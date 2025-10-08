COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile mobilitate și transport; stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital; sănătate și siguranță alimentară.
Mobilitate și transport
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere Franței și României, solicitându-le să alinieze legislația națională la legislația UE privind siguranța infrastructurii. Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și motocicliști) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite. Franța nu a transpus în totalitate aceste dispoziții.
În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secțiuni de infrastructură identificate în cadrul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri corective planificate; de asemenea, directiva impune acordarea unei atenții speciale lizibilității și detectabilității semnelor și marcajelor rutiere de către șoferii umani și sistemele de asistență automată.
România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziții. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franței și României.
Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital
Comisia Europeană a decis astăzi să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Grecia, Spania Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și România pentru că nu au adoptat și nu au notificat Comisiei măsurile de transpunere în legislația națională a modificărilor aduse Directivei privind caracterul definitiv al decontării (Directiva 98/26/CE) și celei de a doua directive privind serviciile de plată (Directiva (UE) 2015/2366), care au fost introduse prin Regulamentul privind plățile instantanee (Regulamentul (UE) 2024/886).
Aceste modificări au scopul de a permite anumitor tipuri de prestatori de servicii de plată nebancari, cum ar fi instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, să devină participanți la sistemele de plăți desemnate în temeiul Directivei privind caracterul definitiv al decontării.
Modificările garantează că acești prestatori de servicii de plată nebancari pot efectua decontări de plăți într-un mod eficient și competitiv atunci când furnizează clienților lor servicii precum plățile instantanee.
Sănătate și siguranță alimentară
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând României o scrisoare de punere în întârziere (INFR(2025)2146) pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele fitosanitare („PPPR”), Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
România a acordat în repetate rânduri autorizații de urgență pentru produse fitosanitare care conțin substanțe neonicotinoide, contrar PPPR.
Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori, inclusiv pentru albine.
În 2018, Comisia a adoptat, în temeiul PPPR, regulamente de punere în aplicare care interziceau în mod expres utilizarea în aer liber a trei dintre acestea, și anume imidacloprid, clotianidină și tiametoxam.
În pofida avertismentelor repetate din partea Comisiei, România a acordat, în total, 12 autorizații temporare de urgență în temeiul articolului 53 alineatul (1) din PPPR, în 2023 și 2024, pentru utilizarea în aer liber a imidaclopridului și a tiametoxamului pentru semințele de cereale, porumb și floarea-soarelui.
Deși autorizațiile de urgență sunt o posibilitate pentru statele membre în temeiul PPPR în cazul unui pericol grav care nu poate fi controlat prin alte mijloace rezonabile, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene din ianuarie 2023 a clarificat că autorizațiile de urgență pentru tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor care urmează să fie semănate în aer liber sunt excluse în lumina restricțiilor explicite prevăzute în regulamentele de punere în aplicare din 2018.
Comisia consideră că autorizațiile de urgență acordate de România sunt, prin urmare, contrare PPPR, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție. Acordarea autorizațiilor de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române. În plus, autoritățile române nu au indicat niciun plan de a înceta acordarea autorizațiilor în cauză pentru perioadele viitoare de însămânțare.
În toate cele trei situații, țara noastră are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur
Comisia Europeană a propus miercuri un regulament care întărește protecția fermierilor din UE în contextul Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (APEM). Măsurile propuse respectă garanțiile prevăzute în propunerea legislativă privind APEM, trimisă statelor membre pe 3 septembrie, informează comunicatul oficial.
În practică, acestea oferă un nivel suplimentar de certitudine fermierilor din UE, dincolo de introducerea treptată, atent calibrată, a unor contingente specifice care au fost convenite cu Mercosur pentru importurile din sectoarele sensibile. În cazul puțin probabil al unei creșteri neprevăzute și dăunătoare a importurilor din Mercosur sau al unei scăderi nejustificate a prețurilor pentru producătorii din UE, s-ar declanșa măsuri de protecție rapide și eficace.
Propunerea stabilește proceduri pentru a garanta punerea în aplicare eficace și la timp a măsurilor de salvgardare bilaterale pentru produsele agricole. Acesta include, de asemenea, dispoziții specifice în ceea ce privește anumite produse agricole sensibile (enumerate în anexa la regulament), cum ar fi carnea de vită, carnea de pasăre, orezul, mierea, ouăle, usturoiul, etanolul și zahărul.
Citiți și UE și Mercosur au încheiat acordul de liber schimb, la peste 20 de ani de la începerea negocierilor. Ursula von der Leyen: Acest acord va funcționa pentru oameni și întreprinderi
Dispozițiile specifice pentru produsele sensibile includ o monitorizare sporită, factori declanșatori clari și un răspuns rapid.
Monitorizare îmbunătățită
Comisia va monitoriza în mod sistematic tendințele pieței în ceea ce privește importurile de anumite produse agricole sensibile în temeiul acordului. Pe baza acestor rezultate, Comisia va trimite Consiliului și Parlamentului European, o dată la șase luni, un raport de evaluare a impactului acestor importuri asupra piețelor UE.
Această monitorizare periodică și detaliată va permite identificarea oricăror riscuri într-un stadiu incipient și luarea de măsuri rapide pentru remedierea potențialelor efecte negative. Aceste rapoarte acoperă piața Uniunii și, dacă este cazul, situația specifică din unul sau mai multe state membre.
Declanșatoare clare
Comisia Europeană va examina cu prioritate cazurile în care există o creștere bruscă a importurilor sau o scădere a prețurilor interne concentrate în unul sau mai multe state membre.
De regulă, Comisia va lansa o anchetă în cazul în care prețurile de import din Mercosur sunt cu cel puțin 10 % mai mici decât prețurile acelorași produse din UE sau ale unor produse concurente și există a) o creștere cu peste 10 % a importurilor anuale ale unui produs din Mercosur în condiții preferențiale sau b) o scădere cu 10 % a prețurilor de import ale produsului respectiv din Mercosur, toate în comparație cu anul precedent. În cazul în care ancheta concluzionează că există un prejudiciu grav (sau o amenințare cu un prejudiciu grav), UE ar putea retrage temporar preferințele tarifare pentru produsele care cauzează un prejudiciu.
Răspuns rapid
În temeiul propunerii, Comisia se angajează:
- inițierea unei investigații fără întârziere, la cererea unui stat membru, în cazul în care există motive suficiente;
- activarea măsurilor de salvgardare provizorii în cel mult 21 de zile de la primirea cererii în cazurile cele mai urgente, dacă există un risc suficient de prejudiciu;
- cu scopul de a încheia investigațiile în 4 luni (în mod substanțial mai rapid decât cele 12 luni permise altfel de APEM).
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședinta CE, Henna Virkkunen: Europa trebuie să devină un adevărat continent al inteligenței artificiale
Comisia Europeană a adoptat miercuri două noi planuri majore: Strategia de aplicare a inteligenței artificiale (IA) și Strategia privind IA în știință. Demersurile anunțate astăzi, 8 octombrie, au ca scop să transforme Europa într-un adevărat continent al IA.
„Astăzi, Colegiul a aprobat două noi planuri importante: Strategia de aplicare a IA și Strategia privind IA în știință. Aceste strategii reprezintă un alt pas clar către viziunea noastră: transformarea UE într-un adevărat continent al IA”, a decalarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen.
Let’s put AI into action with the Apply AI Strategy!
The new strategy presented today is designed to boost the use of AI across both industry and the public sector.
— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) October 8, 2025
Noua strategie de aplicare a IA își propune integrarea inteligenței artificiale în industriile cheie ale Uniunii: „Obiectivul neostru este simplu: să stimulăm inovarea și să sporim competitivitatea întreprinderilor noastre la nivel mondial”, a mai adăugat înaltul oficial european.
Citiți și: Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu
Potrivit comisarului europeană, „pentru întreprinderi, IA înseamnă creșteri semnificative ale productivității, îmbunătățirea operațiunilor, reducerea costurilor și inovare majoră. Pentru sectorul public, IA contribuie la oferirea de servicii noi și mai bune cetățenilor și sprijină elaborarea de politici bazate pe date concrete.”
În prezent, doar 13,5% dintre întreprinderile europene utilizează IA, dar Comisia Europeană susține că Europa are „avantaje puternice” în adoptarea acestei tehnologii, printre care o industria a automatizării dezvoltată, un ecosistem dinamic de start-up-uri și investiții majore în infrastructură: „Construim 13 fabrici de IA și am lansat recent o cerere de manifestare a interesului pentru noi fabrici gigant de IA. Cererea a suscitat un interes de investiții de peste 230 miliarde euro.”
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu
Comisia Europeană a prezentat două strategii menite să asigure menținerea Europei în fruntea clasamentului, stimulând adoptarea IA în industriile cheie și plasând Europa în avangarda științei bazate pe IA.
Strategia „Aplicați IA” stabilește modalitățile de accelerare a utilizării IA în industriile cheie și în sectorul public din Europa. Strategia „IA în știință” se concentrează pe plasarea Europei în avangarda cercetării bazate pe IA și a excelenței științifice.
Instituția europeană semnalează într-un comunicat contextul global caracterizat de o cursă acerbă între țări în vederea valorificării potențialului inteligenței artificiale (IA).
„Vreau ca viitorul IA să fie creat în Europa. Pentru că, atunci când se utilizează IA, putem găsi soluții mai inteligente, mai rapide și mai accesibile. Adoptarea IA trebuie să fie generalizată, iar cu aceste strategii vom contribui la accelerarea procesului. A pune IA pe primul loc înseamnă, de asemenea, a pune siguranța pe primul loc. Vom promova această mentalitate <<IA pe primul loc>> în toate sectoarele noastre cheie, de la robotică la sănătate, energie și industria auto”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană arată că IA transformă modul în care funcționează întreprinderile, remodelează serviciile publice și revoluționează știința.
Instituția evidențiază că, prin aceste strategii, își îndeplinește Planul de acțiune pentru un continent al IA, stabilind un curs pentru a face din Europa un lider mondial în domeniul IA de încredere.
În urmă cu doar șase ani, Europa avea două supercalculatoare în topul mondial al celor mai performante 10; astăzi are patru și se lucrează la înființarea a cel puțin 4-5 gigafabrici.
Bazându-se pe infrastructura sa solidă în domeniul IA, precum și pe talentul, ecosistemul dinamic de cercetare și inovare și start-up-urile din Europa, pe tradiția sa de colaborare în domeniul științific, pe datele de înaltă calitate și pe infrastructurile de cercetare și tehnologie de nivel mondial, UE este bine poziționată pentru a accelera utilizarea IA în sectoare-cheie și în știință.
Aplicarea strategiei privind IA
Strategia privind aplicarea IA vizează valorificarea potențialului transformator al IA prin promovarea adoptării IA în sectoarele strategice și publice, inclusiv sănătate, produse farmaceutice, energie, mobilitate, producție, construcții, agroalimentar, apărare, comunicații și cultură. De asemenea, strategia va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în funcție de nevoile lor specifice și va ajuta industriile să integreze IA în operațiunile lor.
Măsurile concrete includ înființarea de centre avansate de screening bazate pe IA pentru sănătate și sprijinirea dezvoltării de modele de frontieră și IA de tip agent adaptate sectoarelor precum producția, mediul și industria farmaceutică.
Pentru a stimula adoptarea IA și a sprijini aceste măsuri, Comisia mobilizează aproximativ 1 miliard de euro. În viitor, noi inițiative în domenii precum finanțele, turismul și comerțul electronic ar putea completa aceste sectoare.
Strategia va contribui la consolidarea capacităților UE de a genera beneficii pentru societate, de la facilitarea unor diagnostice medicale mai precise până la îmbunătățirea eficienței și accesibilității serviciilor publice. Aceasta încurajează o politică care acordă prioritate IA, astfel încât mai multe întreprinderi să considere IA ca parte a soluției pentru a face față provocărilor, luând în considerare în același timp beneficiile și riscurile acestei tehnologii.
Strategia abordează, de asemenea, provocări transversale: accelerarea timpului de comercializare prin conectarea infrastructurii, a datelor și a instalațiilor de testare; consolidarea forței de muncă din UE pentru a fi pregătită pentru IA în toate sectoarele; și lansarea unei inițiative Frontier AI pentru a sprijini inovarea prin reunirea actorilor europeni de frunte din domeniul IA.
Reînnoirea și desfășurarea rețelei de centre europene de inovare digitală, transformate în centre de experiență pentru IA, va oferi companiilor acces privilegiat la ecosistemul de inovare al UE în domeniul IA.
Pentru a coordona acțiunile, Comisia lansează Alianța „Aplicați IA”, un forum care reunește industria, sectorul public, mediul academic, partenerii sociali și societatea civilă. Un observator al IA va monitoriza tendințele în domeniul IA și va evalua impactul sectorial.
În paralel, Comisia a lansat Serviciul de asistență pentru Legea privind IA, pentru a contribui la asigurarea unei puneri în aplicare fără probleme a Legii privind IA.
Strategia privind IA în știință
Alături de „Aplicați IA”, Strategia privind IA în știință poziționează UE ca un centru pentru inovarea științifică bazată pe IA. În centrul acesteia se află RAISE – Resursa pentru știința IA în Europa, un institut european virtual care are rolul de a reuni și coordona resursele IA pentru dezvoltarea IA și aplicarea acesteia în știință.
Acțiunile strategice includ:
- Excelență și talent: măsuri pentru a atrage talente științifice globale și profesioniști cu înaltă calificare să „aleagă Europa”. Aceasta include 58 de milioane de euro în cadrul proiectului-pilot RAISE pentru rețele de excelență și rețele doctorale, cu scopul de a forma, reține și atrage cele mai bune talente din domeniul IA și științific.
- Calcul: 600 de milioane de euro din programul Orizont Europa pentru a îmbunătăți și extinde accesul la puterea de calcul pentru știință. Această investiție va asigura accesul dedicat la gigafabricile de IA pentru cercetătorii și start-up-urile din UE.
- Finanțarea cercetării: obiectivul de a dubla investițiile anuale ale programului Orizont Europa în IA la peste 3 miliarde de euro, inclusiv dublarea finanțării pentru IA în știință.
- Date: sprijin pentru oamenii de știință în identificarea lacunelor strategice în materie de date și în colectarea, gestionarea și integrarea seturilor de date necesare pentru IA în știință.
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei contribuie la ambele strategii, realizând evaluări tehnice, studii sectoriale și un nou raport privind impactul IA asupra științei și practicilor de cercetare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu
PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
Vicepreședinta CE, Henna Virkkunen: Europa trebuie să devină un adevărat continent al inteligenței artificiale
Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan
Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu
Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO2 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- U.E.2 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- RUSIA6 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri