Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar pentru ajutoare de stat: România și celelalte țări UE își vor putea sprijini economiile prin aceste măsuri până la 30 iunie 2021

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută disponibilitatea Chinei de a se alătura mecanismului COVAX, care vizează accesul mondial la vaccinuri împotriva COVID-19.

„Salut disponibilitatea Chinei de a se alătura mecanismului COVAX. Suntem cu toții împreună în asta. Multilateralismul este esențial pentru a ajunge la un acces globale la vaccinurile împotriva COVID-19, pentru oricine are nevoie de ele. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu China și alți parteneri în acest sens”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj pe contul de Twitter.

I welcome China’s willingness to join #COVAX.

We are all in this together. Multilateralism is key to reaching our #GlobalGoal of access to vaccines everywhere, for everyone who needs them.

We look forward to working with China and other partners on this.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2020