Comisia Europeană a decis să înregistreze inițiativa ”ReturnthePlastics” privind reciclarea sticlelor din plastic

Comisia Europeană a criticat joi ”semnalul negativ” pentru libertatea presei, transmis de Polonia prin adoptatea unei legi controversate privind media, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Proiectul de lege polonez privind radiodifuziunea trimite un semnal negativ. Avem nevoie de o lege privind libertatea media în întreaga UE pentru a apăra libertatea presei şi a susţine statul de drept”,a reacționat printr-un mesaj pe Twitter vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, responsabilă pentru valori și transparență.

Media pluralism and diversity of opinions are what strong democracies welcome, not fight against.

The draft Polish broadcasting law sends a negative signal. #lexTVN

We need a #MediaFreedomAct in the whole EU to uphold media freedom and support the rule of law.

— Věra Jourová (@VeraJourova) August 12, 2021