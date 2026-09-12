Comisia Europeană a găzduit prima reuniune a Alianței UE-Ucraina pentru Drone: ”Avem nevoie de cicluri de proiectare de ordinul săptămânilor, nu al lunilor”

Comisia Europeană a găzduit vineri prima reuniune a Alianței UE-Ucraina pentru Drone (EU-Ukraine Drone Alliance), creată pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii puternice de drone și sisteme anti-dronă în Europa și Ucraina, informează un comunicat oficial al Executivului European.

Alianța este o inițiativă condusă de industrie, care va consolida securitatea Europei și Ucrainei prin accelerarea dezvoltării și producției de sisteme de drone și anti-dronă de nouă generație și prin stimularea parteneriatelor. Aceasta reunește 18 membri fondatori, printre care producători, inovatori, start-up-uri și scale-up-uri din statele membre ale UE, țările SEE-AELS și Ucraina.

„Spațiul aerian european este pus la încercare de încălcări repetate cu drone deasupra aeroporturilor, instalațiilor militare și infrastructurii critice. În Ucraina, această amenințare este o realitate cotidiană. Provocarea cu care ne confruntăm nu ține doar de avantajul tehnologic, ci și de viteza și capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare de ordinul săptămânilor, nu al lunilor, și de contramăsuri care să țină pasul. Alianța UE-Ucraina pentru Drone va contribui la eliminarea acestui decalaj”, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.

Lansată în cadrul celui de-al treilea Forum UE-Ucraina privind industria de apărare, desfășurat la Kiev, Alianța reprezintă un prim pas în punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele (EU-Ukraine Drone Deal), anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.

Membrii fondatori vor trece acum la implementarea activităților convenite. Informații suplimentare privind modalitatea de aderare la Alianță, în calitate de membri generali sau parteneri publici, vor fi publicate în curând pe site-ul Comisiei Europene, înaintea celei de-a doua reuniuni a Consiliului de conducere.