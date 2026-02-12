COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia
Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei 10 miliarde de euro în 2023, potrivit avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, informează Politico Europe.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat fondurile pentru Ungaria în decembrie 2023 – fonduri care fuseseră reținute din cauza preocupărilor legate de statul de drept.
Eurodeputații acuză Comisia Europeană de oportunism politic, argumentând că decizia a fost luată în ajunul unui summit crucial al liderilor UE, la care blocul era disperat ca premierul ungar Viktor Orbán să coopereze în ceea ce privește trimiterea de ajutor către Ucraina.
Avizul juridic al avocatului general Tamara Ćapeta — de anulare a deciziei Comisiei de deblocare a fondurilor — va ghida judecătorii în pronunțarea hotărârii finale, care va fi emisă în câteva luni. Avocații generali nu sunt judecători, ci consilieri juridici care asistă instanța în cazuri complicate sau fără precedent.
Avizul vine într-un moment delicat, Orbán fiind în urma în sondaje înaintea alegerilor din aprilie. Liderii UE au evitat cu fermitate, timp de câteva luni, să ia măsuri împotriva Budapestei sau să facă declarații prea critice la adresa prim-ministrului, Comisia și diplomații fiind de acord că orice presiune asupra lui Orbán ar fi fost transformată în material de campanie.
Avizul juridic „nu este ceea ce aveam nevoie” atât de aproape de alegeri, a declarat un diplomat al UE, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi liber.
Comisia Europeană a refuzat să comenteze avizul consilierului juridic.
Orbán nu a comentat hotărârea la sosirea sa la reuniunea liderilor UE din zona rurală a Belgiei.
Evaluare aprofundată
Avizul lui Ćapeta afirmă că executivul european a aplicat „în mod incorect” propriile cerințe privind statul de drept atunci când a transferat fondurile înainte ca reformele guvernului maghiar să fi fost aplicate în totalitate.
Ea a mai afirmat că executivul european nu a efectuat „o evaluare adecvată a reformelor referitoare la independența” Curții Supreme din Ungaria și la numirea membrilor Curții Constituționale din Ungaria – două aspecte cheie despre care Parlamentul European a considerat că au fost abordate în mod necorespunzător.
Avocatul general a criticat, de asemenea, Comisia pentru lipsa de transparență, afirmând că aceasta nu a furnizat argumente adecvate pentru decizia de deblocare a fondurilor. „Comisia datorează o explicație nu numai Ungariei, ci și cetățenilor UE în general”, se arată într-o declarație a Curții.
Cu toate acestea, avocatul general nu a susținut acuzațiile Parlamentului potrivit cărora Comisia a abuzat de puterile sale.
Recuperarea banilor
René Repasi, europarlamentar german și profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam și la Universitatea din Geneva, a declarat că o anulare ar însemna că executivul european ar trebui să „solicite returnarea banilor”.
„Dacă Ungaria nu rambursează suma, Comisia poate reduce alte plăți la care Ungaria are dreptul, proporțional cu suma pe care Ungaria este obligată să o ramburseze”, a declarat Repasi.
Când va fi pronunțată, hotărârea curții va stabili un precedent în ceea ce privește amploarea puterii discreționare a Comisiei în evaluarea încălcărilor statului de drept de către țările UE, în special în contextul Regulamentului privind dispozițiile comune (CPR), care stabilește condiții stricte în ceea ce privește drepturile fundamentale și independența judiciară pentru plata fondurilor UE.
Comisia s-a apărat în cadrul unei audieri în octombrie 2025, afirmând că „etapele” tehnice prestabilite specifice privind abordarea problemelor legate de independența judiciară au fost îndeplinite în mod oficial de Budapesta și, prin urmare, Comisia a trebuit să elibereze fondurile.
COMISIA EUROPEANA
Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, despre principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, premierul a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, după perioada MCV, atribuțiile factorului politic în gestionarea carierei magistraților au fost reduse semnificativ, iar responsabilitățile privind bugetele și promovările au fost transferate către structurile de conducere ale sistemului judiciar. Aceste schimbări au avut ca obiectiv consolidarea independenței justiției și reașezarea echilibrului instituțional.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a adus în discuție și reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și al jaloanelor din PNRR, pe fondul unor diferențe semnificative între pensiile din justiție și media națională.
Au fost abordate și aspecte legate de durata procedurilor, riscul prescrierii unor cauze și nevoia de coerență în practica instanțelor, precum și importanța unor reglementări mai clare pentru creșterea eficienței și predictibilității actului de justiție.
Comisarul european Michael McGrath a apreciat cooperarea constantă a autorităților române în cadrul procesului privind statul de drept și a subliniat importanța dialogului constructiv dintre Comisia Europeană și Guvernul României.
Acesta a evidențiat rolul important al prim-ministrului în susținerea și avansarea reformelor necesare, în aliniere cu standardele și valorile Uniunii Europene.
Michael McGrath și-a exprimat interesul pentru activitatea Comitetului pentru analiza legislației din domeniul justiției, constituit prin Decizia Prim-Ministrului și coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, și a menționat disponibilitatea Comisiei Europene de a contribui la acest demers.
Totodată, Comisia Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini România în implementarea recomandărilor incluse în Raportul privind Statul de Drept 2025, în special în ceea ce privește asigurarea investigării și urmăririi penale eficiente a infracțiunilor din sistemul judiciar, garantarea independenței procurorilor de rang înalt și clarificarea aspectelor legate de regimul prescripției.
De asemenea, a fost subliniat interesul Comisiei Europene pentru asigurarea transparenței privind funcția publică.
România și Comisia Europeană vor continua dialogul pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient, independent și credibil.
COMISIA EUROPEANA
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în primul an de mandat, arătând că investițiile în tranziția industrială au crescut semnificativ.
„Am dublat mai mult decât investițiile în tranzițiile industriale – de la 52 de miliarde de euro în 2024 la 115 miliarde de euro în 2025”, a declarat Ursula von der Leyen, în cadrul unei sesiuni de discursuri la care au mai participat premierul belgian Bart de Wever, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof.
My message to the European Industry Summit in Antwerp:
I’m ready to build the strongest business case for your industries to choose Europe.
With speed. With scale.
With access to affordable energy and new markets ↓ https://t.co/SVaVKtPuJr
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2026
Ea a amintit propunerile de reducere a costurilor administrative pentru companii cu 15 miliarde de euro anual.
Cu toate acestea, președinta Comisiei a avertizat că ritmul actual nu este suficient. „Ați cerut schimbări reale și mai rapide, iar Europa se schimbă, dar trebuie să accelereze și mai mult”, a subliniat ea.
„Sunt gata să construiesc cel mai solid argument comercial pentru ca industriile dumneavoastră să aleagă Europa. Cu rapiditate. Cu amploare. Cu acces la energie la prețuri accesibile și la noi piețe”, a promis von der Leyen.
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
„Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus aceasta, în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden Biesen
În discursul de la summitul industriei europene, șefa Comisiei Europene a reluat mare parte din temele abordate și în dezbaterea cu eurodeputații, respectiv acorduri comerciale și deschiderea de noi piețe, reducerea birocrației și combaterea supra-legiferării, consolidarea pieței unice și crearea noului regim „EU Inc.”, finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și crearea Uniunii Piețelor de Capital pentru a mobiliza investițiile și asigurarea unei energii accesibile și stabile.
Un punct central a fost realizarea unei piețe unice complete și funcționale. „Barierele din interiorul Europei ne afectează mai mult decât tarifele din exterior”, a avertizat von der Leyen.
Comisia va propune luna viitoare „al 28-lea regim”, o nouă formă juridică europeană pentru companii, denumită „EU Inc.”, care va funcționa pe baza unui set unic și simplu de reguli valabile în toate cele 27 de state membre. „Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore – integral online”, a explicat ea, adăugând: „Aceasta este viteza de care avem nevoie și aceasta este «Europa făcută simplă».”
Pentru a sprijini investițiile, Comisia mizează pe finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor. „Finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor poate mobiliza până la 470 de miliarde de euro investiții”, a declarat președinta executivului european, precizând că, în lipsa unui acord între toate cele 27 de state membre, ar putea fi utilizată cooperarea consolidată.
În acest context, mesajul adresat industriei a fost de Ursula von der Leyen clar: „Viitorul vostru este în Europa”.
Mai mulți lideri europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, s-au întâlnit miercuri la Anvers cu industria pentru a-și prezenta ideile despre creșterea competitivității industriale în Uniunea Europeană.
Întrunirea are loc la o zi după ce Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Acest dialog precedă reuniunea liderilor europeni de joi, de la castelul Alden Biesen din Belgia, care a fost convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
COMISIA EUROPEANA
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, dialogul a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu Foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”.
Oficialii au subliniat nevoia de consolidare a competitivității industriale europene și dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030. A fost apreciat rolul Comisiei Europene în stimularea investițiilor și operaționalizarea programelor dedicate industriei de apărare, precum SAFE sau Programul privind industria europeană de apărare (EDIP).
Totodată, ministrul a accentuat importanța fructificării eficiente a potențialului industrial al tuturor statelor membre în avansarea diferitelor instrumente de sprijin ale UE, atât pentru statele membre, cât și pentru Ucraina. În acest sens, eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructura existentă și emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă și cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin – Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina.
„România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în fața provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat și din punct de vedere geografic”, a declarat ministrul apărării naționale în cadrul întrevederii.
În altă ordine de idei, a fost accentuată importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul Estic cu accent pe operaționalizarea Eastern Flank Watch, subliniind importanța conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieșire la Marea Neagră.
Discuțiile au prilejuit și abordarea tematicii mobilității militare, ministrul român subliniind că facilitarea deplasării rapide a forțelor spre Flancul Estic reprezintă o prioritate strategică. În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede”
Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate”
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori
Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR
PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți
Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia
Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB
Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE
România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA1 week ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
SUA1 week ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
INTERNAȚIONAL7 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE
-
EUROBAROMETRU1 week ago
Eurobarometru: Preocupați de securitate și costul vieții, 76% dintre români doresc o UE mai unită. 49% văd apartenența la UE ca pe un lucru pozitiv