uniunii Europene a depășit ținta de 70% la începutul lunii septembrie.

