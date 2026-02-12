Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia

Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei 10 miliarde de euro în 2023, potrivit avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, informează Politico Europe.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat fondurile pentru Ungaria în decembrie 2023 – fonduri care fuseseră reținute din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Eurodeputații acuză Comisia Europeană de oportunism politic, argumentând că decizia a fost luată în ajunul unui summit crucial al liderilor UE, la care blocul era disperat ca premierul ungar Viktor Orbán să coopereze în ceea ce privește trimiterea de ajutor către Ucraina.

Avizul juridic al avocatului general Tamara Ćapeta — de anulare a deciziei Comisiei de deblocare a fondurilor — va ghida judecătorii în pronunțarea hotărârii finale, care va fi emisă în câteva luni. Avocații generali nu sunt judecători, ci consilieri juridici care asistă instanța în cazuri complicate sau fără precedent.

Avizul vine într-un moment delicat, Orbán fiind în urma în sondaje înaintea alegerilor din aprilie. Liderii UE au evitat cu fermitate, timp de câteva luni, să ia măsuri împotriva Budapestei sau să facă declarații prea critice la adresa prim-ministrului, Comisia și diplomații fiind de acord că orice presiune asupra lui Orbán ar fi fost transformată în material de campanie.

Avizul juridic „nu este ceea ce aveam nevoie” atât de aproape de alegeri, a declarat un diplomat al UE, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi liber.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze avizul consilierului juridic.

Orbán nu a comentat hotărârea la sosirea sa la reuniunea liderilor UE din zona rurală a Belgiei.

Evaluare aprofundată

Avizul lui Ćapeta afirmă că executivul european a aplicat „în mod incorect” propriile cerințe privind statul de drept atunci când a transferat fondurile înainte ca reformele guvernului maghiar să fi fost aplicate în totalitate.

Ea a mai afirmat că executivul european nu a efectuat „o evaluare adecvată a reformelor referitoare la independența” Curții Supreme din Ungaria și la numirea membrilor Curții Constituționale din Ungaria – două aspecte cheie despre care Parlamentul European a considerat că au fost abordate în mod necorespunzător.

Avocatul general a criticat, de asemenea, Comisia pentru lipsa de transparență, afirmând că aceasta nu a furnizat argumente adecvate pentru decizia de deblocare a fondurilor. „Comisia datorează o explicație nu numai Ungariei, ci și cetățenilor UE în general”, se arată într-o declarație a Curții.

Cu toate acestea, avocatul general nu a susținut acuzațiile Parlamentului potrivit cărora Comisia a abuzat de puterile sale.

Recuperarea banilor

René Repasi, europarlamentar german și profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam și la Universitatea din Geneva, a declarat că o anulare ar însemna că executivul european ar trebui să „solicite returnarea banilor”.

„Dacă Ungaria nu rambursează suma, Comisia poate reduce alte plăți la care Ungaria are dreptul, proporțional cu suma pe care Ungaria este obligată să o ramburseze”, a declarat Repasi.

Când va fi pronunțată, hotărârea curții va stabili un precedent în ceea ce privește amploarea puterii discreționare a Comisiei în evaluarea încălcărilor statului de drept de către țările UE, în special în contextul Regulamentului privind dispozițiile comune (CPR), care stabilește condiții stricte în ceea ce privește drepturile fundamentale și independența judiciară pentru plata fondurilor UE.

Comisia s-a apărat în cadrul unei audieri în octombrie 2025, afirmând că „etapele” tehnice prestabilite specifice privind abordarea problemelor legate de independența judiciară au fost îndeplinite în mod oficial de Budapesta și, prin urmare, Comisia a trebuit să elibereze fondurile.