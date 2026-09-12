Comisia Europeană a găzduit prima reuniune a Alianței UE-Ucraina pentru Drone: ”Avem nevoie de cicluri de proiectare de ordinul săptămânilor, nu al lunilor”

INTERNAȚIONALU.E.COMISIA EUROPEANA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a găzduit vineri prima reuniune a Alianței UE-Ucraina pentru Drone (EU-Ukraine Drone Alliance), creată pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii puternice de drone și sisteme anti-dronă în Europa și Ucraina, informează un comunicat oficial al Executivului European. 

Alianța este o inițiativă condusă de industrie, care va consolida securitatea Europei și Ucrainei prin accelerarea dezvoltării și producției de sisteme de drone și anti-dronă de nouă generație și prin stimularea parteneriatelor. Aceasta reunește 18 membri fondatori, printre care producători, inovatori, start-up-uri și scale-up-uri din statele membre ale UE, țările SEE-AELS și Ucraina.

„Spațiul aerian european este pus la încercare de încălcări repetate cu drone deasupra aeroporturilor, instalațiilor militare și infrastructurii critice. În Ucraina, această amenințare este o realitate cotidiană. Provocarea cu care ne confruntăm nu ține doar de avantajul tehnologic, ci și de viteza și capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare de ordinul săptămânilor, nu al lunilor, și de contramăsuri care să țină pasul. Alianța UE-Ucraina pentru Drone va contribui la eliminarea acestui decalaj”, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.

Lansată în cadrul celui de-al treilea Forum UE-Ucraina privind industria de apărare, desfășurat la Kiev, Alianța reprezintă un prim pas în punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele (EU-Ukraine Drone Deal), anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.

Membrii fondatori vor trece acum la implementarea activităților convenite. Informații suplimentare privind modalitatea de aderare la Alianță, în calitate de membri generali sau parteneri publici, vor fi publicate în curând pe site-ul Comisiei Europene, înaintea celei de-a doua reuniuni a Consiliului de conducere.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
”Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea Europei”. Oliver Varhelyi: Inovarea, de la biotehnologie la terapii avansate, esențială în lupta împotriva bolii
”Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea Europei”. Oliver Varhelyi: Inovarea, de la biotehnologie la terapii avansate, esențială în lupta împotriva bolii
Articolul următor
Dacian Cioloș promite transparență asupra banilor cheltuiți de România pentru candidatura la șefia Francofoniei: “Mă angajez să fac publice cheltuielile”
Dacian Cioloș promite transparență asupra banilor cheltuiți de România pentru candidatura la șefia Francofoniei: “Mă angajez să fac publice cheltuielile”
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare