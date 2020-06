Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust împotriva Apple pentru a stabili dacă practicile legate de Apple Pay încalcă regulile de concurență ale UE

Comisia Europeană a deschis astăzi o anchetă formală privind practicile anticoncurențiale pentru a evalua dacă comportamentul Apple în ceea ce privește Apple Pay încalcă regulile UE privind concurența. Ancheta se referă la termenii, condițiile și alte măsuri impuse de Apple pentru integrarea Apple Pay în aplicațiile și site-urile comerciale pe iPhone și iPad, la limitarea introdusă de Apple privind accesul la funcționalitatea Near Field Communication (NFC) numită „tap and go” pe iPhone pentru plățile în magazin, precum și despre presupusele interdicții de acces la Apple Pay.

Ancheta se referă la comportamentul menționat anterior al Apple în Spațiul Economic European (SEE).

Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv, pentru politica în domeniul concurenței, a declarat:

„Acceptarea soluțiilor de plată pentru mobil este în creștere rapidă în rândul utilizatorilor de dispozitive mobile, deoarece acestea facilitează atât plățile online, cât și în ​​magazinele fizice. Această creștere este accelerată de criza coronavirusului, generând creștere a plăților online și a plăților contacless în magazine. Se pare că Apple stabilește condițiile pentru utilizarea Apple Pay în aplicații și pe site-urile web ale comercianților. De asemenea, își rezervă accesul la funcția tap and go de pe iPhone Pay pentru Apple Pay. Este important ca măsurile luate de Apple să nu priveze consumatorii de avantajele oferite de noile tehnologii de plată, în special în ceea ce privește alegerea, calitatea, inovația și prețurile competitive. Așa că am decis să arunc o privire mai atentă la practicile Apple în ceea ce privește Apple Pay și impactul lor asupra concurenței. ”

Apple Pay este soluția de plată mobilă Apple pentru iPhone și iPads, folosită pentru efectuarea plăților în aplicații comerciale și pe site-urile comerciale, precum și în magazinele fizice.

În urma unei anchete preliminare, Comisia este îngrijorată de faptul că termenii și condițiile Apple, precum și alte măsuri legate de integrarea Apple Pay în scopul achiziționării de bunuri și servicii în aplicațiile comerciale și pe site-urile comerciale pe dispozitivele iOS / iPadOS pot denatura concurența și restrânge opțiunile și inovația.

În plus, Apple Pay este singura soluție de plată mobilă care poate accesa tehnologia NFC „tap and go” integrată în dispozitivele mobile iOS pentru a efectua plăți în magazin. Ancheta va examina, de asemenea, presupusele restricții de acces la Apple Pay pentru produse specifice de la concurenți de pe dispozitive mobile inteligente care rulează iOS și iPadOS.

Apple a respins acuzațiile care i se aduc și a declarat că a respectat legea și a îmbrațișat concurența.

„Este dezamăgitor faptul că Comisia Europeană avansează acuzații fără temei de la o mână de companii care doresc pur și simplu cale liberă și nu vor să joace după aceleași reguli ca toți ceilalți”, a transmis gigantul tehnologic, citat de Financial Times.

Comisia va examina impactul posibil al practicilor Apple asupra concurenței în furnizarea soluțiilor de plată mobilă.

Dacă sunt dovedite, practicile cercetate pot constitui încălcări ale normelor UE privind acordurile anticoncurențiale între întreprinderi (articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)) și / sau abuzul de poziție dominantă (articolul 102 din TFUE).