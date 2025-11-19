COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing. Amazon și Microsoft, vizate
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (RPD), informează un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene din România.
Două dintre aceste investigații de piață vor evalua dacă Amazon și Microsoft ar trebui desemnate, în temeiul RPD, drept controlori de acces pentru serviciile lor de cloud computing, Amazon Web Services și Microsoft Azure, cu alte cuvinte, dacă acționează ca puncte de acces importante între întreprinderi și consumatori, în pofida faptului că nu ating pragurile prevăzute în RPD în ceea ce privește dimensiunea, numărul de utilizatori și poziția pe piață. Cea de a treia investigație de piață va evalua dacă RPD poate combate în mod eficace practicile care au potențialul de a limita competitivitatea și echitatea în sectorul cloud computingului din UE.
Cloud computingul reprezintă coloana vertebrală a multor servicii digitale și este esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Pentru a stimula inovarea, încrederea și autonomia strategică a Europei, serviciile de cloud trebuie furnizate într-un mediu echitabil, deschis și competitiv.
COMISIA EUROPEANA
UE avansează către un “Schengen militar” și transformarea industriei de apărare: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet al mobilității militare și o foaie de parcurs pentru industrie
Pentru a facilita deplasarea rapidă și fluentă a trupelor, echipamentelor și mijloacelor militare în întreaga Europă, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate intensifică pregătirea în domeniul apărării, concentrându-se pe capacitatea de reacție, printr-un pachet dedicat mobilității militare, respectiv un nou Regulament privind mobilitatea militară și o Comunicare Comună în această direcție, informează Berlaymont-ul într-un comunicat. Uniunea Europeană își consolidează astfel capacitatea de reacție într-un context geopolitic tot mai volatil, accelerând eforturile spre un „Schengen militar” și transformarea industriei de apărare. Astfel, Comisia urmărește să stimuleze inovația disruptivă în domeniul militar și să consolideze industria europeană de apărare printr-o Foaie de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare a UE.
“Mobilitatea rapidă a forțelor armate europene este esențială pentru apărarea Europei. Capacitatea de apărare depinde în mod fundamental de posibilitatea de a transporta tancurile și trupele acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie. Astăzi, propunem un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre pentru a facilita deplasarea trupelor pe continent. Europa se confruntă cu amenințări fără precedent la adresa securității. Argumentele în favoarea unei mai bune mobilități militare nu pot fi mai clare”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
Mobilitate militară la scară și viteză
Prin crearea unei zone de mobilitate militară la nivelul întregii UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce Uniunea cu un pas mai aproape de un „Schengen militar”. Acesta va permite deplasarea mai rapidă, mai sigură și mai bine coordonată a trupelor și echipamentelor militare în Europa prin:
Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește reguli și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de procesare de trei zile și formalități vamale simplificate.
Crearea unui cadru de urgență: un nou Sistem European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitatea Militară (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO.
Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizează principalele coridoare UE de mobilitate militară la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică printr-un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile direcționate vor întări securitatea cibernetică, securitatea energetică și capacitatea de reacție atât în timp de pace, cât și în criză.
Cooperarea și partajarea capabilităților: consolidează pregătirea, solidaritatea și disponibilitatea capabilităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unui Fond de Solidaritate și posibilitatea de a crea un Sistem Digital de Informare pentru Mobilitatea Militară.
Întărirea guvernanței și coordonării: un nou Grup de Transport pentru Mobilitatea Militară și un Comitet TEN-T consolidat vor ghida implementarea și vor monitoriza stadiul de pregătire, fiind sprijinite de coordonatori naționali pentru transportul militar transfrontalier în fiecare stat membru.
Dezvoltarea inovației disruptive pentru capacitatea de reacție în domeniul apărării
Foaia de Parcurs „Transformarea Industriei de Apărare a UE: Valorificarea Inovației Disruptive pentru Capacitatea de Reacție în Apărare” urmărește accelerarea modernizării industriei europene de apărare și sprijinirea noilor actori din domeniu.
Aceasta își propune să apropie comunitățile de tehnologie avansată și de apărare, să accelereze utilizarea tehnologiilor avansate în capabilitățile militare și să stimuleze capacitatea de producție a Europei prin inovare.
Pentru a realiza acest lucru, foaia de parcurs se concentrează pe patru priorități: sprijinirea investițiilor în companiile de apărare, accelerarea dezvoltării de noi tehnologii, extinderea accesului la capabilități de apărare și consolidarea competențelor necesare pentru a menține avantajul tehnologic al Europei.
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a arătat cât de rapid evoluează tehnologiile de apărare. Inovații precum inteligența artificială, sistemele cuantice, dronele și tehnologiile spațiale remodelează câmpul de luptă. Noi actori din domeniul apărării, de la startup-uri la IMM-uri inovatoare, schimbă modul în care Europa dezvoltă și produce capabilități militare.
Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care unește liderii industriali, noii inovatori și comunitatea tehnologică pentru a livra capabilități mai rapid și mai eficient.
Comisia va prezenta noul Regulament privind mobilitatea militară Consiliului și Parlamentului European pentru adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.
Comisia va începe imediat implementarea acțiunilor propuse în Foaia de Parcurs pentru a lansa transformarea ecosistemului industrial european de apărare și scalarea acestuia.
În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Readiness 2030, completată de Planul „ReArm Europe/Readiness 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula un val de investiții în capabilitățile de apărare.
Pachetul privind mobilitatea militară și Foaia de Parcurs pentru Transformarea Industriei de Apărare au fost evidențiate ca domenii prioritare în Cartea Albă și în Foaia de Parcurs pentru Capacitatea de Reacție în Domeniul Apărării 2030.
Pachetul pentru mobilitatea militară 2025 se bazează, de asemenea, pe lecțiile învățate din Planul de Acțiune revizuit 2.0 și angajamentul pentru mobilitate militară din 2024. Acesta a fost elaborat în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Agenția Europeană de Apărare (EDA), asigurând coerența cu standardele și procedurile NATO.
COMISIA EUROPEANA
Capitalele UE trebuie să cedeze puterea dacă vor să construiască o piață financiară în stil american, transmite Comisia Europeană: Va fi o discuție dificilă, dar dacă nu facem nimic diferit, nu vom avea rezultate diferite
Țările UE trebuie să susțină planurile care le-ar priva de competențele de supraveghere a burselor de valori și a altor instituții cheie dacă doresc cu adevărat să construiască o piață financiară în stil american, a declarat comisarul european pentru servicii digitale și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque.
„Dacă nu facem nimic diferit față de trecut, nu vom obține rezultate diferite. Așadar, dacă există sprijin, atunci să trecem la fapte”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Politico.
Provocarea comisarului portughez adresată restului UE ar putea eșua. Trezoreriile UE sunt deja în alertă din cauza controversatei preluări a puterii, care ar transfera supravegherea marilor companii de servicii financiare transfrontaliere, precum bursele de valori și companiile de criptomonede, de la nivel național la autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a UE din Paris.
„Va fi o discuție dificilă, desigur, dar acestea sunt discuțiile care merită purtate, nu-i așa? De când am sosit, am auzit numai vorbe de susținere pentru uniunea de economii și investiții. Ei bine, acum este momentul să punem în practică acest lucru”, a spus Albuquerque.
Comisia Europeană este pregătită să propună un pachet cuprinzător de reforme privind piețele financiare pe 3 decembrie, inclusiv planurile de supraveghere, în încercarea de a revigora campania eșuată de zece ani a Bruxelles-ului de a crea o piață de capital în stil american.
Conform planurilor prezentate pentru prima dată de POLITICO, precum și proiectelor de documente care schițează propunerea, planul de supraveghere ar consolida considerabil Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în ceea ce privește supravegherea unor instituții precum Nasdaq Europe și Euronext. Proiectul propune, de asemenea, ca viitorul organism de supraveghere să fie independent de intervenția capitalelor UE.
Deși obiectivul principal al unui organism unic de supraveghere este de a stimula economia UE, facilitând operațiunile și investițiile firmelor financiare în cele 27 de țări ale UE, circulația liberă a banilor în blocul european ar crea și noi riscuri în absența unei supravegheri stricte.
În cazul falimentului unei firme, cum ar fi o casă de compensare, care operează în mai multe țări, o autoritate de supraveghere a UE ar putea reacționa mai rapid la problemă decât un grup de autorități naționale de supraveghere care acționează independent.
Accentul pus pe stimularea piețelor de capital din Europa a luat avânt odată cu impactul devastator al pandemiei asupra bugetelor naționale, agravat de eforturile disperate ale UE de a ține pasul cu puterile economice ale SUA și Chinei.
Având în vedere finanțele publice în dificultate din țările membre ale UE și pierderea Londrei ca centru financiar al blocului după Brexit, factorii de decizie politică încearcă să deblocheze 11 trilioane de euro din economiile în numerar deținute de cetățenii UE în conturile lor bancare pentru a stimula economia.
Existența unei piețe de capital dinamice ar oferi, de asemenea, start-up-urilor din UE șansa de a strânge fonduri de la investitori dispuși să își asume riscuri, în loc să se roage de bănci.
„Avem nevoie de o piață unică. Avem nevoie de amploarea și oportunitățile pe care aceasta le oferă, deoarece este singurul lucru care ne poate ajuta să ne îndeplinim ambițiile”, a afirmat Albuquerque.
Negocierile politice privind propunerea se anunță dificile. Țările mai mici care depind de industria serviciilor financiare, precum Irlanda și Luxemburg, se opun planurilor, deoarece se tem că vor ceda controlul sau că firmele financiare se vor muta mai aproape de ESMA — un avantaj suplimentar pentru francezi.
De cealaltă parte, motorul economiei europene Germania propune crearea unei burse europene unice.
Alții susțin că inițiativa de a crea un organism de supraveghere al UE va distrage atenția de la obiectivul mai larg de a încuraja deținătorii de economii să investească pe piețe.
Conștientă de provocările care o așteaptă, Albuquerque a declarat că este deschisă la compromisuri pentru a se asigura că propunerile nu vor fi respinse din start. „Nu spun că va trebui să ajungem la un acord care să fie identic cu propunerea Comisiei”, a afirmat ea, adăugând că „dacă există o alternativă mai bună, sunt de acord cu ea”.
COMISIA EUROPEANA
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în zonele urbane, inclusiv în porturi și aeroporturi, precum și de-a lungul secțiunilor rutiere ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T).
România se numără printre beneficiarii importanți ai noii serii de investiții europene dedicate decarbonizării transporturilor, Comisia Europeană selectând cinci proiecte majore care vizează dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică și modernizarea operațiunilor din portul Constanța. Finanțările, de peste 25 de milioane de euro cumulat, vor permite instalarea a sute de puncte de reîncărcare rapidă pe principalele rute TEN-T, extinderea rețelelor naționale de stații pentru vehicule ușoare și grele, precum și electrificarea operațiunilor logistice din cel mai mare port al țării.
1. Pan European Network – Electric (BG, RO) Cod: 24-EU-TC-PAN-E
- Coordonator: ELDRIVE HOLDING GmbH (AT)
- Finanțare recomandată: 7.860.000 €
- Descriere: Instalarea a 175 de puncte de încărcare (88 pentru vehicule ușoare – min. 150 kW și 87 pentru vehicule grele – min. 350 kW) în 25 de locații din România și Bulgaria.
2. Extended East Europe Electric Route (RO, GR) Cod: 24-EU-TC-BlueRoute 4E
- Coordonator: PPC Blue Romania SRL
- Finanțare: 3.420.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 106 puncte de încărcare (98 pentru LDV – min. 150 kW și 8 pentru HDV – min. 350 kW) în 34 de locații în România și Grecia.
3. Dezvoltarea infrastructurii Rompetrol pentru combustibili alternativi Cod: 24-RO-TC-22EV-RFG-KMG-DWS
- Coordonator: Rompetrol Financial Group SRL
- Finanțare: 2.010.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 52 de puncte de încărcare (37 × 150 kW și 15 × 350 kW) în 22 de locații din România, pe rețeaua TEN-T.
4. Extinderea rețelei EVConnect în România Cod: 24-RO-TC-EVConnect
- Coordonator: Smart Business & Technologies Solutions SRL
- Finanțare: 4.080.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 76 de puncte de încărcare DC: – 60 × 350 kW pentru vehicule grele (HDV) – 16 × 150 kW pentru vehicule ușoare (LDV) în 32 de locații strategice din România.
5. Electrificarea terminalului DP World – Constanța Cod: 24-RO-TC-TEDPW
- Coordonator: Constanța South Container Terminal SRL
- Cost total eligibil recomandat: 39.646.483 €
- Finanțare CEF: 19.823.241,50 € Descriere: Un proiect major de electrificare a portului Constanța, incluzând: – infrastructură electrică pentru 29 de blocuri de containere – sistem OPS pentru nave (două instalații de 5 MVA) – hub de încărcare pentru camioane terminale electrice – achiziția a 10 Electric Terminal Trucks.
De exemplu, 24 de porturi vor primi fonduri pentru a implementa alimentarea cu energie electrică la mal, pentru a ecologiza operațiunile portuare și pentru a investi în infrastructura de alimentare cu amoniac.
Aceste măsuri vor contribui la tranziția sectorului către combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon, ceea ce reprezintă o prioritate susținută de recentul Plan de investiții în transportul durabil. Între timp, rețeaua de puncte de încărcare accesibile publicului de-a lungul TEN-T va crește cu peste 500 de locații odată cu introducerea unei noi infrastructuri de încărcare pentru camioane, inclusiv încărcătoare de megawați.
Facilitatea pentru infrastructura combustibililor alternativi (AFIF) este un motor cheie al eforturilor UE de a extinde infrastructura de aprovizionare cu combustibili alternativi în întreaga sa rețea transeuropeană de transport. Aceasta completează regulamentele ReFuelEU Aviation și FuelEU Maritime, care vizează decarbonizarea sectoarelor aviației și maritim. Din cauza epuizării fondurilor, a treia etapă de selecție va fi anulată.
Comisia Europeană va evalua acum potențialele refluxuri și va pregăti ulterior un nou program de lucru și o cerere de propuneri în lunile următoare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ucraina și Polonia vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei
Varșovia revocă acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia, ca răspuns la recentul act de sabotaj: Agresiunile ne obligă să discernem cine este inamicul
UNESCO Global Network of Learning Cities Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing. Amazon și Microsoft, vizate
UE avansează către un “Schengen militar” și transformarea industriei de apărare: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet al mobilității militare și o foaie de parcurs pentru industrie
Techno Sustainability Conference 2025. Adrian-Victor Vevera: La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Iulian Chifu: Războiul cognitiv-informațional în trilaterala România-Republica Moldova-Ucraina
Ministrul italian al apărării critică lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și propune o serie de măsuri de contracarare: Este momentul să acționăm
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA6 days ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova