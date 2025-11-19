Comisia Europeană a deschis trei investigații de piață privind serviciile de cloud computing. Amazon și Microsoft, vizate

Țările UE trebuie să susțină planurile care le-ar priva de competențele de supraveghere a burselor de valori și a altor instituții cheie dacă doresc cu adevărat să construiască o piață financiară în stil american, a declarat comisarul european pentru servicii digitale și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque.

„Dacă nu facem nimic diferit față de trecut, nu vom obține rezultate diferite. Așadar, dacă există sprijin, atunci să trecem la fapte”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Politico.

Provocarea comisarului portughez adresată restului UE ar putea eșua. Trezoreriile UE sunt deja în alertă din cauza controversatei preluări a puterii, care ar transfera supravegherea marilor companii de servicii financiare transfrontaliere, precum bursele de valori și companiile de criptomonede, de la nivel național la autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a UE din Paris.

„Va fi o discuție dificilă, desigur, dar acestea sunt discuțiile care merită purtate, nu-i așa? De când am sosit, am auzit numai vorbe de susținere pentru uniunea de economii și investiții. Ei bine, acum este momentul să punem în practică acest lucru”, a spus Albuquerque.

Comisia Europeană este pregătită să propună un pachet cuprinzător de reforme privind piețele financiare pe 3 decembrie, inclusiv planurile de supraveghere, în încercarea de a revigora campania eșuată de zece ani a Bruxelles-ului de a crea o piață de capital în stil american.

Conform planurilor prezentate pentru prima dată de POLITICO, precum și proiectelor de documente care schițează propunerea, planul de supraveghere ar consolida considerabil Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în ceea ce privește supravegherea unor instituții precum Nasdaq Europe și Euronext. Proiectul propune, de asemenea, ca viitorul organism de supraveghere să fie independent de intervenția capitalelor UE.

Deși obiectivul principal al unui organism unic de supraveghere este de a stimula economia UE, facilitând operațiunile și investițiile firmelor financiare în cele 27 de țări ale UE, circulația liberă a banilor în blocul european ar crea și noi riscuri în absența unei supravegheri stricte.

În cazul falimentului unei firme, cum ar fi o casă de compensare, care operează în mai multe țări, o autoritate de supraveghere a UE ar putea reacționa mai rapid la problemă decât un grup de autorități naționale de supraveghere care acționează independent.

Accentul pus pe stimularea piețelor de capital din Europa a luat avânt odată cu impactul devastator al pandemiei asupra bugetelor naționale, agravat de eforturile disperate ale UE de a ține pasul cu puterile economice ale SUA și Chinei.

Având în vedere finanțele publice în dificultate din țările membre ale UE și pierderea Londrei ca centru financiar al blocului după Brexit, factorii de decizie politică încearcă să deblocheze 11 trilioane de euro din economiile în numerar deținute de cetățenii UE în conturile lor bancare pentru a stimula economia.

Existența unei piețe de capital dinamice ar oferi, de asemenea, start-up-urilor din UE șansa de a strânge fonduri de la investitori dispuși să își asume riscuri, în loc să se roage de bănci.

„Avem nevoie de o piață unică. Avem nevoie de amploarea și oportunitățile pe care aceasta le oferă, deoarece este singurul lucru care ne poate ajuta să ne îndeplinim ambițiile”, a afirmat Albuquerque.

Negocierile politice privind propunerea se anunță dificile. Țările mai mici care depind de industria serviciilor financiare, precum Irlanda și Luxemburg, se opun planurilor, deoarece se tem că vor ceda controlul sau că firmele financiare se vor muta mai aproape de ESMA — un avantaj suplimentar pentru francezi.

De cealaltă parte, motorul economiei europene Germania propune crearea unei burse europene unice.

Alții susțin că inițiativa de a crea un organism de supraveghere al UE va distrage atenția de la obiectivul mai larg de a încuraja deținătorii de economii să investească pe piețe.

Conștientă de provocările care o așteaptă, Albuquerque a declarat că este deschisă la compromisuri pentru a se asigura că propunerile nu vor fi respinse din start. „Nu spun că va trebui să ajungem la un acord care să fie identic cu propunerea Comisiei”, a afirmat ea, adăugând că „dacă există o alternativă mai bună, sunt de acord cu ea”.