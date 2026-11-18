Comisia Europeană a lansat Portalul privind calea de atac pentru consumatori și Instrumentul de monitorizare a prețurilor.

Potrivit unui comunicat al executivului european, portalul privind calea de atac îi ajută pe consumatori să identifice cea mai bună modalitate de a soluționa litigiile și de a solicita despăgubiri atunci când drepturile lor au fost încălcate. Instrumentul său interactiv de căutare a soluțiilor oferă îndrumări cu privire la diferitele opțiuni disponibile. Acestea pot include, de exemplu, diverse mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, informații privind acțiunile colective sau privind Centrele europene pentru consumatori.

Instrumentul de monitorizare a prețurilor urmărește și compară evoluția prețurilor la peste 400 de tipuri de produse și servicii, de la perioada anterioară pandemiei de COVID-19 până în prezent. Acesta pune la dispoziția factorilor de decizie, a cercetătorilor și a publicului larg date ușor accesibile privind costurile de consum zilnice.

„Protejarea consumatorilor înseamnă, de asemenea, înzestrarea acestora cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a-și exercita drepturile și a solicita despăgubiri atunci când apar probleme. Noul portal privind calea de atac pentru consumatori îi va ajuta pe aceștia să se orienteze printre opțiunile disponibile pentru soluționarea litigiilor, în timp ce instrumentul de monitorizare a prețurilor va furniza date valoroase privind evoluția prețurilor, contribuind la o mai mare transparență a pieței. Aceste inițiative se inspiră din eforturile mai ample ale Comisiei de a consolida protecția consumatorilor”, a declarat Michael McGrath, comisar pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.

Ambele instrumente sunt lansate în perspectiva Summitului UE al consumatorilor din 2026, care va avea loc mâine la Dublin și va fi deschis de comisarul McGrath. Summitul consumatorilor va reuni peste 300 de participanți, de la organizații ale consumatorilor la întreprinderi, autorități naționale și alți parteneri.

Aceste noi instrumente reprezintă cele mai recente inițiative ale Comisiei menite să promoveze protecția consumatorilor. Ele sunt lansate la un an de la adoptarea Agendei pentru consumatori 2030.