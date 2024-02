Comisia Europeană a pledat la Washington pentru promovarea comerțului transatlantic la standarde înalte și pentru consolidarea securității comune

Vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, Margrethe Vestager și Valdis Dombrovskis, au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite, prilej cu care au discutat cu Consilierul american pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan, cu privire la cooperarea dintre cele două părți pe teme comune de interes, precum inteligența artificială sau comerțul transatlantic.

Înalții oficiali au discutat despre cooperarea în curs de desfășurare între Statele Unite și Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul celei mai recente reuniuni a Consiliului SUA-UE pentru comerț și tehnologie (TTC), care a avut loc în data de 30 ianuarie.

Aceștia au evidențiat importanța Consiliului SUA-UE pentru comerț și tehnologie (TTC) ca forum principal pentru a avansa prioritățile-cheie comune, inclusiv știința informației cuantice, inteligența artificială, standardele și eforturile în curs de desfășurare pentru promovarea comerțului transatlantic la standarde înalte și pentru consolidarea securității economice reciproce și a lanțurilor de aprovizionare reziliente, se arată în comunicatul de la Casa Albă.

De asemenea, au reafirmat angajamentul comun de a continua să sprijine Ucraina în timp ce „aceasta se apără împotriva agresiunii Rusiei.”

— Margrethe Vestager (@vestager) January 31, 2024